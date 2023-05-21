Без медицинского образования медиком на фронт

"По-моему, агрессия России против нас началась еще на Майдане в 2014-м. Соответственно, я считала, если я была частью антироссийского движения, которое борется с оккупантами, то должна продолжать это дальше. Мне хотелось воевать. Сначала я попала на Майдане в больницу и помогала раненым. Позже в медицинский добровольческий батальон "Госпитальеры" и начала изучать медицинское дело", - рассказала Юлия Сидорова.

После завершения революции Юлия еще несколько месяцев жила гражданской жизнью. Но впоследствии поняла, что должна быть частью сопротивления. Потому отправилась на войну. Признается, тогда на базе госпитальеров все ничего не знали и не умели. Но приезжали медики из-за границы и давали первые основы знаний.

"Медицина давалась довольно легко. Во время учебы все получалось. По факту, когда появились курсы от "Госпитальеров", я уже была инструктором. У меня не было проблемы влиться в коллектив, где все все умеют и все все знают. Мы вместе учились и совершенствовали свои знания и умения. Со временем этот уровень знаний и умений изменился. Сейчас, учитывая, что у меня нет медицинского образования, у меня нет диплома врача, но то, что я могу делать на догоспитальном этапе с ранеными, – мало кто в этой стране так может работать", – рассказывает о своей работе Юлия Сидорова.

Фото: архив Юлии Сидоровой

За период войны Юлия работала на всех этапах эвакуации, а также в госпитале в Авдеевке. Уже с первых дней на фронте поняла, что способна работать на фронте.

"Знаете, если какая-то критическая ситуация, взрывы вокруг или что-то подобное, есть люди, которые не способны работать в таких условиях, – продолжает Юлия. – Я поняла для себя, что могу. И это не зависит, человек хороший или умный, а это какие-то личные качества, которые заложены или нет. Сама практика показала, что я способна работать и спасать людей на войне. Уже сейчас меня знают и не боятся идти со мной в разведку. Хлопцы поначалу, в принципе, к женщинам относятся с вопросами, но кто меня знает, кто со мной воевал, не боятся работать, потому что знают, что я сделаю максимум из того, что могу сделать".

С первых дней на войне попала в ситуацию, где были уничтожены автомобили и раненые

Впервые в зону боевых действий Куба попала в 2014 году. В Пески Донецкой области. Тогда у нее не было большого медицинского опыта. Но пришлось сразу попасть в критическую ситуацию. С первых дней уже была обстреляна (т.е. попала в бой, – ред.). Именно тогда поняла, что может психологически работать в таких условиях.

"Нам тогда минами разбило две машины, – вспоминает Юлия. – Одна из них была полностью забита тактической медициной. Мы должны были провести ротацию, но поскольку был уничтожен наш транспорт, на котором мы приехали, пришлось несколько дней ночевать в подвале, который рассчитан на 3-4 человека, а нас там ночевало более десятка. Это был мой первый боевой выезд. Я сразу попала в ситуацию, где были уничтожены автомобили, раненые. Но по факту какой-то серьезной медицинской помощи в том выезде я не оказывала".

Фото: архив Юлии Сидоровой

Как говорит Юлия, работа на войне – не только спасать раненых. В общем, заниматься медицинской службой – не только о медицинских знаниях, это уметь организовать логистику, разбираться в транспорте, который должен работать в определенных условиях. И, конечно, когда идут обстрелы, адекватно действовать. Ведь боятся все люди, но кто-то может продолжать работать, а кто-то не может из-за психологических моментов. Поэтому уже в 2015-м военная была на выезде в Старогнатовке. Там началась серьезная работа по спасению раненых. Позже были Широкино, Марьинка, Авдеевка и Каменка.

"Мы создали стабилизационный пункт в Каменке на автобусной остановке. Благодаря ему было спасено много жизней, – вспоминает Юлия. – На автобусной остановке был магазинчик раньше. Мы поставили там обогреватели и обустроили все необходимое. Очень важно, когда оказывается помощь раненому, его согреть, ведь есть такая штука, как гипотермия, когда снижается температура тела и не сворачивается кровь. Если в определенный момент при оказании помощи раненому не согреть его, не сохранить температуру тела, из-за этого он может умереть в больнице даже через несколько дней. У нас был опыт, пока мы не решили сделать этот стабилизационный пункт. Мы оказывали медицинскую помощь на улице и из-за этого были проблемы, была зима, снег. А когда открыли стабилизационный пункт, работа стала более эффективной, спасать жизни стало более комфортно. И это действительно сработало. Круглосуточно поддерживалась температура, обогреватель там стоял на генераторе.

Вывозили с поля боя, сразу привозили в этот стабилизационный пункт и там оказывали помощь.

Медиком в "Госпитальерах" Юлия была до 2017 года. Затем создала собственную медицинскую службу в украинском добровольческом корпусе "Правый сектор". Там проработала до 2019 года и вернулась в гражданскую жизнь. С возвращением тоже были проблемы, потому что вернулась с профессиональным выгоранием, ПТРС и депрессией. Первый год вообще был очень сложен для девушки. Она обращалась к психотерапевтам, психиатрам, пила антидепрессанты, неделями не выходила из квартиры. Адаптация была очень сложной. Лишь через год стало лучше, и Куба овладела новой профессией – стала дизайнером.

Фото: архив Юлии Сидоровой

"Я на Ukrainian fashion week показывала несколько своих образов, – говорит Юлия. – Но это был показ от самой школы, в которой я училась. Тогда начала покупать себе швейное оборудование. Хотела создать свой миницех и создать собственный бренд одежды. Но началось полномасштабное вторжение и я это оборудование перевезла в штаб Женского ветеранского движения.

Выбирались из ситуаций, в которых, казалось бы, выжить невозможно

После этого даже мысли не возникали, чтобы не вернуться на фронт. Ведь, учитывая предыдущий опыт войны на Донбассе, была убеждена, что будет большая война. Поэтому 24 февраля Юлия снова надела военную форму и приступила к обороне страны.

"Во время полномасштабного вторжения было легче понять, что нужно делать дальше, - говорит Юлия. - 24 февраля я начала активно волонтерить. В Женском ветеранском движении мы отправляли людей за бронежилетами, привозили автомобили, тепловизоры и все необходимое. Только когда я поняла, что штаб может работать без моего присутствия, в начале мая отправилась на фронт. Сначала спасала воинов в Кракене. Ехали подготовленными, уже был автомобиль и все медицинское обеспечение".

Фото: архив Юлии Сидоровой

Юлия рассказывает, что с начала полномасштабного вторжения на фронте стало больше ближних боев, и было больше пулевых ранений. Особенно в начале была очень большая интенсивность обстрелов, большее количество раненых и больше риска для жизни.

"Каждый раз мы возвращались и на нас смотрели огромными глазами и удивлялись, что мы еще живы. Мы каждый раз попадали в такую ситуацию, что, казалось, выжить в ней невозможно, – с улыбкой вспоминает Куба. – Была у меня легендарная история в жизни. На фронте я случайно встретила своего побратима, с которым воевала в 2015 году. Мы поговорили, и он уехал. Рации у нас тогда глушили, не было связи. Но пробивал какой-то интернет. И вот о том, что наши ребята ранены, я узнала чисто случайно из-за того, что встретила своего знакомого. Он мне написал в мессенджере, что наши ребята подорвались. Мы поехали туда, где они подорвались. Думали, что на мине, которая была на дороге. А оказалось, они наткнулись на танк на минимальном расстоянии. И было прямое попадание танка в машину. Когда мы подъехали, я увидела пламя выше деревьев и сказала водителю не подъезжать близко, остановиться за 100 метров, потому что он и нас сразу убьет. Когда подъехали, увидели скелет машины, я думала, там никто не выжил. Мы даже решили уезжать оттуда, но в последний момент я таки вышла на связь по рации на тех ребят, которые ехали в этом авто. И оказалось, они выскочили и выжили. Так получилось, что снаряд ушел под машину, и была еще доля секунды, чтобы спастись. Мы пытались найти их, но танк видел нас визуально. Как мне позже некоторые военные сказали: что это был за танкист, если вы выжили? Снаряд прилетал то перед машиной, то за машиной, и мы ездили искали ребят. В результате мы всех вывезли.

В настоящее время Куба спасает воинов на линии фронта, а также является участницей Женского ветеранского движения, с которым создает собственный бренд и внедряет в Министерство обороны женскую форму. Украинская диаспора уже пригласила девушек в Париж на неделю моды.

фото: архив Юлии Сидоровой

"Даже на фронт я всегда беру с собой кусочек гламурной жизни, потому что я сама по себе кусочек гламурной жизни, – с юмором говорит Юлия. – Я люблю дорогие духи, у меня их много. Не всегда есть возможность полноценно использовать какую-то косметику, маски для лица, потому что нет условий никаких. Но духи беру постоянно. И я продолжаю рисовать эскизы. Я хочу сама себе доказать, что, несмотря на войну, можно делать важные дела".