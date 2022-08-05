Героическая 58-я бригада оставила оружие, благодаря чему мы создали партизанские отряды, - мэр Конотопа Семенихин
Конотопа городской Артем Семенихин рассказал, что героическая 58-я отдельная мотопехотная бригада оставила на складах оружие, поэтому конотопцам удалось создать партизанские отряды и портить жизнь оккупантам
Чиновник поделился деталями в эфире телеканала "Еспресо".
"Благодаря тому, что бойцы 58-й отдельно мотопехотной бригады умышленно не вывезли оружие со своих складов. Они оставили его для простых людей. Благодаря этому мы вооружили людей и создали партизанские отряды. Люди уезжали, выходили ночью, появлялись в разных местах., сталкивались с оккупантами, даже оставляли россиянам "подарки". Партизаны делали все возможное, чтобы как можно меньше российских танков доехали до Броваров", - отметил Семенихин.
Мэр Конотопа добавил, что бойцы Вооруженных сил покинули место базирования и отправились на защиту столицы Украины.
"58-я бригада в начале полномасштабного нападения России на Украину получила приказ занимать линию обороны по Черниговщине, чтобы не допустить россиян в Киев. Бойцы Территориальной обороны присоединились к бригаде. Поэтому мирные граждане оказались один на один с врагом, но благодаря оставленному 58-й бригадой оружию нам удалось выстоять", - заметил Артем Семенихин.
- 4 августа Стратком ВСУ сообщил, что россияне перебрасывают войска в Брянскую и Курскую области, чтобы отвлечь ВСУ в Сумской и Черниговской областях.
- 5 августа Госпогранслужба сообщила, что в Сумской и Черниговской областях 4 августа россияне обстреляли четыре громады из гранатометов, артиллерии и минометов.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
38.43
Покупка 38.43Продажа 39.48
-
EUR
Покупка 38.75Продажа 40
- Актуальное
- Важное