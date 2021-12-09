Герой Украины на Евро-2020 Довбык нашел в Европе новые варианты для продления контракта

Об этом сообщает areanapoli.



По информации источника, существенный интерес к Артему Довбыку имеет целый ряд итальянских и бельгийских клубов. На футболиста "Днепра-1" претендуют "Наполи", "Фиорентина", "Болонья", "Андерлехт" и "Генк".

На счету 24-летнего Артема Довбыка 16 матчей и 13 голов в этом сезоне УПЛ за "Днепр-1". Он возглавляет гонку бомбардиров в чемпионате Украины. Transfermarkt оценивает нападающего в 1,8 млн евро.

В 1/8 финала Евро-2020 сборная Украины одержала победу над Швецией. Основное время матч завершился вничью 1:1, командам пришлось играть овертайм, где украинцы дожали соперника. На 121 минуте Артем Довбик забил головой и вывел нашу сборную в четвертьфинал.