"Герои умирают": ветеранка и певица STASIK выпустила новую песню
В среду, 12 июля, вышла новая песня ветеранки российско-украинской войны, парамедика и певицы STASIK под названием "Герои умирают", посвященная смертям украинских воинов
Клип к песне вышел на YouTube канале певицы.
Анастасия Шевченко, известная под псевдонимом STASIK, отмечает, что, несмотря на украинский лозунг "Герои не умирают", на самом деле украинские воины постоянно погибают.
"Герои не умирают" - украинский военный лозунг. Он поддерживает боевой дух и напоминает о присутствии павших в наших сердцах и нашей памяти. Но мы должны смотреть правде в глаза. В действительности герои погибают. Этого конкретного человека или другого больше не существует, на его месте будет только черная пустота. Поэтому лозунг должен оставаться лозунгом, но мы всегда должны держать в памяти, что герои умирают, и они умирают за нас. Поэтому на нас теперь лежит обязанность жить достойно, и бороться с врагом так, как боролись ради нас", - говорится в описании.
В песне также выражается благодарность ряду украинских героев: Ирине Токарчук, Ольге Бенде, Марии Щанкиной, Михаилу Бурмистренко, Вадиму Адамову, Александру Будько, Ашоту Галстяну.
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