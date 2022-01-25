Герой Евро-2020 Эриксен после клинической смерти возобновит карьеру в АПЛ
Датский футболист Кристиан Эриксен договорился о контракте с английским "Брентфордом"
Об этом сообщил инсайдер Николо Скира в twitter.
По его информации, Эриксен согласовал условия контракта с "Брентфордом". Полузащитник перейдет в английский клуб как свободный агент. Срок сделки будет рассчитан до конца сезона с возможностью продления на год.
Предыдущий клуб Эриксена – "Интер" – был вынужден расторгнуть контракт с датчанцем, у которого установлен кардиовертер-дефибриллятор, поскольку в Италии действуют жесткие ограничения на работу с такими устройствами.
12 июня 2021 года во время матча группового этапа Евро-2020 между сборными Дании и Финляндии Кристиан Эриксен потерял сознание из-за остановки сердца. Его жизнь спасли медики.
Кроме "Интера", 29-летний хавбек выступал за нидерландский "Аякс" и английский "Тоттенхэм".
В составе сборной Дании хавбек провел 109 матчей и забил 36 голов.
"Брентфорд" занимает в Премьер-лиге 14 место.
- 17 января сообщалось, что Кристиан Эриксен может перейти в "Брентфорд" .
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