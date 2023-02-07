Об этом в интервью LIGA.net рассказал глава энергетического комитета Верховной Рады Андрей Герус.

"Таким домам, можно сказать, повезло. Да, можно ездить и отключать эти дома вручную, но это невыгодно экономически", – сказал нардеп.

По его словам, такие дома потребляют мало – 100 кВт при возможности нашей генерации производить до 15 ГВт.

"Поэтому облэнерго нет смысла тратить бензин и время электриков на отключение и подключение этих домов каждые три-четыре часа. Тогда облэнерго будут больше тратить времени на отключение и подключение, чем на ремонты. А это глупо", – объяснил глава энергетического комитета.