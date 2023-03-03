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Герои Украины. Старший солдат Виктор вместе с собратьями уничтожил десятки вражеской техники из пушек М777

3 мартa, 2023 пятница
08:17
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За год полномасштабного российского вторжения Виктор работал в аэроразведке, с американскими пушками, а ныне рассказывает о работе подразделений бригады на передовой

Историю Виктора рассказывает Эспрессо.

Примером пойти в армию стал отец

Виктор – старший солдат 45-й отдельной артиллерийской бригады Вооруженных сил Украины. В войско отправился после начала полномасштабного российского вторжения в Украину. В гражданской жизни работал с камерой и дронами. Снимал видео, монтировал, создавал ролики. Свою работу продолжил в армии.

"В новостях постоянно говорили, что в Киеве нужны люди, умеющие управлять дронами, - вспоминает Виктор. - В гражданской жизни я снимал видео и занимался аэросъемкой. Поэтому пошел в военкомат и рассказал, что умею делать. Кроме того, недавно срочную службу прошел. Также толчком отправиться в войско стал отец. Он служил в Афганистане и в свои шестьдесят снова вернулся на службу. Он стал примером для меня".

По специальности Виктор – учитель информатики. В гражданской жизни полгода работал в Тернопольском центре реабилитации для инвалидов. К сожалению, по словам военного, зарплата была недостаточной, поэтому нужно было что-то менять. В течение нескольких лет Виктор работал за границей, а затем заинтересовался видеосъемкой. За год до полномасштабной войны у юноши только наладилась работа в Украине. Но это не остановило его и в первые дни полномасштабного вторжения Виктор уже находился в военкомате.

"Я более или менее понимал, что меня ждет в армии, ведь в 2016 году прошел срочную службу, - говорит Виктор. - В подготовке ничего нового для меня не было. Тренировались наводить пушки и одновременно работал на бусоле. Это такой прибор, который помогает сориентировать пушку перед выстрелом, чтобы точно попасть в цель. Я это изучал во время службы в армии. Так случилось, что тогда не было наших инструкторов и я единственный работал с этим прибором. Поэтому пришлось учить других".

В течение двадцати минут уничтожили десятки техники окупантов

Вскоре Виктор уже был на фронте. Впервые в зону боевых действий попал в Запорожскую область. Разведчиком. Работа была близка к гражданской жизни, поскольку работал с дроном.

"Я выезжал с группой на боевые задания, - рассказывает о своей работе Виктор. - Поскольку был новенький, сначала работал помощником. Вливался в их работу. Ведь просто снимать видео - не совсем то, как летать дроном и разведывать вражескую территорию. Поэтому я ездил с ними и учился. Нам давали задачи, машину и дрон для выездов. Мы сами составляли маршрут, думали, где становиться, где раскладывать дрон и куда будем лететь".

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В ходе первого боевого выезда Виктора по позициям начался минометный обстрел. Они только приехали, разложились, взлетели и оккупанты начали "готовить".

"Мы тогда приехали на позиции пехоты, - рассказывает Виктор. - Начались обстрелы. Мы заключались все и поняли, что никто не руководил дроном, он просто завис. Минут пять прошло и парень - пехотинец вышел из блиндажа, говорит, становитесь, обстрел завершился. Я говорю, но как становитесь, только что прилетало очень близко. Они говорят: поживешь здесь на нуле и привыкнешь. Я с таким еще не сталкивался, а для них это уже привычное дело. Меня это очень удивило. Как может быть привычное дело, когда в любую минуту ты можешь погибнуть.

Когда работаю, забываю, что на передовой

Во время работы с дронами Виктору не раз приходилось разведывать территорию, которую контролируют оккупанты. Или корректировать огонь по врагам.

"Дроны рядом с артиллерией - очень важны. С их помощью можно сократить количество и точность выстрелов в десятки раз, - отмечает Виктор. - Соответственно скорость уничтожения и количество выстрелов меняется. Для артиллерии это неотделимая вещь. Работать без аэроразведки - это как деньги на ветер. Приблизительно сто снарядов на уничтожение цели – когда-то это норма, а сейчас - большая роскошь. А, если есть корректировка, мы с помощью десяти снарядов можем уничтожить цель".

Во время полномасштабной российской войны Виктору приходилось работать на южном направлении и на востоке Украины. Кроме дронов, он также овладел американскими пушками М777. С помощью этого оружия удалось уничтожить не один десяток техники.

"В Запорожской области мы работали по промышленному объекту, где было очень большое скопление вражеской техники, БМП, танков и бензовозов, – рассказывает о бое Виктор. – Более десяти так точно. Мы успешно уничтожили большое количество этой техники с помощью наших пушек. Ребята-разведчики имели задачу разведать промышленный объект, они полетали, зафиксировали, сфотографировали, сняли на видео, проанализировали и обнаружили, что там очень много техники, навели несколько пушек на них и в течение двадцати минут уничтожили большое количество техники. В большинстве случаев удавалось уничтожить цель, потому что с помощью дронов мы можем быстро и точно работать".

После боевых успехов на фронте Виктору удалось вернуться к любимому делу. В настоящее время с камерой снимает работу военных на передовой. Вместе со своим командиром они создали рубрику "Чистый четверг". Еженедельно они посещали одно из передовых подразделений и рассказывали о воинах, уничтожающих оккупантов на украинской земле. К осени 2022 г. он объездил всю линию фронта и рассказал о работе каждого подразделения. О своей деятельности на фронте Виктор рассказывает скромно. Об отваге и энтузиазме военного рассказывает командир.

"Когда Виктор работает, забывает, что он на передовой, - рассказывает пресс - офицер бригады Всеволод Казмирук. - Очень мало таких людей, которые умеют ловить эмоции. А у него эта работа получается безупречно. Он пытается максимально передать передовую атмосферу через объектив камеры. Помню момент, когда летом приехали корреспонденты из Франции, мы выехали с ними на боевые позиции и подошли к пушке, после первого выстрела они уже были в ста метрах от нее, а Виктор снимал боевой выстрел под пушкой. под обстрелами. Летит, не летит - он снимает.

Все фото: 45 отдельная артиллерийская бригада

"Я работаю с верой в победу, - подчеркивает Виктор. - Поэтому работаю, чтобы украинцы знали о наших воинах, которые воюют с оккупантами. Мы должны рассказывать о своей работе, о наших мужественных воинах, которые вопреки всему воюют. За нас это никто не сделает. Мы пытаемся донести, что Вооруженные силы Украины - не явление, которое ниоткуда появилось и нас защищает.Это простые люди, которые еще вчера были врачами, адвокатами, юристами, а сейчас они работают с пушками, автоматами в руках, в окопах, защищают людей".

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Сейчас Виктор горд, что служит в Вооруженных силах Украины и может приложить свои силы для нашей победы. Он уверен в нашей победе.

"Когда мы выиграем эту войну, я однозначно буду уважать себя за свой выбор, - убежден Виктор. - Я считаю, каждый человек, родившийся в Украине, обязан делать все, чтобы помочь выиграть эту войну. Я не говорю, что каждый должен идти в ВСУ. Кто смелее, идет воевать, а кто не очень смелый должен пытаться максимально помогать там, где он есть. В этой сфере или на том месте, где он может это делать".

Эспрессо продолжает серию рассказов о Героях Украины, защищавших и защищающих страну от российских захватчиков. Больше историй читайте в нашей одноименной рубрике "Герои Украины" .
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