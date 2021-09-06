Герой матча с Францией рассказал, в чем сборная Украины была сильнее соперника

Об этом сообщает официальный сайт УАФ.



Автор гола сборной Украины в матче против Франции (1: 1) Николай Шапаренко считает, что мы лучше сыграли в атаке.



"Сбылась моя мечта - забить за сборную. Я всегда этого хотел. Жаль, что упустили победу. Воспоминания об этой игре и этот гол останутся у меня в памяти навсегда. Мы хорошо сыграли, навязывали борьбу, выглядели не хуже французов в атаке. Но надо еще работать и работать ", - сказал Шапаренко.



На этой неделе сборную Украины ждет еще товарищеский матч против Чехии в Пльзень 8 сентября.