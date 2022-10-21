Историю воина рассказывает Еспресо .

Воин Святой на фронте с 2016 года. В 18 лет подписал контракт с Вооруженными Силами Украины и отправился защищать Родину. Воевал на Донетчине, в 36-й бригаде морской пехоты. А во время полномасштабного вторжения России в Украину боролся с россиянами в составе 80-й десантно-штурмовой бригады. Вместе с побратимами освобождал Донетчину и Харьковщину.

Оставил учебу, чтобы защищать Украину

Святой переживал за судьбу Украины еще с 2014 года, во время Революции Достоинства. Тогда ему было всего 16. Парень учился в Колледже нефти и газа в Львовской области. В Киеве на Майдане не был, но активно приобщался к украинскому сопротивлению на местных акциях.

"Когда мне исполнилось 18 лет, перевелся на заочную форму обучения и подписал контракт с Вооруженными Силами Украины, – рассказывает воин 80-й десантно-штурмовой бригады Святой. – Это был 2016-й. Я никому не говорил, что иду в армию. Начал собирать документы, проходил медосмотр и, уже когда нужно было ехать в часть, сказал о своем решении родителям. Очень хотел служить и защищать Родину".

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Первый военный опыт Святой получил в 36-й бригаде морской пехоты ВСУ. По словам мужчины, выбрал морских пехотинцев из-за того, что они считаются элитным подразделением. Тогда попал на мариупольское направление – оборонял Широкино, Павлополь, Водяное и Лебединское.

"Тогда была позиционная война, – вспоминает воин. – Обстрелы были небольшие, все окопаны, иногда достраивали позиции. В то время я получил опыт, который понадобился во время полномасштабного вторжения России в Украину. Стал оператором "стугны" и уже знал, что мои навыки понадобятся в войне. Я хотел защищать Украину, потому что люблю ее. Знал, что должен быть на фронте".

В окрестностях Мариуполя мужчина отслужил четыре года. А потом уволился из ВСУ. Хотел создать собственную семью.

"У меня в то время была невеста, – говорит Святой. – Она меня ждала много лет. Потом мы жили во Львове, в начале февраля поженились. 6 февраля поехали на медовый месяц в Польшу к друзьям. А 24-го утром меня разбудил друг и сказал, что началась война. Конечно, у меня и сомнения не было, что делать. Начал созваниваться со своими побратимами и договариваться о встрече. В свою бригаду морской пехоты не успел. Поэтому начал искать другое подразделение, где был бы полезным".

На расстоянии 300 метров из ручного гранатомета попал в кадыровцев

Через четыре дня после начала полномасштабного вторжения воин вернулся в Украину, а 1 марта был в части. Ушел защищать Украину в составе 80-й десантно-штурмовой бригады. Сначала обороняли Юг. На позиции приехал в день своего рождения, 17 марта.

"Бригада выполняла боевые задания под Новой Каховкой, – рассказывает Святой. – Враг имел огромное преимущество в авиации. Очень бомбили позиции и не умолкала артиллерия. На позиции заходили колонны по несколько сотен вражеской техники. Оружия было достаточно, но тогда враг имел инициативу и использовал ее по полной. Фактически сейчас мы атакуем почти с такой же техникой, которую имели в начале. Проблема, пожалуй, была в том, что не было хорошей боевой слаженности. Потому и потери были чуть ли не ежедневно.У нас был тяжелый бой под Зеленодольском, попали в засаду. По данным разведки, там должно было быть значительно меньше россиян и вражеской техники, но они хорошо окопались и ждали нас. За два часа боя у нас было десять "200-х" и триста "300-х". Тогда погиб главный сержант десантно-штурмовой роты Балу. Он еще успел уничтожить несколько единиц вражеской техники, но сам не выжил. Это была очень болезненная потеря для бригады".

Первым пленником на Харьковщине был прапорщик из Смоленска

Далее воин оборонял украинскую землю во всех горячих точках Донецкой области. Окраины Бахмута, Краматорск, Белогоровка, Лисичанск, Спорное – позиции, где продолжались активные бои. Святой напоминает, что первая сложная задача была в Белогоровке, когда россияне наводили переправу через реку. Тогда воины насчитали около тридцати единиц перешедшей на их сторону техники. А самая успешная – в Соледаре.

"Бои шли в городе возле завода "Кнауф". Он переходил из рук в руки каждый день, - отмечает воин. - Мы заняли террикон неподалеку. Там сидели три наших парня и два снайпера из 14-й бригады. Эти позиции не считались передовыми, потому что перед нами была заправка, где стояла пехота. Но как-то мне говорят: "Святой, к тебе подъезжают". Тогда начался артиллерийский обстрел, россияне начали "накрывать" эту заправку. Ребята, само собой, попрятались. И во время этого обстрела россияне проехали мимо нашей первой линии и выехали на нас. Позже мы выяснили, что это были кадыровцы. Они были от нас на расстоянии 300 метров. А у нас на тот момент было два ручных гранатомета. Это очень малое расстояние для успешного использования, но я попал со второго выстрела. Тогда они успели отъехать и спрятались за дом. Впрочем, ненадолго. С помощью дрона мы их нашли, и американская гаубица 777 их практически уничтожила".

"Российские кадровые военные – смешные, кабанчики упитанные. Мы их вылавливали, как дичь"

Это была последняя серьезная точка перед непродолжительным отпуском. После нее Святой уехал домой, на крестины сына. А через три дня началось освобождение Харьковщины. Освобождать область подразделение Святого шло со стороны Донетчины.

"Я вернулся, и у нас были постоянные тренировки по разминированию территории, – говорит воин. – Мы знали, что пойдем освобождать Харьковщину. Ждали, пока 25-я бригада пробьет коридор. У нас была задача пройти у врага в тылу. То есть обнаруживать противника, уничтожать и двигаться дальше. Они даже не осознали, что мы у них за спинами. Все, что мы видели дорогой, - уничтожали, а враги убегали. По сравнению с Донбассом у нас почти не было потерь. Мы продвигались, над нами летали самолеты, российская авиация, а они не понимали, что мы прорвались на их позиции. Когда происходили зачистки населенных пунктов, россиян уже не было. Бывало, мы приходили и находили горячие макароны. Пока прошлись по населенному пункту, стали на блокпосте и взяли первого пленника, который не успел убежать. Это был российский прапорщик из Смоленска".

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Дальше был не один пленник, а еще – много трофейной техники, которую россияне спешно оставляли.

"Кадровые российские военные – очень смешные персонажи. Это не армия, а кабанчики упитанные. Бегали, мы их вылавливали, как дичь, – шутит Святой. – Первым населенным пунктом, который мы зачищали, был Сухой Яр, дальше Чистоводовка. Заехали, выставили на краю города посты. Ночью туда приехали три российских КамАЗа. Это была российская морская пехота. Побратим сработал филигранно. В один КамАЗ попал в кузов - и все, кто там сидел, стали "200" и "300". Кто-то убежал, мы их потом поймали. Мы уничтожили врага, а сейчас их машина помогает нам".

Далее воины дошли до пригорода Изюма, в Липчановку. Мужчина рассказывает, что там было очень много российских флагов, а россияне даже между собой не координировали свои действия. Они не знали, что делать, – ждать или бежать.

"Уже дело было к ночи. Нам говорят, что на нас идет колонна танков. Мы не растерялись, заняли позиции, увидели два танка с пехотой, – рассказывает воин. – Ребята завпустили их в село. Один танк наш паренек сжег с пехотой, от него ничего не осталось, было много ликвидированных врагов, а на другой артиллерию навели немного дальше и взяли в плен командира танковой роты. Это серьезный трофей был. Мы ликвидировали россиян сотнями и захватывали очень много техники. Я никогда не видел столько брошенной техники в одном месте. Столько танков, БМП, САУ. Все, что нам нужно было, мы забирали у врага. Мы заправлялись с их машин и пополняли наши запасы".

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Больше всего набрали в Харьковской области во время освобождения Изюма. По словам воина, освобождение города изрядно подняло боевой дух среди побратимов.

"Постоянные бои на Донбассе очень утомляли. Мы постоянно несли потери, – говорит Святой. – Каждый день погибало по несколько человек и еще больше было раненых. А здесь мы так нагло прорвались по их тылам. Эти события подняли боевой дух. Теперь остановить тяжело. Я очень рад, что смог принять участие в этой операции. Только сейчас понимаю, насколько серьезные события происходят вокруг. То, что мы можем участвовать в том, чтобы поскорее освободить украинскую землю, – классно".

Святой уверен: сейчас самая лучшая возможность покончить с россиянами на украинской земле. Такого единения украинцев против неприятеля еще не было. Поэтому не может упустить уникальный шанс.

Еспресо продолжает серию рассказов о Героях Украины, защищавших и защищающих страну от российских захватчиков. Больше историй читайте в нашей одноименной рубрике " Герои Украины ".