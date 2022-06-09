Герои Украины: Василий Боечко, бывший учитель истории, не дал врагу пробиться к Киеву, чтобы окружить столицу

Военнослужащий, воин 128-й Закарпатской бригады, командир подразделения реактивного артиллерийского дивизиона, капитан Вооруженных сил Украины, а еще недавно, в мирной жизни, - украинский историк и педагог. Настоящий профессионал военного дела Василий Боечко 10 марта 2022 года Указом Президента Украины был удостоен звания Героя Украины с вручением ордена "Золотая Звезда" – за личное мужество и героизм, проявленные при защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины.

"Еспресо" расскажет о жизни и военных буднях героя.

Жизнь до войны

Василий Боечко родился в селе Семакивцы Коломыйского района на Прикарпатье. Мама, Мария Григорьевна, была учительницей математики. После окончания школы Василий поступил на исторический факультет Черновицкого национального университета. Как и мать, избрал профессию педагога – стал учителем истории. Когда учился в школе, особенно любил этот предмет – именно тогда Украина начинала путь своего становления.

В студенческие годы увлекался историей, участвовал в археологических экспедициях. Во время раскопок нашел предмет тысячелетней давности, фрагменты керамической посуды, остатки каменных орудий. Работал учителем истории в сельской школе, а затем старшим инспектором дорожно-патрульной службы райотделения МВД Украины.

Летом 2015 года Василий Боечко, как старший лейтенант запаса, прошел курсы переподготовки в Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного. Вскоре уже был в районе АТО, занимая должность командира реактивной артиллерийской батареи одной из пехотных бригад. Там же и ощутил в полной мере всю ответственность своей должности и силу систем залпового огня.

"Особо скучать было некогда. Все время – напряженная работа. 8-9 месяцев – служба в районе АТО/ООС, затем – возвращение в пункт постоянной дислокации, а где-то через полгода – опять ротация на Донбасс", – рассказывал о ритме работы батареи капитан Боечко "Армии информ" .

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Перед полномасштабным вторжением, в канун нового 2022 года, вернулся с Востока. 4 января отпраздновал свой 47-й день рождения в кругу семьи, а уже чуть менее чем через два месяца снова вернулся в ряды ВСУ.

Первые дни после полномасштабного вторжения

26 февраля комбат в составе колонны прибыл в Киев. Увиденное в тот день произвело на офицера-артиллериста тревожное впечатление.

"В Васильковском районе за мной двигалась колонна другой батареи нашего дивизиона. Так вот, ее расстреляла рашистская ДРГ. Восемь наших боевых побратимов погибли, а еще пятеро получили ранения. Вот так, в одно мгновение... Представляете себе?" – вспоминал эти трагические события Василий Боечко.

Где-то в шесть утра 27 февраля подразделение капитана Боечко начало бить по врагам. В первый день украинские артиллеристы уничтожили колонну вражеской техники в Буче и склад боеприпасов в Мощуне.

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В течение 17 дней Боечко выполнил более пятидесяти огневых задач, в результате которых были поражены колонны, скопления живой силы, техники противника, а также личный состав росармии.

"Наихудшее случилось 14 марта, когда в результате очередного обстрела российских захватчиков погиб мой подчиненный и хороший товарищ Александр Лабунский. Это была очень тяжелая, непоправимая потеря для меня, для всего нашего подразделения и для Украины. Через несколько дней после этого Александру посмертно было присвоено звание Героя Украины" – рассказывал Боечко.

Подвиг капитана – не пропустил врагов в столицу

Во время месячных боев на Киевщине капитан Боечко совершил подвиг – удержал доверенный ему участок плацдарма и не дал врагу пробиться к Киеву и окружить столицу. Тогда его бригада выполнила стратегически важную задачу по сдерживанию контрнаступления противника на Киев со стороны села Мощун.

О звании Герой Украины с награждением орденом "Золотая Звезда" узнал случайно от боевого побратима Демьяна.

"Я сначала не поверил, а потом смотрю: действительно, это обо мне. И мама, и жена с дочерью об этом знают. Гордятся! А я горжусь людьми, с которыми служу бок о бок, нашей непокоренной Украиной и ее мужественными сыновьями и дочками!" – подчеркивает Боечко.

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