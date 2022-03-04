Герой Украины, четыре генерала и 76 награжденных. Президент наградил украинских воинов

Об этом президент сообщил во время вечернего обращения, передает Еспресо.TV.

Сегодня награждены орденами и медалями 76 украинских героев за личное мужество и самоотверженность в обороне нашего государства. К сожалению, 37 из них посмертно.

Также присвоено звание Героя Украины генерал-лейтенанту Александру Павлюку, командующему операцией объединенных сил.

Кроме этого, Владимир Зеленский присвоил три генеральских звания, в том числе и главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному:

Присвоено звание бригадного генерала полковнику Владимиру Швораку, заместителю командующего войсками оперативного командования Восток Сухопутных войск Вооруженных сил Украины;

Присвоено звание бригадного генерала юстиции полковнику юстиции Сергею Мельнику, начальнику военно-юридического института Национального юридического университета имени Ярослава Мудрого;

Присвоено звание бригадного генерала полковнику Артему Богомолову, заместителю командующего войсками оперативного командования Запад;

Присвоено звание генерала главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному.

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