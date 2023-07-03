В Украине постепенно наступает эпоха Великого Шейминга.

Если раньше шейтили на любительском уровне из-за частных инициатив, то сейчас все выходит на системный уровень.

Общество атомизируется, делится на группы и самоотверженно шейтит друг друга.

Делай как я, веди себя как я, поддерживай тех, кого поддерживаю я, и думай как я. Ты делаешь не так? Стыд тебе и пожизненный позор.

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Почему ты это сделал, поехал туда, это написал? Почему ты живешь своим умом, что ты себе позволяешь?

Единственное приемлемое социальное поведение человека во время войны – героизм. Это единственное, чего от тебя ждут. Если ты на него не способен – что ж, твои проблемы.

Героизм стал ценнейшей валютой, которой торгуют моральные перекупщики. Покупают по дешевке героизм одних и тыкают им под нос другим. Смотри, как он может, а ты что? Ты ничтожен. Я? Я тебе просто показываю, не переводи стрелки. Что, нечего сказать? Так и знал.

Средний класс обычных людей в войне постепенно вымывается, остаются только герои и ничтожества. Каста кшатриев и каста неприкосновенных шудр, единственным способом взаимодействия между которыми является слепое обожание и брезгливое пренебрежение.

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Люди упорно ныряют в увлекательное занятие разделения общества на касты, генерируя деструктивные посты и распространяя провокационные видосы. Забивают тысячи маленьких колышков в трещины социума, разделяя и превращая трещины в обрывы размером с Большой каньон. Большие пропасти, перепрыгнуть которые невозможно.

Чем шире пропасть – тем сложнее и дороже строить потом над ней мост. А общественное мостостроение и так никогда не было нашим преимуществом.

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Об авторе: Владимир Гевко, маркетолог, блоггер

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