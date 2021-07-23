Героин из Ирана более чем 1 млрд грн: в Украине перекрыли канал контрабанды наркотиков
Правоохранители разоблачили международный канал контрабанды героина из Ирана и задержали его организаторов
Об этом передает генпрокурор Украины Ирина Венедиктова.
"Совместными международными усилиями мы задержали двух братьев - граждан Турции, которые курировали канал поставок героина в нашу страну. Они - члены транснациональной преступной группировки, занимающейся контрабандой героина из Ирана через территорию Армении, Грузии в Украину ", - сообщила она.
Группировка сбывала наркотики на территории Украины, в том числе на временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, а также контрабандой перевозило мелкими партиями в страны Европейского Союза.
"Для отвлечения внимания и проверки бдительности правоохранительных органов и таможенников, организаторы осуществляли даже" проверочные "рейсы без нелегального товара, чтобы этим же путем направлять уже наркотики", - заявила Венедиктова.
Так, при проверке грузовика, который следовал из Ирана на склад в г.. Киеве правоохранители обнаружили в прицепе в муляжах кирпича наркотические средства.
В результате обысков было изъято 1159 брикетов с героином. Указано, что организаторов контрабанды задержали неподалеку состава. В ходе проведения осмотра, в двух чемоданах у них было обнаружено и изъято 5 брикетов с 1550 граммами героина.
Общий вес изъятых наркотиков составил более 368 килограммов, что по ценам черного рынка стоит более 1 млрд грн.
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