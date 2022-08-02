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Герои Украины. Спасла десятки бойцов в день своей гибели: боевой медик Екатерина Ступницкая

Андриана Стахив
2 августа, 2022 вторник
08:00
война с Россией

До полномасштабного российского вторжения Екатерина Ступницкая неоднократно бывала на передовой – оказывала помощь и спасала жизнь бойцов

Военный медик, сержант Вооруженных сил Украины Екатерина Ступницкая родилась 11 апреля 1996 года на Ривненщине. С детства мечтала стать медиком, поэтому пошла учиться в Дубенский медицинский колледж. А уже в свои 20 лет пришла в районный военкомат.

К началу большой войны 25-летняя Екатерина служила в 14-й отдельной механизированной бригаде имени князя Романа Великого не первый год, попадала на разные по сложности ротации на передовой, однако всегда исполняла свои обязанности на самом высоком уровне, не забывая о человечности и добром слове.

"Если просто сказать, что она была хорошим человеком – это не сказать ничего. Она была человеком с большим сердцем, всегда улыбалась, не унывала, – рассказывает командир ее роты боец Николай. – Катя была "зажигалка": всегда горела, у нее глаза светились. Всегда оказывала помощь, неважно, кто к ней подходил. Как медик она всегда была очень компетентная, всегда знала, кому и что нужно".

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В тот день, 8 марта, Екатерина спасла много жизней, ведь ее подразделение участвовало в непростой боевой задаче – зачистке пгт Макаров на Киевщине.

"Вышла не та военная сила и техника, на которую мы рассчитывали. Так что в тот день мы попали в окружение, – вспоминает военный. – Все раненые были там, куда Катя могла подъехать, оказать помощь и забрать. Она ездила, мы забирали раненых. Она вывезла тяжелораненого командира взвода, а более легких раненых, кто мог сидеть, вывозили в БМП, отправили всех".

Уже в месте сбора медик продолжала оказывать помощь и отправлять ребят в больницы. Однако когда остальные бойцы вышли из окружения, отошли и перегруппировались, их начала накрывать вражеская артиллерия.

"Такие воронки были, что заливай фундамент – и строй дом. Тогда снова были раненые. Снова Катина работа. Ей уже тогда помогал перевозить раненых местный житель, среди них тяжелые были, как оказалось. Один паренек остался жив только благодаря Кате, но еще сам не ходит – у него поражен позвоночник", – объясняет Николай.

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Лишь ближе к вечеру выдалась спокойная, на первый взгляд, минутка. Екатерина вернулась в свое подразделение после эвакуации раненых. Был момент затишья, который каждый использовал по-своему. Кто-то был на позициях, кто-то патрулировал, а остальные могли немного отдохнуть, привести себя в порядок и поговорить с родными. Усталая Екатерина была среди них.

"И в то время, когда все более или менее прекратилось и успокоилось, когда мы уже никакой беды не ждали, около половины десятого вечера прилетели два самолета. Они точечно, в то помещение, где был расположен КСП, где был медпункт, сбросили 4 бомбы, а еще одну, полутонную - метрах в 15-20 от него. Меня нашли возле тех воронок, я был в сознании, но не помню даже этого, - говорит боец. Екатерину искали среди завалов, но нашли ее тело на следующий день, в 20 метрах от разбомбленного здания".

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Как добавляет Николай, Екатерина была единственной девушкой в их подразделении и единственным медиком. Несколькими днями ранее командир пытался отослать девушку из горячей точки, но она отказалась.

12 марта Героиню, чьими руками спасены десятки жизней украинских воинов, похоронили в родном селе Зализныця Ривненской области. А указом президента Украины от 19 марта 2022 года боевой медик сержант Екатерина Ступницкая посмертно награждена орденом "Золотая Звезда".

Еспресо продолжает серию рассказов о Героях Украины, защищавших и защищающих страну от российских захватчиков. Больше историй читайте в нашей одноименной рубрике "Герои Украины".

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