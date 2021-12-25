Герой Евро-2020 Довбик назвал страну, в которой планирует продолжить карьеру

Об этом Довбик рассказал в интервью каналу BurBuzz .

По словам нападающего, он сделал выводы из своих выступлений за датский "Митьюлланд" и на этот раз уедет за границу подготовленным.

"Всему свое время – для меня будет лучше, для клуба, который заработает деньги. Думаю, все от этого только выиграют. Самое главное в этом – не переждать. Сейчас будем ехать готовыми, это уже не будет, как раньше. У нас есть план действий на ближайшие полгода. Италия нравится как страна и чемпионат. Малиновский там феерит. Италия лежит ближе, наверное", - сказал Довбик.

В нынешнем сезоне 24-летний Артем Довбик сыграл за "Днепр-1" 18 матчей, забил 14 голов и отдал 5 результативных передач. Transfermarkt оценивает стоимость нападающего в 1,8 млн. евро.

В 1/8 финала Евро-2020 Довбик забил за сборную Украины в овертайме победный гол в матче против Швеции, который вывел нашу команду в четвертьфинал турнира.