Герой Евро-2020 Довбик может заменить в итальянском клубе чемпиона Европы

Об этом сообщает Tuttomercatoweb.

По информации источника, "Торино" рассматривает украинского форварда как потенциальную замену Андреа Белотти, отказывающегося продлевать с клубом контракт.

В нынешнем сезоне 24-летний Артем Довбик сыграл за "Днепр-1" 18 матчей, забил 14 голов и отдал 5 результативных передач.

В 1/8 финала Евро-2020 Довбик забил за сборную Украины в овертайме победный гол в матче против Швеции, выведший нашу команду в четвертьфинал турнира.

Андреа Белотти стал чемпионом Европы 2020 в составе сборной Италии.

Напомним, 25 декабря 2021 года Артем Довбик заявил о желании покинуть "Днепр-1" и продолжить карьеру в чемпионате Италии .

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