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Герои Украины. С дырой в спине прошел пешком полтора километра: молодой нацгвардеец о тяжелых боях на Донетчине

Татьяна Яворськая
4 августа, 2022 четверг
08:30
Герои Украины

Контузия, тяжелое ранение, полтора месяца в больнице – это только закалило молодого нацгвардейца для ежедневной борьбы против врага. Андрей Гореславец – 24-летний доброволец, ушедший защищать родину вслед за отцом

За короткое время на нулевых позициях в Донецкой области Андрей Гореславец участвовал в уличных боях, выводил с поля боя раненых собратьев и сам с дырой в спине сумел добраться до авто, эвакуировавшего "300-х". За личное мужество и смелость награжден отличием Национальной гвардии "За доблестную службу".

Еспресо расскажет о нацгвардейце из Ивано-Франковска, который в мирной жизни был инкассатором в банке, а любимым делом были гимнастика и бокс.

"Когда пришел в себя, понял, что говорю сам с собой"

Андрей Гореславец на срочную службу в Нацгвардию попросил добровольно, а когда началось полномасштабное вторжение, после разговора с отцом, также ушедшим воевать добровольцем еще в 2014 году, спаковал вещи на войну. 25 февраля его призвали в ряды Нацгвардии.

"Я спал дома, в 5 утра позвонил отец и говорит – началась война. Сначала вообще ничего не понял. Включил телевизор, начал читать телеграмм-каналы, послушал Зеленского, что вводят военное положение. На фоне всех этих новостей уже ближе к 7 утра услышал взрывы в городе. Тут и понял – надо собираться", – вспоминает Андрей.

Он признается: и подумать не мог, что враг так дерзко нападет на Украину. И хотя в полномасштабную войну не хотелось верить, в реальность вернули "прилеты" по Ивано-Франковску.

"Когда говорил с отцом, который еще с 2014 года на войне, то он рассказывал, что также были бои, танки, артиллерия… Но то, что сейчас, - это два разных мира. Нынешняя война имеет гораздо больше жестокости, в частности, к гражданскому населению. В 2014 году не было таких кровавых прилетов по мирным городам, а сейчас это все массово".

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Воин рассказывает, что начиная с 20 марта, когда находился в Донецкой области, постоянно было что-то такое, что казалось – страшнее быть уже не может. Артобстрелы каждый день, каждую минуту, а каждый день и каждое событие были как последние.

"Раньше я никогда в жизни не был на боевых действиях, не знал, как контролировать свой страх. Пытался сам себя в голове поддержать. Когда впервые ехали на линию, наш КрАЗ начали обстреливать. Каждые 8 секунд, все ближе и ближе. 7 метров от нас просто увидел вспышку. Мы выскочили, я сидел в блиндаже и по нему прилетело. Так оглушило, что не слышал, что говорят мне побратимы. Сначала даже не понимал, жив ли. Но придя в себя, понял - сам с собой говорю. Тогда контузило, но обошлось", – говорит Андрей.

"Война – это не только горе, это и удивительная дружба побратимов"

Однако контузией не обошлось. Получил осколочное ранение в спину, после которого выздоравливал и реабилитировался больше месяца.

"Еще как-то было на нас наступление, уличные бои, и в то здание, в котором мы сидели, прилетело. Дом горел, мы задыхались и надо было быстро менять позиции. Когда перебегали, прилетело снова – прямо во двор. Увидел вспышку, упал и почувствовал, что в спине жжет. Побратимы сняли броню, она вся в осколках, а в спине дыра. Потом мне сказали, что до легких 3 сантиметра оставалось. Я не мог дышать, задыхался. Побратимы поставили пленку, потому что думали, что легкое пробито. Так вот, друг с раненой ногой, я со своей дырой в спине и командир с ранением в бороду, - мы смогли самостоятельно пешком пройти полтора километра, чтобы нас эвакуировали, потому что доехать до нас не было возможности. Потом и машину нашу накрывали минометы".

В первые дни, вспоминает, были эмоции, а дальше привык, и страх куда-то исчез.

"Ты знаешь свою цель. Знаешь, как выполнять свою работу. Знаешь, какая твоя цель, поэтому просто становишься и делаешь это. Война – это ежедневные молитвы, особенно когда прилеты, а ты сидишь с товарищем в окопе. Было и холодно – накрывались одним спальником, ели вместе из одной миски, но война - это не только о горе. Это и о добрых человеческих чувствах между побратимами - моральная поддержка, ободрение друг друга. время думаешь о своей безопасности и безопасности товарищей".

Но защитники Украины заботятся не только о товарищах по оружию. Защищая родную землю, Андрей и его побратимы постоянно помогают тем украинцам, которые остались на оккупированных территориях и в зоне боевых действий. Хотя их осталось, говорит воин, не так много.

"В основном там старшие люди - бабушки, дедушки. Бабушка как-то выходила из дома, так мы хлебом делились с ней. Были такие среди местного населения, которым было безразлично все, они нам ничего не говорили. Часть людей ждали, что мы придем, просили защиты, помощи – мы брали и на эвакуацию, вывозили из сел тех, кто хотел… Знаем и такие случаи, когда наши позиции сдавали… Однако должны быть друг другу поддержкой и опорой во всех смыслах… Обстрел или нет, держимся все вместе и уверенно держим оборону", – говорит Гореславец.

"И Крым наш заберем, будьте уверены"

Сейчас Андрей Гореславец после реабилитации проходит обучение и готовится к новому выезду на фронт. Отец Андрея также получил осколочное ранение в спину под Северодонецком, но уже прошел реабилитацию и вернулся на Восток.

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Воин уверен в победе на 100%, говорит: "Таких козаков, как наши ребята, нет нигде в мире. Мы едины и стоим друг за друга во что бы то ни стало". А о врагах говорит неохотно. Говорит – испытывает к ним только ненависть.

"Они насилуют маленьких детей, бабушек немощных, убивают детей и вообще просто уничтожают украинский народ, целую нацию. Этого не должно быть. Для того мы здесь стоим. И Крым наш заберем, будьте уверены", – убежден Андрей Гореславец.

После победы Андрей, как и каждый украинец, хочет простого семейного уюта: мечтает увидеть невесту, родителей и уехать на море. Но самая большая мечта – чтобы кровавая война прекратилась, потому что то, что он видел на передовой, трудно передать словами.

Еспресо продолжает серию рассказов о Героях Украины, защищавших и защищающих страну от российских захватчиков. Больше историй читайте в нашей одноименной рубрике "Герои Украины".

Фото предоставлены пресс-службой Национальной гвардии Украины в Ивано-Франковске

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Украина
военные силы Украины
Военные новости
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