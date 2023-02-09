Историю Надежды с позывным Профессор рассказывает Еспресо.

Надежда – военнослужащая Вооруженных Сил Украины. Поначалу в армии была переводчиком, сопровождала иностранные делегации в зону боевых действий. Впоследствии стала связной. Перепрошивала рации и улучшала связь между военными группами.

До войны Надежда училась в Соединенных Штатах Америки. После возвращения в Украину поступила на философский факультет Киевского университета имени Тараса Шевченко. Признается, что после США на иностранные языки принципиально не пошла. Отговорила сестра, которая училась в том же вузе, дескать, уровень преподавания был крайне непрофессиональным.

"Пошла на философский, потому что в школе с замечательной учительницей писала работы по философии для Малой академии наук, - рассказывает Надежда. - Очень понравилась концепция сродного труда Григория Сковороды. Вот и решила прислушаться к зову сердца. В то время он был таким".

Военный комиссар чуть в обморок не упал, когда я обрезала волосы

Впрочем, на первом курсе обучения в Украине началась война, и планы изменились. Надежда начала активно волонтерить. К тому времени она уже подрабатывала репетитором английского и переводчицей-подрядчицей посольства. А работать в армии начала, когда в Силах специальных операций был создан первый квалификационный курс. Надежда рассказывает, что друг, который там учился, писал о том, как не хватало переводчиков и как иностранные инструкторы переводили тесты по медицине онлайн-переводчиком. В результате вопросы звучали как "хозяин больной нога", а ребята вместо того чтобы, попросить командира разрешить гражданского переводчика, просто по-тихому сфотографировали правильные ответы.

"Я училась в Штатах, думаю и вижу сны на двух языках. Тогда твердо решила, что во что бы то ни стало пойду военной переводчицей, раз не пускают гражданской, - признается девушка. - Военный комиссар чуть не потерял сознание, когда я обрезала волосы. Люди, которые шли на специальность военных переводчиков в вузы, часто думали, что это "самая легкая" работа. Но к международному сотрудничеству никого не готовили достаточно. Переводчицы приезжали на полигоны на каблуках и ожидали "кабинетной" работы, - так же и большинство военных парней, просто без каблуков. Уровень начал постепенно подниматься, несколько лет назад имела честь работать со специалистами, составляющими словари, работающими с компьютерными системами, унификацией терминологии, утверждением стандартов по образцам НАТО. А в первые годы иностранные делегации из-за бюрократии и затягивания с разрешениями приходилось возить чисто на личных договоренностях с силовыми структурами. Где-то так я прогуливала пары нынешнего ректора КНУ, который на занятиях по философской пропедевтике рассказывал о разнице между эротикой и порнографией. На самом деле, лучше рисковать жизнью без официального признания своей работы, чем это слушать. И, несмотря на его комментарии с обращением "неуважаемая выпускница", я не боюсь сказать об этом на всю страну".

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Была единственной курсанткой, которая была допущена к созданию прошивок на фронт.

Помощь военным и служба в Вооруженных Силах Украины также не нравилась родителям Надежды.

"Когда мои родители узнали, что я волонтерю на помощь военным, они уже тогда высказали свою откровенно русофильскую позицию, - говорит Надежда. - Начали угрожать, отец похитил мои документы. Подал меня на эмиграцию без моего согласия и не согласился помочь с операцией, которая мне была крайне необходима. В результате на операцию за два часа всю сумму собрали военные, зная меня как волонтера. На случай необходимости переливания - выстроилась очередь из воинов. Тогда я решила, что моя семья в армии. Врач сказала, что так быстро у нее еще никто не восстанавливался. Летом восстановила способность говорить, а осенью уже была в военкомате с документами".

Когда Надежда призывалась на военную службу, ей предложили две должности – делопроизводитель или радист. Бумажную работу девушка ужасно не любила, а вот с радиостанциями Harris работать было очень легко. В прошивке нет украинского, а английский - второй родной для Надежды, в то время как большинство даже самых профессиональных офицеров не очень хорошо им владели.

Я буквально поселилась на кафедре радиосвязи. Была единственной курсанткой, которую допустили к созданию прошивок на фронт, и полюбила эту работу, - говорит Надежда. - В первые месяцы на фронте работала живым приемопередатчиком. Ретранслятора не было, поэтому выставляли промежуточный пост радиста, где по трое суток в окопе я принимала информацию от ребят, которые шли на штурм или "прогулку" и передавала командованию или наоборот. Программировала, распределяла, отслеживала радиостанции. Если воин попадал в плен – дистанционно прослушивала и передавала позывные врагов. Сейчас я перевела почти все на автоматику: ретранслятор, сервер, работу станций.

Станции – как живые. Иногда, к сожалению, они из плоти и крови буквально

Не раз приходилось спасать военных посредством связи. По мнению Надежды, средства связи хранят таинство жизни и таинство смерти. По сути радиостанция каждого раненого – это "ниточка", которая дает шанс на жизнь.

"Без этого один наш тяжелораненый просто не добрался бы с группой до точки эвакуации. Старший узел тогда не слышал группу, и приходилось принимать-передавать, чтобы за ними отправили машину и прикрыли дымами уход, - вспоминает военнослужащая. - Один погибший, один критический. Когда несколько часов вела по радио эту эвакуацию - плакала. От офицера штаба потом получила на орехи за то, что была в термухе и флиске - выскочила к станции в чем была. Когда погиб наш первый, пришлось выехать "погасить" станцию, которая была на нем. К телу подбирались враги. Ребята смогли забрать тело нечеловеческими усилиями, привезли станцию в крови с остатками плоти. Он погиб, как боец, и станция должна была "умереть" вместе с ним, чтобы уберечь живых. Для меня станции - как живые. К сожалению, иногда они из плоти и крови буквально".

Все фото: личный архив Надежды

Надежда признается, что до 2014 года никогда не представляла себя военной. Но в 15 лет уже знала азбуку Морзе. Сейчас, кроме того, что остается в армии, еще и работает переводчицей-синхронисткой в Женском ветеранском движении. А также пишет статьи о том, как живется женщинам в Вооруженных Силах Украины.

"Я понимаю, что война сломала нас навсегда, - убеждена Надежда. - На мой взгляд, не будет такого, что мы вернемся к какой-то мирной жизни. Мне кажется, что мирной жизни для нас больше не существует. Это не обязательно синдром ветерана или ПТСР. Это готовность к такой же ситуации и готовность услышать от людей какие-то неприятные вещи типа "вас туда не посылали". Мы понимаем, что это будет дальше и после войны у нас будет еще больше работы".

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Надежда остается в армии и делает все, чтобы Украина победила в войне. Так что хочет выучиться еще на сетевика и ремонтника, а также освоить дистанционное программирование и спутниковые технологии помимо "старлинков". После года на боевой службе женщина начала также задумываться о собственной семье. Хотя боится воспитывать ребенка сама или даже не дожить до ощущения материнства, но сейчас семья — это особенная мечта.

Еспресо продолжает серию рассказов о Героях Украины, защищавших и защищающих страну от российских захватчиков. Больше историй читайте в нашей одноименной рубрике "Герои Украины" .