Герой Евро-2020 Довбик назвал страну, в которой планирует продолжить карьеру
Форвард сборной Украины Артем Довбик заявил о желании покинуть "Днепр-1" и продолжить карьеру в чемпионате Италии
Об этом Довбик рассказал в интервью каналу BurBuzz .
По словам нападающего, он сделал выводы из своих выступлений за датский "Митьюлланд" и на этот раз уедет за границу подготовленным.
"Всему свое время – для меня будет лучше, для клуба, который заработает деньги. Думаю, все от этого только выиграют. Самое главное в этом – не переждать. Сейчас будем ехать готовыми, это уже не будет, как раньше. У нас есть план действий на ближайшие полгода. Италия нравится как страна и чемпионат. Малиновский там феерит. Италия лежит ближе, наверное", - сказал Довбик.
В нынешнем сезоне 24-летний Артем Довбик сыграл за "Днепр-1" 18 матчей, забил 14 голов и отдал 5 результативных передач. Transfermarkt оценивает стоимость нападающего в 1,8 млн. евро.
В 1/8 финала Евро-2020 Довбик забил за сборную Украины в овертайме победный гол в матче против Швеции, который вывел нашу команду в четвертьфинал турнира.
- 21 декабря сообщалось, что "Днепр-1" требует у "Динамо" за форварда сборной Украины Артема Довбика 12-15 млн евро.
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