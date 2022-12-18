Историю воина рассказывает Еспресо.

Бесстрашный воин, который хотел защищать Украину, – так говорит о своем брате, Юрии Лучечко с позывным Юрец, сестра Виталия. Он воин полка Азов. Погиб во время обороны Мариуполя. Защитнику навсегда осталось двадцать два.

Юрий Лучечко, источник фото: архив Виталии Лучечко

Пока молодой, должен сделать что-то для этого мира и для страны

Юрий Лучечко в полку "Азов" воевал с 2020 года. По словам Виталии, пошел туда, потому что чувствовал, что это было его призвание.

"У брата была огромная мотивация, - говорит сестра. - Он долго не мог себя найти в гражданской жизни, не знал, с чем может связать свою жизнь. Но всегда говорил: самая достойная смерть - погибнуть в бою. Поэтому считал, что быть воином – великое дело и он обязан продолжать его".

Юрий Лучечко в гражданской жизни был студентом университета безопасности жизнедеятельности. Учился по специальности "кибербезопасность". Впоследствии работал в IT-компании, играл на гитаре, увлекался историей и культурой. Виталия вспоминает, что никогда не любил сидеть в офисе.

"Юра всегда говорил, что еще успеет посидеть в офисе, – вспоминает Виталия. – А сейчас, пока молодой, должен делать что-то для этого мира, для страны, для своего государства. У него были такие националистические взгляды. Его лозунгом было "Победишь в борьбе за Украинское государство или погибнешь в борьбе за него". Он был борцом за справедливость".

Юрий Лучечко с сестрой, источник фото: архив Виталии Лучечко

Юрий Лучечко, источник фото: архив Виталии Лучечко

За полгода до вступления в армию юноша начал физически готовиться. Семья на тот момент еще не знала о его решении. Тогда Юрию было 20 лет.

"Мы еще не знали, что Юра принял для себя решение вступить в "Азов", – говорит Виталия. – А он начал бегать каждый день, заниматься больше спортом. Хотя и раньше занимался пауэрлифтингом, но тогда начал активнее тренироваться, ходил на турники и в спортзал. Начал вырабатывать в себе выносливость и дисциплину. Потом поехал в Киев, прошел ВЛК, собрал все документы и отправился на курс молодого бойца".

Только потом родители узнали, что парень решил связать жизнь с войском. Поскольку отец восемь лет уже служил в Вооруженных Силах Украины, то давал наставления сыну: рассказывал, как вести себя в разных ситуациях, в частности в полевых условиях, что делать, когда складывается критическая ситуация. А мама была не в восторге: сначала очень много плакала, не хотела, чтобы парень шел в армию, но не держала. Юрий четко сказал, что быть в "Азове" – его призвание. В полк "Азов" Юрий отправился вместе с отцом. Впрочем, отец не смог пройти там испытания. А Юре очень нравились тренировки.

"Для нас со стороны это выглядело очень страшно. Мы удивлялись, как такое может нравиться и как такое можно пройти, – говорит Виталия. – Их посреди ночи дымовыми шашками забросали и они все должны были вставать и через минутку уже быть на улице одетыми. Или иногда даже не одетыми их выгоняли на улицу делать физические упражнения, бегать, ползать на локтях, по грязи. Если кто-то терял сознание, носили на себе побратимов. По-моему, это было очень сложно".

источник фото: архив Виталии Лучечко

Впрочем, такая закалка во время отбора дала свой результат во время обороны Мариуполя. По словам Виталии, они закалялись морально, были готовы к худшим условиям. Ведь приходилось много работать на полигонах мокрыми, в грязи, больными. Они были готовы к тому, что может происходить. Кроме того, были закалены для работы, когда есть раненый. То есть, воины проходили то, с чем потом могли столкнуться.

"Так и произошло в Мариуполе. Они уже давно знали, что будет вторжение, еще с ноября или декабря 2021 года, - продолжает Виталия. - Брат хотел приехать на праздники в отпуск, а их уже не отпускали. Они должны были быть в боевой готовности". 23 февраля от него пришла большая посылка, около 20 килограммов.Он говорил, что это зимние вещи, которые ему не нужны.Потом оказалось, что там были все его личные вещи.Утром мы узнали о полномасштабном вторжении.То есть они были готовы к выходу".

За все время обороны Мариуполя звонил дважды – очень коротко: "Жив-здоров, все хорошо"

Впервые известие от парня пришло 24 февраля. Сестра вспоминает, что тогда уже увидели в новостях, что Мариуполь разбомбили.

"Он написал: "Все нормально, жив-здоров", – вспоминает Виталия. – Потом начал писать сообщения, потому что уже интернета не было. Перезвонил впервые 2 марта с телефона побратима. И уже потом, второй раз, в конце марта еще с другого номера, его телефона уже не было к тому времени, разговоры продолжались буквально три минуты, там были постоянные обстрелы, он где-то должен был вылезать, рисковать жизнью для того, чтобы с нами поговорить, чтобы поймать связь. Мы еще спрашивали, есть ли еда, он всегда отвечал, что все есть, все классно, хотя тогда уже был полный трэш на Мариупольском направлении, тогда уже было нечего есть, нечего пить толком, была техническая вода и несколько консервовов. Я преимущественно у командования узнавала жив ли он. Связи почти никогда не было".

Юрий Лучечко, источник фото: архив Виталии Лучечко

Бесстрашный воин, героически державший оборону

О том, что брат погиб, Виталия узнала из соцсетей. Признается: это самый плохой способ, которым можно узнать о гибели родных. Был обстрел позиции, и Юра погиб. На следующий день патронатная служба "Азова" подтвердила это официально.

"Мы общались с командиром, он рассказал, что было наступление вражеских танков на его позицию, – продолжает сестра. – Он был минометчиком-гранатометчиком, поэтому работал на небольшом возвышении. Началось наступление танков и БТР на позиции. Танк полностью пробил его окоп и осколок попал в голову.Нам не удалось его еще забрать и идентифицировать.Вообще мало ребят удалось забрать, потому что это очень долгий процесс. Русские отдают тела очень редко и в малых количествах. Поэтому очень мало девчат и хлопцев похоронены или идентифицированы. Но мы сдали ДНК и ждем результатов. Знаем, что брат похоронен в Мариуполе, ведь просили побратимов, чтобы его похоронили. Имеем все координаты и ждем, когда освободят город или россияне будут эксгумировать тела. После смерти нам удалось пообщаться с вышедшим из плена командиром роты. Он нам рассказал, что Юра был бесстрашным воином и героически держал оборону до последнего. Говорили ему, может, ты пойдешь отдохнешь, а он отказывался. Оставался до последнего".

Юрий Лучечко, источник фото: архив Виталии Лучечко

Виталия Лучечко замечает, что брат никогда не строил планы на будущее. Будто знал или чувствовал, что проживет короткую жизнь. Всегда жил сегодняшним днем. А еще - никогда не хотел дожить до старости и умереть от инфаркта. Для Юрия Лучечко это была б недостойная смерть. Он хотел оставить след на этой земле.

Еспресо продолжает серию рассказов о Героях Украины, защищавших и защищающих страну от российских захватчиков. Больше историй читайте в нашей одноименной рубрике "Герои Украины" .

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