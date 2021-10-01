Герой пошел на войну, чтобы отблагодарить украинцев
В это воскресенье в цикле "Сильные истории" на Еспресо - эпизод о ветеране АТО/ООС, герое Луганского аэропорта, который ушел на войну, чтобы отблагодарить украинцев
В 2011-м вся страна собирала средства на лечение маленького Андрея Бигея с диагнозом ДЦП. В момент мобилизовать необходимую сумму помог музыкант Кузьма Скрябин, который лично стал послом краудфаундинговой кампании по спасению ребенка. После удачной операции мальчика в Израиле, его отец вернулся с заработков в Чехии и в 2013 году ушел добровольцем на фронт в горячие точки, чтобы поблагодарить соотечественников за первые шаги своего сына.
Напомним, что телецикл "Сильные истории" - это программа, посвященная семьям украинцев, у которых есть дети с инвалидностью, и которые успешно борются за их полноценное детство и жизнь. Цикл создается при поддержке Украинского Культурного Фонда, а реализует проект ОО "Всеукраинский Демократический Форум".
Полную историю семьи Бигеив смотрите уже в воскресенье, 3 октября, в 10:30 и в 17:00 на телеканале Еспресо.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.49
Покупка 26.49Продажа 26.71
-
EUR
Покупка 30.6Продажа 31.03
- Актуальное
- Важное