Герой сборной Украины Довбик рассказал, с кем не хочет играть в плей-офф квалификации ЧМ-2022

Об этом Довбик сказал в интервью YouTube-каналу vZbirna.



"В моменте с моим голом у боснийцев было обрезание. Шапаренко вкатил мне здорово и убежал. Видел, что вратарь думал, что я буду бить в дальний угол, поэтому решил пробить в ближний. После свистка только понял, что мы вышли в плей-офф. Все радуются, все счастливы, но понимаем, что прошли лишь 50% нашего пути, поэтому будем настраиваться на плей-офф. С кем хочется сыграть? Не Италия. Со всеми можно играть, но с Италией будет труднее", - сказал нападающий Артем Довбик.



Сборная Украины в квалификации ЧМ-2022 финишировала в группе D на втором месте. Первыми соперниками команды Петракова в плей-офф могут стать Португалия, Шотландия, Италия, Швеция и Уэльс. Жеребьевка состоится 26 ноября, стыковые матчи - 24, 25 и 28, 29 марта 2022 года.



Команды будут разбиты на три квартета, в которых состоятся полуфиналы и финалы, победители которых получат три вакантных путевки в финальную часть ЧМ-2022.

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