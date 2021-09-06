Герой матча с Францией рассказал, в чем сборная Украины была сильнее соперника
Полузащитник сборной Украины Николай Шапаренко прокомментировал ничейный исход поединка с Францией
Об этом сообщает официальный сайт УАФ.
Автор гола сборной Украины в матче против Франции (1: 1) Николай Шапаренко считает, что мы лучше сыграли в атаке.
"Сбылась моя мечта - забить за сборную. Я всегда этого хотел. Жаль, что упустили победу. Воспоминания об этой игре и этот гол останутся у меня в памяти навсегда. Мы хорошо сыграли, навязывали борьбу, выглядели не хуже французов в атаке. Но надо еще работать и работать ", - сказал Шапаренко.
На этой неделе сборную Украины ждет еще товарищеский матч против Чехии в Пльзень 8 сентября.
- Напомним, 4 сентября в отборочном матче чемпионата мира-2022 сборная Украины сыграла в Киеве вничью с Францией .
- После игры Александр Петраков заявил, что у него возникло недоразумение с хавбеком Русланом Малиновским.
- 5 сентября главный тренер сборной Украины Петраков перед матчем с Чехией отпустил в клубы восьми футболистов.
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