Герой Евро-2020 Довбык получил от "Днепра-1" разрешение на выступления за другой украинский клуб
"Днепр-1" разрешил своему футболисту Артему Довбыку сыграть за киевское "Динамо" в благотворительных матчах
Об этом сообщает BurBuzz в telegram.
По информации журналиста Игоря Бурбаса, "Днепр-1" позволил Довбыку сыграть за "Динамо" во время благотворительного турне, которое киевляне будут проводить весной. Это было сделано для того, чтобы помочь форварду лучше подготовиться к матчам в составе сборной Украины.
"Довбык будет выступать за "Динамо" в благотворительных матчах. Его нынешний клуб дал на это разрешение. Игроку нужно до июня набрать форму перед матчем сборной", - написал Бурбас.
В 1/8 финала Евро-2020 Довбык забил за сборную Украины в овертайме победный гол в матче против Швеции, который вывел нашу команду в четвертьфинал турнира.
Сборная Украины продолжает борьбу за путевку на чемпионат мира - 2022 и сыграет в полуфинальном стыковом матче против Шотландии. Победитель встретится в игре за путевку на ЧМ с Уэльсом.
- 9 апреля стало известно, что УЕФА предложил сборной Украины провести полуфинальный стыковой матч чемпионата мира - 2022 против Шотландии 31 мая или 1 июня.
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