Историю воина, защищающего Украину от россиян, рассказывает "Эспрессо".

Воин с позывным Немец – временно исполняющий обязанности командира роты 24-й отдельной механизированной бригады имени короля Даниила. Он в армии с 2014 года. Сначала участвовал в АТО, затем в ООС, а после 24 февраля отражает атаки полномасштабного российского вторжения.

Воевал на Светлодарской дуге и попал в Дебальцовский котел

В 2014 году мужчину мобилизовали в армию по третьей волне. Тогда он попал в 30-ю механизированную бригаду. Служба в армии не была новой для воина. С 2009 года он проходил срочную службу, а затем подписал контракт в Вооруженных Силах Украины. Тогда проходил обучение в 169 учебном центре Десна и службу в "королевской" бригаде.

"Каждый человек любит какую-то специальность и что-то делать. Возможно, я и влюбился в эту военную форму и эту службу, – рассказывает Немец. – На военной службе мне нравилось все: она научила меня дисциплине, конкретным, трезвым и справедливым решениям. Моя первая профессия – наводчик оператора танка Т-64. Моментами бывало тяжело, но все понемногу удавалось".

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В 2014 году воин попал на фронт в составе 30-й бригады. Был механиком – водителем БМП 2. По его словам, во время боев очень многое понадобилось со срочной службы. Тогда участвовал в боях за Светлодарскую дугу, а также попал в Дебальцовский котел.

"Был бой танковый и пехоты. Все так же происходит, как сейчас, кроме авиации и крылатых ракет, – вспоминает Немец. – Большую роль играла тогда пехота и командиры. Кто был сильнейший командир подразделения, тот и выигрывал. Когда российские войска шли под знаменем "ДНР/ЛНР", было заметно, что это российские кадровые военные, потому что мы брали их в плен и находили документы, которые указывали, что это именно российские кадровые войска. У них тоже было подобное поведение, как в Ирпене, Буче, только они это больше скрывали. Я имею в виду в отношении женщин и детей. Очень много было фейковой информации на оккупированных территориях. На тот момент, если бы Россия пошла таким наступлением, как 24 февраля, думаю, она бы захватила Украину. Но сейчас это нереально сделать".

Несмотря на ранение руки, продолжил бой на Херсонщине

С врагом Немец воевал до февраля 2022 года. Тогда у мужчины родился сын и решил завершить военную карьеру. Но полномасштабное российское вторжение заставило покинуть семью и снова отправиться на фронт.

"У меня семья очень сильная, крепкая, жена во всем поддерживает, – отмечает военный. – Так что в июле этого года я снова присоединился к Вооруженным Силам Украины. Сейчас огромная разница в боевых действиях. В 2014 году были более пехотные бои, россияне немного меньше наступали, а сейчас больше война артиллерии и контрбатареи, авиации и крылатых ракет. Впрочем, у нас есть сильная подготовка, мы научились воевать и готовы дать врагу по зубам. И это каждый украинец видит, как мы сейчас по кусочкам возвращаем украинские территории".

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В июле воин попал на Херсонское направление. Признается, ситуация была тяжелой: летала вражеская авиация и бомбила украинские войска.

"Мы давали достойный отпор. Моя рота попала в более чем семь целей противника. Мы сбили БПЛА, два АГС-а (автоматические станковые гранатометы, – ред.), состав боекомплекта и легкобронированную технику, – гордится воин. – Я был готов к такой войне, они агрессивно идут, даже заходят на расстояние 400-500 метров маленькими и большими группами, тогда происходят ближние бои, во время одного наступления, когда мы заходили в траншеи, я получил незначительное осколочное ранение. Медик роты сказал, чтобы командир решал, смогу ли я продолжать бой. Но я самостоятельно принял решение дальше бороться вместе с собратьями".

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Сейчас Немец исполняет обязанности командира роты в "королевской" бригаде. Заботится о десятках военнослужащих. Признается, сейчас больше всего хочет сохранить жизнь личному составу, поэтому активно учит своих подчиненных. Также старается не допустить прорыв противника и отвоевать украинскую землю. Воинам приходится работать с новейшей техникой, которую нам передали иностранные партнеры.

"Я могу сравнить две машины пехоты: нашу советскую БМП-2 и, к примеру, чешскую БМП, – говорит воин. – Мотор нашей машины – старый, исчерпавший свой ресурс. В их машине он гораздо лучше. Наша "пушка" не точно стреляет, а их, хоть и любит чистоту, но она намного точнее.Был случай на Херсонском направлении, когда противник решил пойти в наступление на нас. Россияне привлекли минометную батарею, артбатарею и пехоту. Мы дали достойный отпор противнику.Русские потеряли почти две сотни людей и отправились назад".

Мужчина продолжает оставаться в армии и обучать своих подчиненных, а также никогда не оставляет их в бою. Говорит, ребята веселые и мотивированные, с ними легко, потому что знают, что защищают украинскую землю. Но сложно разрываться между семьей и войной. Сейчас это самый большой вызов для мужчины.

Эспрессо продолжает серию рассказов о Героях Украины, защищавших и защищающих страну от российских захватчиков. Больше историй читайте в нашей одноименной рубрике "Герои Украины" .

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