Героизировал оккупантов: в Харькове задержали блоггера из Латинской Америки
Служба безопасности собрала доказательную базу на иностранного блоггера, публично оправдывающего вооруженную агрессию РФ и распространявшего фейки о войне в Украине
Об этом сообщает СБУ.
Отмечается, что у фигуранта гражданство одной из стран Латинской Америки, но уже несколько лет проживает в Харькове.
После начала полномасштабного вторжения блоггер одним из первых поддержал российских захватчиков и героизировал их военные преступления. Также он занимался дискредитацией высшего военно-политического руководства и сил обороны нашего государства.
"Задокументировано, что весной прошлого года он лично снимал провокативные видео, в которых пытался фиксировать лица украинских защитников и оскорблял их. Свои стримы публиковал на двух собственных каналах Ютуб и Телеграмм с общей аудиторией почти 300 тыс. подписчиков", - говорится в сообщении.
Кроме того, в своих комментариях он отрицал факты российских ракетных ударов по украинским городам и массовым убийствам рашистами мирных людей.
В ходе обысков по адресу проживания фигуранта обнаружены мобильные телефоны и компьютер с доказательствами незаконной деятельности.
Инициированные СБУ экспертизы подтвердили факты преступных действий иностранного блоггера.
- СБУ задержала жителя Крыма, который в 2014 году поддержал российских захватчиков, а затем шпионил для них за боевой авиацией ВСУ в Николаевской области.
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