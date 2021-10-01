Герой пошел на войну, чтобы отблагодарить украинцев

В 2011-м вся страна собирала средства на лечение маленького Андрея Бигея с диагнозом ДЦП. В момент мобилизовать необходимую сумму помог музыкант Кузьма Скрябин, который лично стал послом краудфаундинговой кампании по спасению ребенка. После удачной операции мальчика в Израиле, его отец вернулся с заработков в Чехии и в 2013 году ушел добровольцем на фронт в горячие точки, чтобы поблагодарить соотечественников за первые шаги своего сына.







Напомним, что телецикл "Сильные истории" - это программа, посвященная семьям украинцев, у которых есть дети с инвалидностью, и которые успешно борются за их полноценное детство и жизнь. Цикл создается при поддержке Украинского Культурного Фонда, а реализует проект ОО "Всеукраинский Демократический Форум".



Полную историю семьи Бигеив смотрите уже в воскресенье, 3 октября, в 10:30 и в 17:00 на телеканале Еспресо.