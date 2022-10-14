Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи выдвинул концепцию, что в своей международной политике Иран должен руководствоваться "героической гибкостью". Эта "героическая гибкость" заключалась в том, что в Иране постоянно говорили одно, а делали другое и постоянно заявляли, что Израиль не имеет права на существование. После начала войны России с Украиной, в которой Тегеран не только поддерживает Москву, но и полностью встал на сторону Кремля, режим аятолла также считает, что и Украинское государство не должно существовать.

И хотя министр иностранных дел Ирана Хоссейн Амирадболлахян, отвечая своему финскому коллеге, заявил, что "мы не посылали ни одного оружия России для использования в войне против Украины, потому что считаем, что разрешение этого кризиса является политическим", действительность диаметрально противоположна.

Иранские дроны постоянно используются на российско-украинской войне, а иранская пресса пишет для внутреннего использования совершенно иное, чем то, что говорят иранские дипломаты. Но вчера иранская влиятельная газета "Kayhan", являющаяся рупором наиболее радикальных сил исламистского режима, а ее редактор назначается самим аятоллой Хаменеи, опубликовала статью под красноречивым названием "Решение России развалит НАТО и раздробит Украину".

И здесь стоит обратить внимание на то, что в новостной ленте на сайте иранской газеты "Kayhan", заголовок статьи постоянно мелькал среди еще двух наиболее важных новостей - "Завтра президент республики отправится в Казахстан" и "Иностранные террористические организации приложили руку к беспорядкам в Иране ".

Само название статьи "Решение России развалит НАТО и раздробит Украину" говорит о том, чего больше всего стремятся в стране, коварно сбившей украинский самолет, но не желающей признавать свою вину и выплачивать компенсации семьям тех, кто был убит в результате этого страшного преступления.

В ней пишется: "Похоже, что президент Украины Зеленский, сделав опрометчивый и террористический шаг, по российской версии, взорвав Крымский мост, соединяющий материковую часть России с этим островом, пересек "красную линию". Этот иранский писака, если бы хоть немного учил географию, должен знать, что украинский Крым, который временно оккупировала Российская Федерация, никакой не остров, как он почему-то убежден, а полуостров, но и дальше подается информация такого же сомнительного "качества" и "правдивости".

Далее автор этого опуса безапелляционно и бездоказательно заявляет: "Если бы не решение НАТО, и его зеленый свет, Зеленский не решился бы провести эту самоубийственную операцию, поразившую российские линии поставки. Но в любом случае то, что сделал Киев – это не обычная операция. Скорее, это удар в сердце Москвы. Поэтому ей пришлось реагировать на это таким сейсмическим способом, который мог привести к открытой войне".

Таким образом, тегеранское издание "Kayhan" убеждает своих читателей в том, что никакой войны в Украине нет. А есть некий конфликт, который Путин называет "спецоперацией", а почти 8 месяцев войны, оккупация Российской Федерацией территорий, которые, похоже, с их точки зрения, Москва захватила на вполне законных основаниях.

Автор просто уверен, что в подрыве части Крымского моста виновата Украина, хотя никаких доказательств этому нет. А те "виновные", которых срочно поймала печально известная российская ФСБ, под пыткой не только признают, что они причастны к подготовке уничтожения моста, но еще могут, если у Путина захотят, признаться, что они "инопланетяне", выступающие на стороне Украины , и их миссия была как можно больше насолить Москве.

В Тегеране просто убеждены, что обстреливать мирные украинские города и их население Россия имеет полное право, а диктатора на это просто вынудили сами украинцы

Далее, пишет газета "Kayhan", следствием этого стало, что "Москва вынуждена была бомбить столицу Киев и еще некоторые украинские города высокоточными ракетами, которые нацеливались на их инфраструктуру, и некоторые из них достигали чуть ли не президентского украинского дворца, и именно это побудило Евросоюз. эвакуировать своих дипломатов из столицы".

Здесь иранцы разоблачили себя, неприкрыто отбеливая международных террористов и их верховного пахана – Путина. В Тегеране убеждены, что обстреливать мирные украинские города и их население Россия имеет полное право, а диктатора на это просто вынудили сами украинцы. Однако зачем распространять полную дезинформацию? Ведь дипломаты европейских стран оставались в Киеве, и никто из них покидать территорию Украины не собирался. Создавая для своих граждан образ врагов-украинцев, иранским пропагандистам-исламистам следовало бы зомбировать их более тонко и правдоподобно.

Далее издание, почти слово в слово, повторяет российскую версию событий: "Заявления президента Путина после подрыва на Крымском мосту двигавшегося из Болгарии грузовика со взрывчаткой, затем пересекла Грузию и Армению, а дальше попала на территорию России, были очень решительными, он четко провозгласил, что преступления Киева не останутся без ответа. Удивительно, что органы безопасности в тех странах, через которые проехал заминированный грузовик, не обнаружили этого. Путин опередил главу Следственного комитета России, заявив, что Федеральная служба безопасности России установила организатора нападения".

Но с самого начала этого события, и без всякого главы следственного комитета России, сразу же можно было с уверенностью сказать, кого обвинит Путин в инциденте на Крымском мосту.

Потом уже идут прямые угрозы украинскому руководству, и газета "Kayhan" так этим увлеклась, что начала забывать о том, что она рупор режима аятолл, и каждое слово, которое она напечатала, воспринимается за границей, как официальное мнение самого Верховного лидера Ирана аятоллы Хаменеи.

"Kayhan" пишет: "Точное и проницаемое нацеливание Россией на украинские стратегические объекты считается первой волной ее ударов, которая будет продолжаться, пока украинский президент не проснется от сна и не избавится от диктата НАТО, особенно Америки, управляющей войной, а не Зеленский, который стал узником ставок Запада, контролирующим его в противостоянии с Россией".

Если внимательно прочесть все написанное в "Kayhan", то создается четкое впечатление, что вся эта статья написана по методичке или темнику, который прислали в редакцию из ведомства международного преступника и соратника Путина – Лаврова

Неизвестно, сообщили ли аятоллу из Москвы о своих намерениях уничтожить полностью украинскую инфраструктуру, или сам Тегеран таким образом поощряет Кремль на расширение террористических действий на территории Украинского государства. Но неужели в Иране не понимают того, что после поражения России в этой войне, они как те, кто напрямую помогал Российской Федерации уничтожать Украину, также понесут за это полную ответственность? И чтобы они потом не говорили – "а нас за что?".

Информационный "мегафон" аятолл продолжает: "Наблюдатели считают, что первое землетрясение россиян является первым ответом не только за Крым, но и накопившееся из прошлого. А одновременно это сильный сигнал, направленный и на Запад, чтобы дать им понять, что если они пересекут "красные линии", подтолкнув Зеленского к безрассудным и опасным операциям, Москва будет противостоять ему языком, который он понимает – языком силы, что может перерасти в открытую войну, которая охватит все украинские земли.

Соответствующий и быстрый ответ Москвы шокировал западные и американские круги, которые не ожидали этой сейсмической реакции, которая затронула административные, разведывательные, энергетические и другие центры в столице и многих украинских городах".

Если внимательно прочесть все написанное в "Kayhan", то создается четкое впечатление, что вся эта статья написана по методике или темнику, который прислали в редакцию из ведомства международного преступника и соратника Путина – Лаврова. Ну уж слишком здесь повторяются и интерпретируются тезисы, которые постоянно провозглашает официальная российская пропаганда. Россия расстреливает ракетами Украину, и если вы поддерживаете это, то вы такие же преступники, как и они.

Следующий абзац в газете лишь еще больше подтверждает, что как минимум болванку статьи явно готовили в Москве. Московские уши торчат из этого пропагандистского текста: "И если эта опасная ситуация будет развиваться из-за того, что Запад будет подталкивать украинского президента к проведению непросчитанных операций давления на Россию, то результаты будут очень ужасными. Не только с точки зрения инфляции и энергетического кризиса, который сейчас поражает европейцев и американцев, которые на пороге очень холодной зимы, но также, по мнению наблюдателей, может зайти еще дальше, что закончится фрагментацией страны и даже демонтажем НАТО, которая стала осажденной со всех сторон, особенно со стороны народов Европы. и другие призвали свое руководство выйти из этого союза.

Ну просто все "хотелки" коллективного Путина в концентрированном виде. Здесь сообщается и об "энергетическом кризисе", и о "очень холодной зиме", и о невыносимом желании Москвы, чтобы "НАТО само себя демонтировало".

А заканчивается статья, как и следовало ожидать, неприкрытой угрозой Украине: "Русское руководство, которое причислило украинский режим за этот акт к террористическим группировкам, этого так не оставит. И то, что оно сейчас совершило, является лишь первым из сокрушительных ударов, которыми пойдут их большие волны. Они отправят больше мобилизационных сил в места боевых действий в Украине, чтобы окончательно разрешить ситуацию".

С таким Ираном мы найти общий язык не сможем, но, как показывают последние народные беспорядки в этой стране, только вопрос времени, когда иранский народ навсегда сметет по истории режим мулл.

Звучит как бы – чтобы "окончательно закрыть навсегда украинский вопрос". Эти тезисы Кремля, даже написанные на фарсе, не спутать ни с чем. Здесь все желания Путина собраны под одной крышей и выдаются за анализ ситуации иранскими специалистами.

Но после внимательного прочтения промосковской статьи якобы иранского автора, складывается стойкое впечатление, что она якобы написана в соавторстве иранцев с пресс-секретарем Путина Дмитрием Песковым и пресс-секретарем МИД РФ Марией Захаровой.

Россия, получив от Ирана боевые дроны, присылает им в ответ свои "пропагандистские дроны", которые по замыслу их конструкторов должны подорвать у иранцев любое доверие к Украине и Западу, и убедить их в том, что независимое Украинское государство существовать не может .

С таким Ираном мы найти общий язык не сможем, но, как показывают последние народные беспорядки в этой стране, только вопрос времени, когда иранский народ навсегда сметет по истории режим мулл. Тогда с новым Ираном Украина установит дружеские и взаимовыгодные отношения. Каждый мракобесный режим, будь то российский или иранский, долго существовать не может. Их время необратимо кончается.

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Об авторе. Виктор Каспрук, журналист

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