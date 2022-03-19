Героическое сопротивление Мариуполя и Харькова делает невозможным взятие Киева, - боец ТрО Кузик

Украинский защитник рассказал об этом в эфире Еспресо.TV.



"В Киеве и вокруг столицы ситуация контролируемая. Оттесняем врага: в направлении за Барышевкой Броварского р-на оттеснили еще на 15 км, до стерильности зачищаются села. В направлении Ирпень-Житомир тоже есть успехи. Задача сейчас – вылавливать россиян по селам. Где ловим , там и уничтожаем. Основная сложность в том, что оккупантов очень много полезло в Украину, поэтому работы будет всем", - отметил Кузик.



По мнению бойца ТрО, оккупанты захлебываются в резервах. Основная проблема - временно оккупированные территории, где россияне переформатируются, получают пополнение, запасаются боекомплектом и горюче-смазочными материалами.



"Это очень хорошо, что держатся Мариуполь и Харьков, ведь своим героическим сопротивлением рашистскому нашествию они делают невозможным окружение Киева. До оккупантов дошло, что захватить столицу Украины им не удастся. Аналитики утверждают и сами пленные, что у россиян нет желания заходить в Киев. Они просто сожгут здесь всю свою армию, как бы многочисленна она ни была. Но окружить столицу, выйти на позиции, с которых можно обстреливать - эта задача у них еще сохранилась. Вооруженные силы Украины об этом знают и работают правильно", - подчеркнул Петр Кузык. .

Напомним, в Киевской области с 19 по 20 марта вводится комендантский час с 20:00 до 7:00.

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