Герой Евро-2020 Эриксен после клинической смерти возобновит карьеру в АПЛ

Об этом сообщил инсайдер Николо Скира в twitter.

По его информации, Эриксен согласовал условия контракта с "Брентфордом". Полузащитник перейдет в английский клуб как свободный агент. Срок сделки будет рассчитан до конца сезона с возможностью продления на год.

Предыдущий клуб Эриксена – "Интер" – был вынужден расторгнуть контракт с датчанцем, у которого установлен кардиовертер-дефибриллятор, поскольку в Италии действуют жесткие ограничения на работу с такими устройствами.

12 июня 2021 года во время матча группового этапа Евро-2020 между сборными Дании и Финляндии Кристиан Эриксен потерял сознание из-за остановки сердца. Его жизнь спасли медики.

Кроме "Интера", 29-летний хавбек выступал за нидерландский "Аякс" и английский "Тоттенхэм".

В составе сборной Дании хавбек провел 109 матчей и забил 36 голов.

"Брентфорд" занимает в Премьер-лиге 14 место.