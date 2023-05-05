Об этом сообщает СБУ.

Отмечается, что у фигуранта гражданство одной из стран Латинской Америки, но уже несколько лет проживает в Харькове.

После начала полномасштабного вторжения блоггер одним из первых поддержал российских захватчиков и героизировал их военные преступления. Также он занимался дискредитацией высшего военно-политического руководства и сил обороны нашего государства.

"Задокументировано, что весной прошлого года он лично снимал провокативные видео, в которых пытался фиксировать лица украинских защитников и оскорблял их. Свои стримы публиковал на двух собственных каналах Ютуб и Телеграмм с общей аудиторией почти 300 тыс. подписчиков", - говорится в сообщении.

Кроме того, в своих комментариях он отрицал факты российских ракетных ударов по украинским городам и массовым убийствам рашистами мирных людей.

В ходе обысков по адресу проживания фигуранта обнаружены мобильные телефоны и компьютер с доказательствами незаконной деятельности.

Инициированные СБУ экспертизы подтвердили факты преступных действий иностранного блоггера.