Герои Украины. Вывел из окружения более трехсот воинов своего батальона: комбат 24-й ОМБР Сергей Мазорчук (Ирис)

Журналистка "Еспресо" пообщалась с Сергеем Мазорчуком (позывной Ирис)

Крымское, Зайцево, Золотое – позиции, которые Сергей Мазорчук с позывным Ирисом прошел за время российско-украинской войны. Туда он попал в 2015-м и до сих пор защищает украинские границы.

"Прабабушка хотела, чтобы я был военным"

Сергей мечтал стать военным еще когда был 10-летним парнем. А в 15 лет уже поступил в Острожский военный лицей в Ровенской области.

"Отцы мои – не военные, – рассказывает Сергей. – В войске служил только покойный дед. Он окончил военную кафедру и еще во времена Советского союза был на Кубе. Кроме того, еще прабабушка говорила, что видит меня военным. Впрочем, несмотря на это, пойти в армию был скорее мой сознательный выбор. В 15 лет решил вступить в военный лицей".

По словам Сергея, учебное заведение дало понять, что такое армия. Там была жесткая дисциплина. Ребят отчисляли даже за то, что курили. И уровень обучения был выше по сравнению с обычной школой.

Читайте также: Герои Украины: О смерти мужа узнала из интернета, а тело не может похоронить до сих пор, - жена азовца Алексея Янина о жизни и гибели воина

"Там гораздо лучшая подготовка, – отмечает Сергей. – Сразу после лицея я смог поступить в Национальную академию сухопутных войск им. гетмана Петра Сагайдачного. Это был 2011 год. Тогда, будучи курсантами, мы даже представить не могли, что у нас будет война с Россией. Эту страну никто не рассматривал как врага. Мы думали о возможности конфликтов России со странами Западной Европы, но точно не в Украине".

Читайте также: Мы понимали, что можем навсегда остаться в Золотом, - воин 24-й бригады Юрий Петращук

Когда началась российско-украинская война в 2014 году, Сергей еще учился. В следующем году должен был заканчивать обучение в академии.

"До нового года о досрочном выпуске не было и речи, – вспоминает Сергей. – Мы спокойно пошли на зимние каникулы. Но случились события в Дебальцево, и нам сообщили, что академию будем завершать быстрее. Началось интенсивное обучение: пять пар в день были с военной тактики, рассказывали о боях в степи и в городе. И так – до 28 февраля. В это время уже были первые потери наших выпускников, которых мы провожали в последний путь.То есть нас морально готовили ненавидеть врага. И мы точно знали, кто есть кто".

"Боевиков "Л/ДНР" нельзя недооценивать, они научились воевать, в отличие от российской армии"

Так что в 2015 году в академии был досрочный выпуск, и в начале марта Сергей уже был на позициях в составе 24 "королевской" бригады. Выбрал место службы сам – это была единственная пехотная и мощная бригада на Львовщине.

"24 одной из первых стала в защиту территориальной целостности Украины, – говорит Сергей. – Поэтому решил пойти туда служить. В 21 год я стал командиром взвода. Сначала был на позициях на второй линии. А дальше обороняли и другие позиции на Востоке. В 2015-м на некоторых участках происходили наступления и все время артиллерия работала, но в августе конфликт "заморозился" и к 24 февраля 2022 года у нас обозначилась постоянная линия фронта, где были минимальные локальные штурмовые действия по обе стороны".

Читайте также: "Мог быть еще один Иловайск или Дебальцево": комбат 24-й ОМБР Ирис о выходе из Золотого

В течение восьми лет Сергей Мазорчук прошел разные боевые точки на Востоке. Год был в районе населённого пункта Крымское. Дальше была ротация в Зайцево возле Горловки. Там были очень жестокие бои, ведь расстояние между украинскими военными и противником составляло от 70 до 110 метров. А дальше – позиции в Золотом, откуда уже как командир батальона сумел вывести из окружения более трехсот подчиненных. По словам защитника, до 24 февраля этого года в основном воевали представители так называемых республик, за годы войны получивших боевой опыт и ныне в боях они лучше подготовлены, чем военные Российской Федерации.

Два дня мы стояли без левого фланга. Если бы противник об этом знал, все могло бы сложиться по-другому

"Мы стали на позиции в июне 2021 года. В марте должна была быть ротация, – говорит Ирис. – Мы были рады, потому что впервые за время российской агрессии должны были быть дома летом и могли уехать на отдых. Но с 16 февраля очень активизировалась артиллерия противника. Именно 24 февраля на нашем направлении, в Золотом, было относительно тихо, мы увидели, что по всей стране воздушные тревоги и начали бомбить наши города. Наши подразделения, стоящие по левому флангу в населенных пунктах Крымское и Счастье, 24 февраля выстояли, а на следующий день россияне прорвали оборону, и наши были вынуждены отступить в Северодонецк. Два дня мы стояли без левого фланга. Если бы противник об этом знал, все могло бы сложиться по-другому".

"Украинское войско перевооружают, так что в ближайшие месяцы будет переломный момент"

Сейчас мужчина дальше на позициях – защищает Украину. Хотя всю сознательную жизнь провел на войне, не теряет оптимизма.

"Очень большие силы бросила Российская Федерация в Украину, – заключает Сергей Мазорчук. – Многие техники они уже не имеют, а оставшуюся мы тоже скоро уничтожим. В любом случае Путин уже проиграл. Он ожидал нашу скорую капитуляцию и не был готов к затяжной войне. Я думаю, что нашу армию сейчас перевооружат и в ближайшие месяцы будет переломный момент. Конечно, потери у нас будут, но у нас есть за что и за кого бороться. Победа будет за нами".

Еспресо продолжает серию рассказов о Героях Украины, защищавших и защищающих страну от российских захватчиков. Больше историй читайте в нашей одноименной рубрике " Герои Украины ".

Фото предоставил Сергей Мазорчук

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb