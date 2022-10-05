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Герои Украины. Воин 103-й бригады Сил ТрО Шаман: приехал в отпуск, чтобы жениться

5 октября, 2022 среда
09:00
Герои Украины

После ожесточенных боев на Донетчине воин Александр приехал на несколько дней во Львов, чтобы повести под венец невесту Анну. Они познакомились во время войны и уже несколько лет жили вместе между ротациями

Воин 103-й бригады Сил территориальной обороны Александр и его невеста Анна обвенчались в Гарнизонном храме Петра и Павла во Львове. После ожесточенных боев на Донетчине он приехал на несколько дней с фронта, чтобы жениться.

Несколько сотен километров прошли в тылу врага во главе с генералом Забродским

Александр в армии еще с 2013 года. Добровольно подписал контракт с Вооруженными силами Украины и попал в 95-ю десантно-штурмовую бригаду. Он вспоминает зиму того года и начало Майдана.

"Началась Революция Достоинства и нас хотели послать бороться против людей, – вспоминает Александр. – Мы, конечно же, отказались, потому что подписывали контракт за народ, за государство. Так что до начала февраля просто сидели заблокированные в части. После захвата Крыма нас подняли по боевой тревоге и отправили в сторону полуострова. По дороге мы заезжали на полигоны, чтобы учиться. После оккупации Крыма начались бои за Славянск и Донецк. Мы сначала поехали под Доброполье - это Славянский район. Были несколько недель, дальше поехали в сторону Славянска. У нас была боевая задача освободить город".

Чтобы выполнить задание, с побратимами стали обустраивать позиции на горе Карачун. Это была стратегическая и господствующая высота над Славянском, так что очень важно было иметь контроль над ней. Оттуда совершали боевые выходы в город.

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"В конце июня мы выдвинулись в сторону Славянска, – рассказывает Александр. – Несколько раз пробовали его брать. Не удавалось, потому что россияне там были очень сильно вкопаны. Потом так случилось, что мы заехали в город, а он пустой. Они сбежали из Краматорска и Славянска в Донецк. Тогда мы взяли эти города под свой контроль".

Самая успешно выполненная боевая задача у Александра была связана с генералом Михаилом Забродским. В июле 2014 года часть бригады прошла несколько сотен километров по тылам врага, чтобы освободить побратимов.

"У нас была задача освободить военных из окружения, – вспоминает Шаман. – Мы прошли двести километров и брали село за селом в тылу врага. Побеждали их в большинстве информационной войной. У нас не было много людей, но мы по рациям передавали, что у нас идут батальоны танков и очень много личного состава. Они из-за этого боялись и бежали. Так прошли несколько сотен километров за спинами россиян и выполнили поставленную задачу. Мы спасли более сотни военных. Среди них были пограничники, нацгвардейцы и военнослужащие других подразделений. Важную роль в этом рейде выполнил генерал Михаил Забродский. Мы за ним были, как козаки за гетьманом, не боялись ничего. Он настоящий воин и стратег".

В составе 95-й бригады воин прослужил до 2018 года. Потом поехал на обучение в Международный центр миротворчества и безопасности во Львовской области. В выходной удалось вырваться во Львов, где познакомился с будущей женой Анной. С тех пор они жили вместе между ротациями. Женщина постоянно ждала любимого. Признается, были слезы, переживания, но и  радость за успехи на фронте.

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"Был случай, когда он не выходил четыре дня на связь. Я тогда подняла, наверное, всю его бригаду и всех друзей, – вспоминает Анна. – Потом появилась связь и Александр написал, что все хорошо. Мне легче стало. Так что  теперь так каждый раз жду, когда напишет "плюс" или "все хорошо". Он мне постоянно отвечает только так. Об успехах на фронте узнаю от друзей. Они первые извещают об освобожденных населенных пунктах".

"Мы уничтожили больше двух тысяч единиц российской техники, а затрофеили еще больше. Много российской техники теперь воюет против них"

Позже Александр ушел с военной службы. Но полномасштабное вторжение России в Украину в конце февраля этого года изменило его планы. Он без сомнений отправился в военкомат. К сожалению, уже не мог попасть к своим побратимам-десантникам. Поэтому стал в ряды 103-й бригады Сил территориальной обороны, которую тогда только формировали.

"Поскольку я артиллерист, меня взяли в бригаду с руками и ногами, – смеется. – До 24 апреля мы были во Львове на учениях. Потом отправились выполнять боевые задания и защищать украинские границы. Все время мы были на Донетчине".

Александр рассказывает: когда они приехали, элитная российская армия уже погибла под Киевом. А на Востоке в основном воевали боевики террористических "ДНР/ЛНР".

"Сейчас война отличается разве что вооружением. Раньше они стреляли из минометов и гаубиц, а теперь больше используют крупнокалиберные "ураганы", С-300, самолеты, вертолеты и корабли, – говорит Александр. – Раньше они не воевали так. Сейчас бросают больше "мяса", больше удобрения для нас. Конечно, они количеством превышали, но с 2014 по 2022 год у нас было "обучение", многие научились держать оружие в руках. Так что к этой фазе войны мы уже были готовы".

В настоящее время воин успешно выполняет боевые задания на Донетчине. С побратимами постепенно освобождают населенные пункты. Уничтожают врага и технику оккупантов.

"Мы уничтожили более двух тысяч единиц вражеской техники, – говорит Александр. – А еще больше у нас трофейной. На самом деле мы шутим между собой, что Россия – наш основной поставщик оружия. У нас очень много их техники, которую активно используем".

Через несколько дней Александр возвращается на фронт к побратимам, а жена дальше будет ждать приятных известий от мужа с фронта. Она постоянно ждет на телефоне плюсик или два слова: "Все хорошо". Но больше всего хочет услышать о заветной победе.

Еспресо продолжает серию рассказов о Героях Украины, защищавших и защищающих страну от российских захватчиков. Больше историй читайте в нашей одноименной рубрике "Герои Украины".

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