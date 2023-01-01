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Гессе, Кафка, Пруст. Какие произведения литературы с 1 января стали общественным достоянием в США

1 января, 2023 воскресенье
18:50
Культура

С 1 января 2023 года защищенные авторским правом произведения, созданные в 1927 году в Соединенных Штатах Америки, стали общественным достоянием

Об этом сообщили на сайте Центра изучения общественного достояния.

К литературным произведениям, ставшим общественным достоянием в этом году, вошли "К маяку" Вирджинии Вулф и последние рассказы о Шерлоке Холмсе Артура Конан Дойла. Кроме того, общественным достоянием стали некоторые музыкальные и кинематографические произведения, в частности немецкий научно-фантастический фильм "Метрополис" и первый триллер Альфреда Гичкока, а также произведения Луи Армстронга и Фетса Уоллера.

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Теперь общественным достоянием стали следующие литературные произведения:

Вирджиния Вулф, "К маяку";

Артур Конан Дойл "Архив Шерлока Холмса";

Вилла Кетер, "Смерть приходит к архиепископу";

Каунти Каллен, "Медное солнце";

сборник А. А. Милна с иллюстрациями Э. Х. Шепарда "Теперь нас шестеро";

Торнтон Уайлдер, "Мост Сан-Луис-Рей";

Эрнест Хемингуэй, "Мужчины без женщин и другие рассказы";

Уильям Фолкнер, "Комари";

Агата Кристи, "Большая четверка";

Эдит Уортон, "Сумеречный сон";

Герберт Эсбери, «Банды Нью-Йорка»;

Франклин В. Диксон, "Сокровище башни";

Герман Гессе, "Степной волк;

Франц Кафка, "Америка";

Марсель Пруст, "В поисках потерянного времени".

Полный каталог произведений опубликован в свободном доступе по ссылке .

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Отмечается, что законы об авторском праве в разных странах отличаются. До 1998 года в Соединенных Штатах любая работа, созданная 75 лет назад и более, становилась общественным достоянием. В том же году президент Билл Клинтон подписал Закон "О продлении срока действия авторских прав", продливший срок его действия на 20 лет.

Таким образом, произведения 1927 года стали общественным достоянием в 2023 году вместо 2003 года после того, как они были защищены авторским правом в течение 95 лет.

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