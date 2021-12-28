Герой Евро-2020 Добвик рассказал, кто убедил Шевченко выпустить его на смену в матче со Швецией
Автор победного гола сборной Украины в матче со Швецией на Евро-2020 Артем Довбик заявил, что выпустить его в овертайме на поле главного тренера Андрея Шевченко убедил его итальянский ассистент Андреа Мальдера
Об этом Довбик рассказал в интервью YouTube-каналу BurrBuzz .
По его словам, в дополнительное время матча 1/8 финала Евро-2020 против Швеции он появился на поле из-за того, что о замене попросил Андрей Ярмоленко.
"Шла уже где-то 102 минута, Ярмоленко как раз играл по ближнему к тренерской скамье флангу. Он подошел и сказал, что не может. У него уже судороги начались, было видно. Он подошел и сказал, что ему нужна замена, потому что уже не может ходить "Вот насколько человек отдался игре. Поэтому его усталость помогла мне выйти на поле", - сказал Довбык.
Он добавил, что Андрей Шевченко хотел выпустить на поле Романа Безуса, однако Андреа Мальдер убедил его в необходимости появления форварда.
"Точно слышал, как Мальдер подошел. Я как раз спускался на разминку, и этот разговор был у меня на глазах. Я даже встретился с Мальдерой взглядом, он посмотрел на меня и я пошел разминаться", - рассказал Довбик, забивший победный гол в ворота Швеции, выведший нашу команду в четвертьфинал турнира.
- Напомним, Артем Довбик заявил о желании покинуть "Днепр-1" и продолжить карьеру в чемпионате Италии .
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