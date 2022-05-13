Героизм Украины приведет к победе, защитит остальную Европу от Путина и обусловит его уход от власти, - экс-премьер России Касьянов

Об этом Касьянов сказал в интервью DW .

"С такими санкциями потенциал путинской России будет уменьшаться с каждым днем. Это означает, что через несколько месяцев Украина получит экономическое и военное преимущество. Героизм украинского народа и армии, безусловно, приведет к улучшению ситуации и дальнейшей победе. Во-первых, это защитит остальную Европу от агрессивного Путина, а во-вторых, это ключ к его уходу", – сказал Касьянов.

По мнению экс-главы правительства РФ, победа Украины вызовет скорые изменения в России, прежде всего в высшем руководстве и в армии, серьезно ударит по режиму Владимира Путина и приведет к его отстранению самими россиянами.

Касьянов считает, что Путин не ожидал такого масштаба санкций от мирового сообщества за агрессию против Украины. Экс-премьер РФ пояснил, что санкции носят разрушительный характер прежде всего для финансовой системы - в частности, инфляция составит 20-22%.

"Но если подсчитать инфляцию на четыре основных для россиян вида расходов – продовольствие, медикаменты, жилищно-коммунальные и транспортные услуги, – то инфляция получится 40%", – предполагает Касьянов.

Политик отметил, что проблем в экономике добавит разрыв производственных связей и выход из РФ большинства иностранных компаний, что приведет к потере рабочих мест.

Касьянов считает, что при Путине Россия будет "трансформироваться в сторону Северной Кореи", однако через 1-2 электоральных периода после ухода Путина от власти страна вернется на путь построения демократического государства с рыночной экономикой.

Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сказал, что не видит возможности нормализовать отношения с президентом России Владимиром Путиным после полномасштабного вторжения в Украину.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности лично вести переговоры с Путиным, но без его посредников и на условиях диалога, а не ультиматумов.

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