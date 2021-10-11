Герой Украины на Евро-2020 Довбик может перейти в турецкий клуб
Нападающий СК "Днепр-1" Артем Довбик попал в сферу интересов турецкого "Фенербахче"
Об этом сообщает Fotomac .
По информации источника, в "Фенербахче" выделили двух игроков, которые могут усилить команду и прямо сейчас играют за свои сборные в матчах отбора ЧМ-2022.
"Фенербахче" заинтересовался албанцев с "Саутгемптона" Армандо Броейем и украинском Артемом Довбиком. За форвардом "Днепра-1" продолжат следить и в УПЛ.
На счету 24-летнего Артема Довбика 10 матчей и 5 голов в этом сезоне за "Днепр-1". Transfermarkt оценивает нападающего в 1,8 млн евро.
В 1/8 финала Евро-2020 сборная Украины победила Швецию. Основное время матч завершился вничью 1: 1, командам пришлось играть овертайм, где украинцы дожали соперника. На 121-й минуте Артем Довбик забил головой и вывел нашу сборную в четвертьфинал.
- Напомним, 29 июня сборная Украины победила Швецию в 1/8 финала чемпионата Европы.
- Выяснилось, что форвард сборной Украины Артем Довбик забил самый поздний победный гол в истории чемпионатов Европы и отобрал рекорд у легендарного француза Мишеля Платини.
- 26 июля сообщалось, что турецкий "Трабзонспор" сделает официальное предложение СК "Днепр-1" относительно трансфера Артема Довбика.
- 5 октября стало известно, что СК "Днепр-1" готов продать украинского форварда Артема Довбика суммы примерно 15 млн евро.
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