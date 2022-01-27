Герой Евро-2020 Довбик может заменить в итальянском клубе чемпиона Европы
Футболист сборной Украины и "Днепра-1" Артем Довбик может перейти в итальянский "Торино"
Об этом сообщает Tuttomercatoweb.
По информации источника, "Торино" рассматривает украинского форварда как потенциальную замену Андреа Белотти, отказывающегося продлевать с клубом контракт.
В нынешнем сезоне 24-летний Артем Довбик сыграл за "Днепр-1" 18 матчей, забил 14 голов и отдал 5 результативных передач.
В 1/8 финала Евро-2020 Довбик забил за сборную Украины в овертайме победный гол в матче против Швеции, выведший нашу команду в четвертьфинал турнира.
Андреа Белотти стал чемпионом Европы 2020 в составе сборной Италии.
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Напомним, 25 декабря 2021 года Артем Довбик заявил о желании покинуть "Днепр-1" и продолжить карьеру в чемпионате Италии .
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