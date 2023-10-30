Несколько дней обрусевшие украинцы публично отстаивают право таксиста, работающего в сфере обслуживания в Украине, не общаться с клиентами на государственном языке.

В защиту таксиста стали Герой Украины Юрий Бойко, заслуженная артистка Украины Светлана Лобода и подполковник ВСУ Алексей Арестович. Им плевать на закон. Им плевать на государственный язык. Им плевать на Государство Украина.

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За русский вступились те, кого украинское государство отметило государственными наградами.

А потому у меня возникают логические вопросы: какой, к черту, Бойко — Герой Украины, заслуженная артистка какого государства Лобода и какой армии подполковник Арестович?

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Об авторе. Сергей Руденко, журналист, телеведущий

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