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OPINION

Героические герои думали, что все закончится раньше

14 апреля, 2023 пятница
16:03
Мнение

Но война продолжается. Денег нужно много и не только чужих, но и своих. Надо развивать экономику и удерживать армию

Даем деньги военным, не даем деньги военным. Посчитали не так.

Как начали с предвыборной кампании с арифметикой тупить, так до сих пор продолжаем. Двоешники не меняются обычно. Тогда 4 тысячи учителям, сейчас военным не так посчитали. Не хватает денег, как оказалось...

Немного буксуют мыслительные процессы. У некоторых героических героев, которые "спасают" страну.

И пробуксовки будет больше. Ибо героические герои думали, что все закончится раньше. Гнали марафон, давили бизнес, отжимали предприятия, выключали независимые телеканалы. Они должны были успеть за год и снова управлять и осваивать миллиарды на Большое восстановление несокрушимости.

Ибо героические герои думали, что все закончится раньше. Гнали марафон, давили бизнес, отжимали предприятия, выключали независимые телеканалы. Они должны были успеть за год и снова управлять и осваивать миллиарды на Большое восстановление несокрушимости

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Но война продолжается. Денег нужно много и не только чужих, но и своих. Надо развивать экономику и удерживать армию. Видеть будущее и забыть о выборах.

А оно не удается. Бензина было на километр. Как оно дальше – понимания нет. Наверное, надо привлекать к работе разумных и нимб героичности немного потушить.

Эта война перейдет через всех. И обычных решений не будет. И честного разговора не избежать. Ни с армией, ни с обществом, ни с бизнесом, ни с памятью погибших. Несокрушимая несокрушимость героической героичности юмористического контрнаступления победу не приблизит. А приблизит его честность и работа над ошибками. А еще: когда вес войны ляжет на плечи всех. Понемногу. Хотя бы.

Источник

Об авторе. Василий Зима, журналист Еспресо

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