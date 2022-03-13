Герой России полковник авиации Штерн – летчикам Путина: "Прекращайте бомбардировки и обстрелы"
Житель Черкасс, заслуженный военный летчик Российской Федерации, полковник авиации Геннадий Исаакович Штерн обратился с призывом к российским военным летчикам немедленно прекратить уничтожение мирных украинских городов и сел
Видео, по его словам, сегодня, 13 марта 2022 года, опубликовал Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины. Об этом передает Еспресо.TV.
Вот полный текст его заявления:
"В это особое время обращаюсь к летчикам фронтовой авиации ВВС России!
Я вырос на Черкасской земле, отсюда пошел в авиацию. Больно смотреть на засыпанную бомбами и ракетами прекрасную украинскую землю, которую в апреле этого года нужно вспахивать и засеивать, а не гробить.
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Мы с вами летали в общем небе, на одних самолетах, с одних и тех же аэродромов, мы дружили. Я воспитал двух командующих в воздушных силах Украины западного направления генерал-майора Марченко Алексея Станиславовича и восточного - полковника Листопада Валентина Антоновича. Это замечательные, известные люди и летчики, их именами можно гордиться.
Украинская инфраструктура, украинские военнослужащие, украинские красивые города, миролюбивое украинское население не должны быть в прицелах ваших самолетов, прекращайте бомбардировки и обстрелы украинской территории с воздуха.
Жду вашего исходящего из моего обращения решения.
Время не ждет!
Уверен в неравнодушной поддержке всех ветеранов авиации!
Полковник Геннадий Штерн"
Справка
Геннадий Штерн - военный лётчик, герой Российской Федерации, заслуженный военный лётчик Российской Федерации, полковник авиации. Он родился 23 июня 1949 года в поселке Мурмаши (Мурманская область). Его отец, также военный лётчик, участник Великой Отечественной войны, майор.
Рос в Черкасской области Украины.
В 1970 году Геннадий Штерн окончил Ейское высшее военное авиационное училище и в 1982 окончил Ленинградскую академию авиации. Прошел службу в ВВС в авиационных частях, соединениях и объединениях Северо-Кавказского военного округа до конца 1999 года на должностях летчика-инструктора, командира звена, замкомандира и командира эскадрильи, замкомандира полка, заместителя начальника Летно-методического отдела училища, начальника Летно-методической группы ВВС СКВО, старшего летчика-инспектора боевой подготовки и старшего инспектора-летчика по безопасности полетов 4-й Воздушной Армии.
Освоил 31 тип и модификации самолетов, имеет налет 4598 часов. Участник боевых действий в Афганистане и Чечне.
После отставки поселился в Черкассах. Инвалид войны II группы. Пишет учебники.
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