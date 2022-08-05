Чиновник поделился деталями в эфире телеканала "Еспресо".

"Благодаря тому, что бойцы 58-й отдельно мотопехотной бригады умышленно не вывезли оружие со своих складов. Они оставили его для простых людей. Благодаря этому мы вооружили людей и создали партизанские отряды. Люди уезжали, выходили ночью, появлялись в разных местах., сталкивались с оккупантами, даже оставляли россиянам "подарки". Партизаны делали все возможное, чтобы как можно меньше российских танков доехали до Броваров", - отметил Семенихин.

Мэр Конотопа добавил, что бойцы Вооруженных сил покинули место базирования и отправились на защиту столицы Украины.

"58-я бригада в начале полномасштабного нападения России на Украину получила приказ занимать линию обороны по Черниговщине, чтобы не допустить россиян в Киев. Бойцы Территориальной обороны присоединились к бригаде. Поэтому мирные граждане оказались один на один с врагом, но благодаря оставленному 58-й бригадой оружию нам удалось выстоять", - заметил Артем Семенихин.

4 августа Стратком ВСУ сообщил, что россияне перебрасывают войска в Брянскую и Курскую области, чтобы отвлечь ВСУ в Сумской и Черниговской областях.

5 августа Госпогранслужба сообщила, что в Сумской и Черниговской областях 4 августа россияне обстреляли четыре громады из гранатометов, артиллерии и минометов.

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