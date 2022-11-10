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Герои Украины. "Россияне сначала убивали родных, а потом раздавали детям пряники", – сапер Виталий Галаша

Татьяна Яворськая
10 ноября, 2022 четверг
08:03
Герои Украины

Перед тем, как снова впустить жизнь на деоккупированные территории, должны прийти они – саперы-чрезвычайники. На их руки ложится опасная, но обязательная работа в этой войне – разминирование

Только за одну неделю работы волынские саперы на территории Донецкой области обнаружили и уничтожили 114 боеприпасов, оставленных российскими оккупантами. А это 36 кассетных боевых элементов 9Н210, 64 единицы противопехотных фугасных мин нажимного действия "Лепесток" (советского производства), 4 единицы детонаторов к противотанковым минам, 8 осколочных боеприпасов ВОГ-17, ВОГ-25 и артиллерийские снаряды разных калибров. А на Черниговщине за 55 дней обезвредили более 1600 взрывоопасных предметов.

О работе саперов в зоне боевых действий для Еспресо рассказал сапер, который с 2014 года провел пять ротаций на деоккупированные части Украины, начальник группы пиротехнических работ аварийно-спасательного отряда специального назначения, главного управления ГСЧС Украины в Волынской области Виталий Галаша.

Самое страшное – истории людей, которые слушаешь каждый день

Чрезвычайник рассказывает, что еще в школе хотел быть военным. В свое время пошел учиться в военный институт, а после того сложились обстоятельства, что переквалифицировался в сапера. Признается, что даже не представлял, что его работа будет иметь такие масштабы.

"Конечно, работа такого типа была всегда, ведь мы до сих пор разминируем последствия не только Второй, а еще и Первой мировой войны. Кроме того, есть немало выездов по обезвреживанию боеприпасов по заявкам от населения, что находят старые снаряды на огородах или полях", – говорит Виталий.

Но сейчас работа носит несколько иной характер. Ведь приходится работать еще и непосредственно с населением, пережившим страшные события. Сапер отмечает, что это едва ли не самый сложный момент в работе, ведь каждую историю пропускает через себя.

"Наша работа нас не пугает. Самое страшное – истории людей, которые слушаешь каждый день. Ведь после выполненных заданий очень много времени занимают разговоры с местным населением. Одно дело, когда видишь по телевизору, и совсем другое – слушать вживую. Это все приходится пропускать через себя. Хотя со временем, конечно, вырабатывается определенный иммунитет", – рассказывает чрезвычайник.

С особой грустью Виталий вспоминает рассказ маленького мальчика, который рассказывал, как в его дом прилетели вражеские снаряды, а затем российские солдаты давали осиротевшим малышам пряники.

"Знаете, цинизм россиян просто зашкаливает. Когда мы работали после деоккупации в Черниговской области, в селе Ягодное, то там были действительно страшные моменты. Семья пряталась в подвале, а российские солдаты пришли туда по ним стрелять. Это мне мальчик 5 лет рассказывал, получивший осколочные ранения. Его дедушку расстреляли в упор, мать ранили. А затем тому ребенку московиты пряник давали. Страшно осознать, сколько в детском возрасте они уже всего натерпелись", - вспоминает разминировщик.

Один день войны равен тридцати дням разминирования

Спасатель считает, что после всего происходящего нужно просто переосмыслить подход к службе сапера.

"Опасность нашей работы нивелируется тем, что ребята идейные. Мы не гонимся за наградами или деньгами, у всех есть чувство долга. Понимаем, что в нашей работе без нас никуда, потому что прежде всего нужно провести разминирование, а потом уже все остальное. Люди не пройдут в свои дома, пока не сделают свою работу саперы. Поэтому мы понимаем, что чем больше мы поработаем, тем быстрее сюда вернется жизнь", – добавляет он.

Стрессоустойчивость является обязательным требованием квалифицированного сапера. Однако иногда ее ошибочно путают с бесстрашием.

"Чтобы быть хорошим сапером, нужно ко всему относиться спокойно и сохранять хладнокровие. Еще важно бояться. Когда пропадает страх, то становится все равно, а когда становится все равно, тогда и возникают неприятные ситуации. Сейчас наши ребята повсюду: на Севере, Юге , не только на Востоке. Хотя с Востоком мы больше знакомы, ведь с 2014 года там были неоднократно еще со времен АТО.

Кроме разминирования саперы также постоянно присутствуют при разборе завалов. Поэтому когда их коллеги находят взрывоопасные предметы, работы прекращаются и за дело берутся мастера-пиротехники. По словам Виталия Галаши,  один день войны равен тридцати дням разминирования.

Еспресо продолжает серию рассказов о Героях Украины, защищавших и защищающих страну от российских захватчиков. Больше историй читайте в нашей одноименной рубрике " Герои Украины ".

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Общество
Украина
ДСНС
новости Волыни
деоккупация Украины
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