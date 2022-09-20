Он рассказал свою историю с фронта журналистке Еспресо .

Андрей Шестопалов с позывным Марвел – артиллерист 24-й Отдельной механизированной бригады имени короля Данила. С марта 2022 года защищал Украину в Луганской области. Воин знает, как было в начале полномасштабного вторжения России в Украину, и может сравнить мощь украинской армии после того, как на фронте появилась иностранная артиллерия.

Военный путь Андрея Шестопалова начался в 2017 году. Он добровольно пошел в военкомат и подписал контракт на три года.

"Мне было все равно, в какую бригаду идти, – рассказывает Андрей. – Пришел в военкомат и сказал, что хочу служить. Но не хотел срочной службы, поэтому сразу подписал контракт. Мне предложили пойти служить в 24-ю бригаду. Разрекламировали самый большой Яворовский полигон. Говорили, что там наших военных учат американцы. Но предупредили, что бригада боевая и могут отправить на фронт. Я согласился и уже на следующий день поехал в учебный центр".

Россияне обстреливали села, а мы не могли отвечать

После четырех месяцев обучения Андрей Шестопалов впервые отправился на передовую. В течение трех лет воевал на Донетчине, на Горловском, Марьинском направлениях и в Светлодарске.

"Немного страшно было в начале, потому что я никогда не служил и ничего не понимал на позициях, – признается воин. – Привезли нас в Константиновку. Поселок был почти разбитый. Для меня это было дико и непонятно. Согласно Минским договоренностям артиллерия тогда была запрещена. Мы стояли далеко и нас не бомбили постоянно. Мы знали, что россияне обстреливают села, но ничего не могли с этим поделать. Чем дальше, тем все больше шло к большему затишью".

В 2020 году контракт у мужчины закончился и он вернулся в гражданскую жизнь. На момент полномасштабного вторжения России в Украину Андрей Шестопалов был в Польше на работе.

"24 февраля мне перезвонила сестра, вся в слезах. Рассказывала, что россияне начали бомбить Киев, – вспоминает Андрей. – Я сначала не поверил и начал искать новости. Но на следующий день побратимы подтвердили мне, что Россия решилась пойти полномасштабной войной. Так что сразу же принял решение вернуться. Из-за незавершенных дел смог вернуться в Украину только в марте. Поехал в часть, а впоследствии – на фронт".

Когда шел обстрел, мы садились в машины и отрабатывали по целям. Ехали с мыслью, что это может быть последняя наша вылазка

Андрей отмечает, что не ожидал столь мощных боевых действий. Ситуация была совсем другой, чем до 24 февраля 2022 года. Тяжелее всего на фронте было в начале полномасштабного вторжения. Обстрелы могли не прекращаться часами, и преимущество россиян было очевидным.

"Нас обстреливали шесть-семь часов постоянно из всего оружия, которое было у россиян, – говорит военный. – "Грады", артиллерия, работали "ураганы", кассетные бомбы летали. После одного прилета такая воронка была, что двух человек нужно было бы поставить, чтобы достать до краев. Россияне очень сильно выигрывали с беспилотниками. Их "орланы" летали постоянно, и от них было трудно укрыться. Тогда не было листьев, мы накрывали машины обычными ветвями и сухой травой, почти землей. Бывало, стреляли мимо наших позиций, а иногда не давали вылезти из укрытия. Если они "орланом" зафиксировали наши автомобили, то ждали, пока мы будем выходить из блиндажей, окопов и будем добираться до машин. И тогда начинали обстреливать. Поскольку артиллерия, из которой они били, не самая точная, то нам везло, потому что были недолеты и перелеты, куда-то в сторону снаряд летел. Фосфорные бомбы по нам не применяли, но по селам прилетало. По посадкам, по дороге, по которой мы ездили. Выжжены были почти все посадки".

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Во время полномасштабного российского вторжения военная работа значительно изменилась.

"Раньше мы отрабатывали по вражеским позициям и убегали. Теперь занимаем позиции и стоим до конца, – говорит Андрей. – Это долгий процесс – приехать, наладить пушки и сориентироваться. А пехота не может ждать, когда нужно ее прикрывать. Отступать было некуда. Мы перемещались, меняли позиции, окапывались. Это было гораздо страшнее, чем все, что я видел за свою жизнь. Обстрелы были постоянными, особенно когда у них было много боеприпасов. Россияне почти каждый час обстреливали все. Поэтому даже под обстрелом мы садились в машины и отрабатывали по целям. Ехали с мыслью, что это может быть последняя наша вылазка. В начале "большой войны" мы не имели такой роскоши, как беспилотники или квадрокоптеры. Начинали воевать без ничего, по сравнению с тем, что у нас есть сейчас".

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Сейчас военный продолжает защищать украинские границы. Говорит, хоть и медленно, но украинские воины постепенно отвоевывают захваченные территории.

"Постоянно идут бои, – отмечает Марвел. – Но ситуация очень изменилась после того, как у нас появились артиллерийские системы Himars. Обстрелов со стороны России стало меньше. Наверное, стараются беречь снаряды. Еще фактор такой, что у нас появляется все больше иностранной артиллерии, у нас уже определенное преимущество: то, что было весной – это была защита, а сейчас ВСУ пытаются не только стоять в обороне, но и наступать… Теперь совсем другая война… И это еще не заработал ленд-лиз. Когда заработает, освобождение украинских территорий станет более заметным и быстрым".

Еспресо продолжает серию рассказов о Героях Украины, защищавших и защищающих страну от российских захватчиков. Больше историй читайте в нашей одноименной рубрике " Герои Украины ".

Все фото — архив Андрея Шестопалова

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