Герой Украины, четыре генерала и 76 награжденных. Президент наградил украинских воинов
Звание генерала, в частности, получил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный
Об этом президент сообщил во время вечернего обращения, передает Еспресо.TV.
Сегодня награждены орденами и медалями 76 украинских героев за личное мужество и самоотверженность в обороне нашего государства. К сожалению, 37 из них посмертно.
Также присвоено звание Героя Украины генерал-лейтенанту Александру Павлюку, командующему операцией объединенных сил.
Кроме этого, Владимир Зеленский присвоил три генеральских звания, в том числе и главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному:
- Присвоено звание бригадного генерала полковнику Владимиру Швораку, заместителю командующего войсками оперативного командования Восток Сухопутных войск Вооруженных сил Украины;
- Присвоено звание бригадного генерала юстиции полковнику юстиции Сергею Мельнику, начальнику военно-юридического института Национального юридического университета имени Ярослава Мудрого;
- Присвоено звание бригадного генерала полковнику Артему Богомолову, заместителю командующего войсками оперативного командования Запад;
- Присвоено звание генерала главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
29.23
Покупка 29.23Продажа 29.46
-
EUR
Покупка 32.96Продажа 32.8
- Актуальное
- Важное