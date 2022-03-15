Герой Украины, командующий ООС Александр Павлюк стал главой Киевской ОВА

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский, передает Еспрессо. TV.

"Чтобы дополнительно усилить оборону столицы и Киевской области, я назначил руководителем областной военной администрации Александра Павлюка, Героя Украины, генерал-лейтенанта, командующего ООС. Уволенный глава областной администрации Алексей Кулеба будет помогать военному руководству. Киевское направление и ситуация области получат еще большее внимание. Новым командующим в ООС стал генерал-майор Эдуард Москалев. Профессиональный человек, патриотический человек", - сказал Владимир Зеленский.

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