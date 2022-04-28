Героический Мариуполь: в Гданьске назвали сквер в честь города Марии
В южном районе города Гданьск Вжещи городской совет решил переименовать сквер в честь Мариуполя
Об этом сообщается на официальном сайте города.
По предварительным данным, Гданьский городской совет единогласно принял постановление, согласно которому площадь на пересечении улиц Партизантов и Матка Полки получила название площади Героического Мариуполя.
Предложение прозвучало на одной из мартовских сессий городского главы Вадима Бойченко. Инициативу встретили с большим пониманием как городские власти, так и все советники. В результате чего удалось за короткое время приготовить проект и поставить его на голосование.
Решение было принято единогласно.
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