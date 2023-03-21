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Герои Украины. Работала под шквальным огнем: связистка Вита

21 мартa, 2023 вторник
08:05
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Военнослужащая 45-й отдельной артиллерийской бригады по образованию учитель географии. Но после окончания университета отправилась в армию

Историю девушки рассказывает Еспресо.

Вита с позывным Штефка – военнослужащая 45-й отдельной артиллерийской бригады Вооруженных Сил Украины. Свой путь в армии девушка начала еще в 2018 году. После окончания университета подписала контракт на службу в армии. Такое решение было принято во время Революции Достоинства. Тогда училась в университете, активно участвовала в событиях Майдана. Это и побудило ее получить профессию и поступить в армию.

"Я не могла стоять в стороне, когда в стране такое происходило, – отмечает Вита. – Участвовала в региональных митингах, позже выезжала в Киев с друзьями, с родителями. Мы должны реагировать. Честно – после окончания университета не было неожиданностью, что сделаю такой выбор".

Вита по образованию преподаватель географии. Впрочем, ни одного дня не работала по профессии. Сразу после окончания университета подписала контракт и отправилась в армию. Тогда девушку поставили перед выбором – быть делопроизводителем или работать со связью. Признается, что радиостанции ее заинтересовали.

"Сначала все эти аппаратуры связи были для меня новыми и непонятными, – говорит Вита. – Впрочем, нам давали хорошую базу и качественное обучение, поэтому удалось разобраться во всем. Я быстро все схватывала и не сталкивалась с трудностями или техническими проблемами. Хотя у меня гуманитарное образование".

фото: архив Виты

Работать приходилось под шквальным огнем

В течение нескольких лет девушка училась в армии. Понимала, что начавшаяся на Донбассе война не может заморозиться. Догадывалась, что будет более мощное российское наступление. Так что произошедшее 24 февраля 2022-го не стало неожиданностью. Начало большой войны Вита встретила в военной части и начала готовиться выезжать в зону боевых действий.

"Мы были организационным ядром, принимали людей в бригаде, – рассказывает о своей работе в начале полномасштабного вторжения Вита. – Работали с мужчинами, которых к нам отправляли военкоматы. Меня поразило, что многие приехали из-за границы, чтобы встать на защиту страны . Вера в украинцев так поднялась... Я была шокирована и горда от того, что люди такие сознательные".

После Вита отправилась на Запорожское направление. Задача была держать южный фронт, помогать пехоте артиллерийским огнем. Тогда девушке пришлось налаживать связь в боевых условиях. Помнит, сначала было сложно. Обеспечили всем, но приходилось работать под шквальным вражеским огнем и обеспечивать связь между подразделениями. Знать аппаратуру и средства, их возможности очень важно. Теория и практические навыки, которые получила до начала войны, много помогли, но их не сравнить с трудностями, возникающими во время боевых условий в реальном времени, где решение нужно принимать мгновенно.

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По словам Виты, работы в это время было очень много. В начале полномасштабного вторжения, в марте, спали по несколько часов, и это было роскошью. Тогда все прилагали максимум усилий. В итоге связь настроили, все работало и фронт удалось удержать.

фото: архив Виты

Чудом уцелела во время выполнения задания

Связь приходилось развертывать между подразделениями, которые размещались в пределах 50 километров друг от друга. Поэтому устанавливали ретрансляторы на высотах. Найти вышку мобильной связи, элеватор или здание, чтобы как можно выше поднять антенны, было счастьем. А еще требовалось электропитание и организовать взаимодействие с владельцем, чтобы иметь доступ к оборудованию. На это необходимо было время, которого постоянно не хватало. В то же время связь была срочной потребностью, потому что это передача информации для подразделений, управление и взаимодействие между ними. А часто – и жизнь побратимов. По словам Виты, нужно было работать в незнакомой местности, ездить по тяжелым разбитым дорогам, сориентироваться, куда ехать, рассчитать безопасный маршрут. Многое нужно было обдумывать заранее, чтобы в кратчайшие сроки наладить связь.

"Мы попали под артиллерийские обстрелы, – вспоминает Вита. – Недалеко от линии фронта. Нам, чтобы обеспечить связь, нужно было установить ретранслятор на вышку и настроить его. Это место и прилегающую территорию обстреливали уже третий день, мы об этом знали, но задачу пришлось выполнить. Во время работы мы увидели, что летает российский "орлан". Пять минут, как он взлетел, – и сразу начался артиллерийский обстрел. Нам повезло, что уже выполнили свою работу и отошли от огневого поражения".

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В настоящее время подразделение военнослужащей сражается на Бахмутском направлении. Вита признается, что налаживать связь там стало труднее. Раньше россияне использовали несколько машин для радиоэлектронной борьбы, которые доставала наша артиллерия. А сейчас перешли на окопные станции. И это создает дополнительные хлопоты связистам.

"Малые компактные станции, которые глушат связь между беспилотниками, они используют сейчас, – говорит Вита. – Поэтому сейчас большие потери БПЛА на фронте. Это усложняет ситуацию. Как бы ни было, уже все признали, что у нас сейчас война дронов. Поэтому важный вопрос, как противодействовать таким действиям и средствам.

Связь играет важную функцию на фронте, убеждает девушка. Это ведь коммуникация между подразделениями. В зоне боевых действий нет телефонной связи, поэтому работа связистов – найти альтернативные средства, настроить их, зашифровать, чтобы военные смогли безопасно передавать информацию.

"Без связи нет управления. Это фраза, которая характеризует всю роль и весь аспект того, чем занимаются связисты. Мы всегда в тени, о нас вспоминают только тогда, когда связь не работает. Тогда ругают. А когда все хорошо, никто о нас не думает", – смеется военная.

Вита признается, что военная служба стала для нее родной. Потому не планирует покидать службу в Вооруженных Силах Украины. Уверена, что именно в армии продолжит свой путь.

Еспресо продолжает серию рассказов о Героях Украины, защищавших и защищающих страну от российских захватчиков. Больше историй читайте в нашей одноименной рубрике "Герои Украины" .
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