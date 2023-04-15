Герои Украины. Военная Ирина: фотографирует побратимов и фиксирует преступления российских окупантов

Историю Ирины рассказывает Еспресо.

Она фотографирует военных, собирает доказательства издевательств российских окупантов, а также рисует картины, чтобы помогать войску. Ирина iSky несколько месяцев назад мобилизовалась в армию вместе с мужем. Хотели снимать боевые действия на нулевых позициях. Еще дальше, чем пускают гражданских журналистов. Решили, что могут внести свой вклад с помощью фотоаппарата.

"У нас есть почти три харддиска, заполненных материалом с войны, - рассказывает Ирина. - За день мы посещаем от четырех до восьми разных локаций. Каждый день - жизнь в путешествии, в машине. Мы выбираем такие маршруты, где ребята дольше всего находятся без ротации, и где продолжаются очень горячие бои. Последний раз мы были месяц в зоне боевых действий. Все сейчас говорят о Бахмуте, но такие героические бои происходит по всей линии фронта".

фото: архив Ирины iSky

В гражданской жизни Ирина была фотографом. Как говорит девушка, фотографировала экшн. Чаще снимала ралли или соревнования по боксу. Научилась всему самостоятельно, ведь любила фиксировать момент. После полномасштабного вторжения России в Украину поняла, что все эти навыки могут пригодиться для фиксирования событий в зоне боевых действий. Так что сначала ездила с мужем на фронт как гражданская, в составе культурного десанта. Также развозила волонтерскую помощь на фронт. Пока проходили концерты, пара фотографировала воинов и занималась психологической перезагрузкой для ребят. Но потом девушке стало мало ехать только в места, куда пропускают гражданских. Она отправилась в Вооруженные Силы Украины, чтобы иметь возможность фиксировать боевые действия непосредственно на передовых линиях.

"У меня есть любимый кадр, когда снимали работу артиллерии. Ребята, которые диктуют координаты - спрятались, а ребята, производившие выстрел - сидели в машине. Мы с мужем стоим в поле и ждем кадр, потому что картинка красивая, - смеется Ирина. "Я, когда снимаю, стою так, чтобы звуковая волна меня не пошатнула. Я полностью напрягаю тело и стою, пока не скажут сигнал выстрела. В этот день мы так стояли почти полчаса. Я почти не дышала. А мы понимаем, что в эту точку может в любой момент прилететь. Мне было важно, чтобы эта ракетка, которая вылетает, была в фокусе. Я очень хотела идеальный кадр. И я делаю этот кадр, понимаю, что у меня все получилось. Все разбегаются, куда-то бегут .А я стою кричу "ура", у меня получилось. Ребята кричат, глупая, беги бегом".

фото: архив Ирины iSky

Ирина признается: военные удивляются тому, что на позиции с фотоаппаратом приезжает девушка. Ведь бои настолько напряженные, интенсивные и тяжелые, что женщин в основном нет на таких точках. Но такие случаи наоборот увлекают девушку, ведь тогда получаются уникальные кадры. Кроме того, процесс съемки снимает напряжение и поднимает настроение защитникам.

"Мы были на Донетчине. Ребята только пришли с задания, еще горячие, красные у них парит все. Пока наш культурный десант давал концерт, ребята подошли ко мне и говорят сделай мне фотку, на надгробие будет. Я понимаю, что в эту секунду мне нужно придумать что-то, чтобы их психологическое настроение изменить. Ребята были молодые, я говорю, ребята, вы что смеетесь? Вы так хороши, давайте я вам лучше фотку для журнала сделаю. Они начали смеяться ы потом я говорила свои слова восторга, что их в кино надо снимать с такими глазами и с такой статью.Тогда они уже начали фотографироваться, шутить.То есть расслабились. Очень важно, что они выходят на эмоции. У нас происходит общение на психологическом уровне, ведь во время всех боевых действий большинство эмоций блокируется и они накапливаются. И в определенный момент могут выдаваться очень негативные последствия, поэтому мы их шутками открываем и это расслабляет", - рассказала Ирина.

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Во время пребывания в зоне боевых действий девушка также снимала преступления российских военных на освобожденных территориях. У нее зафиксированы разбомбленные гражданские постройки. Также часто фиксировала российские преступления окупантов для иностранцев. Бывало, просили снять какие-то события, потому что за границей не верили, что такое может происходить. В частности, на Харьковщине военная фиксировала помещения российских пыточных.

"Это было полицейское отделение, туда заходишь и там очень неприятный запах, который невозможно ни с чем сравнить, - вспоминает военная. - Там в каждую камеру, где могло находиться от четырех до шести человек, сажали по несколько десятков пленников. Они спали стоя или по очереди менялись, им бросали туда газеты на русском языке. Туалеты совершенно не убраны. Ты понимаешь, что это действительно умышленно совершенные преступления против гражданских людей. Украинцев пытали за то, что они отказывались говорить по-русски".

Больше всего девушку поразило, как быстро оккупанты навязывали людям русскую культуру. По словам Ирины, оккупанты очень хорошо понимали, что культура играет большую роль во время войны. Так что завозили пропагандистские материалы и газеты.

"Мы фиксировали их мечты в Харьковской области, — рассказывает Ирина. – Россияне спали на дверях и на них рисовали свои мечты. У наших людей мечта о защищенном будущем, о добре, любви, а у них были нарисованы женщины с голой большой грудью, деньги и тачки BMW. Их уровень сознания на нуле. Как они с легкостью библиотеки увечили. Нарочно множество книг повредили, церквей".

фото: архив Ирины iSky

В настоящее время жизнь Ирины делится на две части. Пока она работает на передовой, по миру путешествует выставка о войне в Украине. Замысел картин – показать в мире то, что испытывают украинцы сейчас и что не рассказывают в иностранных СМИ. Картины пользуются популярностью за границей, а на полученные средства Ирина помогает войску.

"К примеру, на средства от последней выставки, которая прошла в Амстердаме, мы купили эвакуационную машину и подарили ее ребятам на Лиманском направлении. Мои выставки необычны и нестандартны. Вот эта, которая была в Амстердаме, называется 333. Она о том, что чувствуют украинцы во время войны. Ее показывают там, где не хотят видеть кадры войны, разрушения и раненых. Наши картины очень хорошо проходят, потому что это об искусстве, но в их описаниях рассказывается о событиях, которые не рассказывали в иностранных СМИ. Люди читают описания, начинают искать об этом событии в Интернете. Это классно работает. Например, в Японии наша выставка была четыре раза. А сейчас готовим еще одну, которая посвящена украинскому венку. Каждую ленту изобразила девочка с фронта. Мы снимали ее на передовой".

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Военная ездит в самые отдаленные точки на фронте. Преимущественно по уничтоженным дорогам, где нет связи и Интернета.

"Одна из таких последних ситуации, когда мы ехали на машине и развозили генераторы. Нам сказали ехать только по главной. Мы завезли генератор и нам показали, как проехать дальше. Мы едем в поле и записываем нашему командиру видео. Мол, вы говорили ехать по главной дороге. и там, где свежие следы от машин. Мы едем, где нет следов, ни дороги. Мы смеемся сейчас, но на самом деле все могло быть заминировано. Просто пока нас вселенная бережет", - отметила Ирина.

фото: архив Ирины iSky

Девушка рассказывает, что сейчас военные прилагают сверхусилия, чтобы бороться с оккупантами по всей линии фронта.

"Очень хочется, чтобы когда наши воины будут возвращаться после победы, гражданские их понимали, - отмечает Ирина. - Для того мы с мужем организовываем лекции для гражданских на тему, как общаться с военными, то есть готовим гражданских к принятию военных. Чтобы не было пропасти, чтобы убить конфликтные ситуации. Мы хотим соединить все, чтобы военным было легко вернуться в гражданскую жизнь и людям было легче принять военных и понять, почему они такие".

Кроме этого, сейчас военная вместе с Женским ветеранским движением планирует новый проект. Он называется "Жили-были, живут и будут". Он об украинских сказках социального характера. Девушки хотят воплотить и донести эти сказки до растущего поколения. Поэтому хотят подать их в новом визуальном актуальном стиле, который будет интересен не только почитать, но и посмотреть и, возможно, вдохновиться всеми сказками для правильной жизненной позиции.