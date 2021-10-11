Герой Украины на Евро-2020 Довбик может перейти в турецкий клуб

Об этом сообщает Fotomac .



По информации источника, в "Фенербахче" выделили двух игроков, которые могут усилить команду и прямо сейчас играют за свои сборные в матчах отбора ЧМ-2022.



"Фенербахче" заинтересовался албанцев с "Саутгемптона" Армандо Броейем и украинском Артемом Довбиком. За форвардом "Днепра-1" продолжат следить и в УПЛ.

На счету 24-летнего Артема Довбика 10 матчей и 5 голов в этом сезоне за "Днепр-1". Transfermarkt оценивает нападающего в 1,8 млн евро.

В 1/8 финала Евро-2020 сборная Украины победила Швецию. Основное время матч завершился вничью 1: 1, командам пришлось играть овертайм, где украинцы дожали соперника. На 121-й минуте Артем Довбик забил головой и вывел нашу сборную в четвертьфинал.