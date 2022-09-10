Родился и вырос Александр в Севастополе, в семье военных. 8 сентября ему должно было исполниться 28 лет. Защищая родную землю, 27-летний офицер уничтожил более сотни единиц вражеской боевой техники. За личное мужество и героизм посмертно награжден званием "Герой Украины" с удостоением ордена "Золотая Звезда".

Еспресо расскажет о летчике, который больше всего любил небеса и пожертвовал собственной жизнью ради своих побрпатимов и гражданских украинцев.

После оккупации Крыма в родной город не возвращался

Александр Корпан с детства любил летать. Вырос в военной семье – его отец 32 года был борттехником. Сам Александр уже с 9 класса поступил в Севастопольский военно-морской лицей, а затем в Харьковский национальный университет Воздушных сил имени Ивана Кожедуба. Мама, Нина вспоминает, что сын последний раз дома в Севастополе был еще в 2014 году.

Александр Корпан с мамой

"Для нас 2014 год вообще был сплошным ужасом. В том году, 9 января Саша уехал из дома, когда был на каникулах, и больше уже не возвращался. Это была травма и для него, и для родственников", – рассказывает женщина.

В детстве Саша научился плавать уже в 6 лет и чувствовал себя в воде, как дельфин. Также много работал с отцом на огороде. Мама же прививала сыну любовь к искусству. Играл на пианино, хоть и неохотно об этом вспоминал. Жена Александра Юлия говорит, что как его ни просила, он не соглашался исполнить ни одной мелодии, даже на их свадьбе.

"Было пианино и я очень просила его сыграть. А он мне ответил: "Ни за что! Я ни за что больше не сяду за пианино". Никогда не соглашался, как я не просила. Но во всем остальном мы всегда находили общий язык. Все вместе планировали. Хотя мало прожили вместе, только два года, но у нас многое получалось. Всегда шли к какой-то цели... Он, бывало, напишет список, что мы должны сделать, и спрашивает: "А как мы это успеем?" А я всегда говорила, что сделаем и все будет хорошо. Так и получалось - добивались успеха, радовались, что нам все удается. Но война разбила наши мечты" – со слезами говорит женщина.

Юлия бежит от войны уже во второй раз. Раньше до 2014 года жила в Донецкой области. После нападения России приехала в Харьков, где познакомиться с будущим мужем. Говорит, что Александр сразу покорил ее своей решительностью.

"Впервые встретились в 2017 году. Было все очень хорошо, сейчас это такие теплые воспоминания. Он покорил меня решительностью и мужеством. Еще и красавец со вкусом во всем! Я спешила на первое свидание, а он пришел с одной розочкой в целлофане. Как это увидела, сразу хотела возвращаться назад, но мы выяснили, что он тоже такого не любит, это продавец замотала ее в целлофан, потому что был сильный ветер. Саша сказал, что этот цветок выглядит "так себе", а я ответила: "не то слово". Так мы после этого в нашей семье все время шутили, это как мем был уже. Потом еще под дождь попали. Он меня защищал от дождя и ветра, и от пауков, которых я очень боюсь. Наше первое свидание было для меня поразительным, уже и тогда он был для меня героем", – признается Юлия.

Жена говорит, что у Саши было прекрасное чувство юмора, очень любил шутить. А мама Нина вспоминает, как папа ему говорил: "Вот, Саша, вырастешь, будет кому нам воды подать. А он выносит стакан и говорит "Пейте сейчас".

Мечты о малыше разбила война

О работе Александр Корпан рассказывал мало, жена к этому относиться с пониманием. Угрозу полномасштабного вторжения обсуждали, но Юля не представляла, насколько все будет серьезно.

"Перед началом войны мы говоили по телефону и он мне сказал на всякий случай сложить тревожный чемодан. Я сначала восприняла, как шутку, но как жена военного собрала в сумку самые необходимые вещи. А уже в 4 часа прогремел взрыв. Поняла, что началась война. Жили мы в то время в Николаеве.Я четко знаю, что это такое, потому что в 2014 году приходилось выезжать с оккупированных территорий. После взрывов позвонила мужу, телефон был выключен. Позже отзвонился и сообщил, что Россия напала на Украину, чтобы я уезжала. Я ужасно не хотела никуда ехать и его бросать, но муж настаивал. На войну его так и не провела", – добавляет Юля.

Супруги не успели родить детей, но всегда мечтали о малыше. Юлия Корпан вспоминает, как покойный муж хотел, чтобы их ребенок родился осенью.

"Сегодня, в день его рождения, мы должны были смотреть не на портрет на его могиле, а радоваться моей беременности или рождению ребенка", - говорит женщина.

Погиб сам, чтобы спасти других

Погиб Александр Корпан 2 марта при возвращении из очередного боевого вылета. Совершил настоящий подвиг, отведя охваченный пламенем самолет от аэродрома и ценой собственной жизни спас жизнь побратимов и многих гражданских жителей Староконстантинова.

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"Была угроза ракетного удара и ребята поднимали самолеты в воздух. Они все были загружены боеприпасами и горючим. Что случилось, я не знаю, но самолет загорелся. Вместо того, чтобы Саше катапультироваться и спасти свою жизнь, он спас жизнь других людей. Если бы самолет туда упал, погибло бы много людей. Я более чем уверена, что он морально бы не смог с этим смириться. Поэтому принял решение настоящего воина - спас их, но погиб сам. Мы понимаем и принимаем его выбор, но нам от этого не легче. Это большая потеря, потому что он был прекрасным человеком".

Александр Корпан дружил с другим украинским героем-летчиком Александром Кукурбую, также героически погибшим в бою с российскими оккупантами. Жена Юлия признается, что, несмотря на отчаяние, которое испытывает после смерти мужа, научилась у него стойкости и мужеству, что помогает ей сейчас выдержать всю боль.

"Меня держит то, что я все время что-то делаю. Это могут быть очень важные дела, а бывают мелкие. Пытаюсь жить, переживаю за родителей, стараюсь помочь тем, кто в этом нуждается. Делаю это ради Саши, потому что знаю, что он это видит. Он будет моими крыльями, а я буду его глазами", – говорит вдова.

Похоронен Александр Корпан в Тернопольской области в городе Подгайцы, рядом с могилами своих родных. Мама Александра – Нина – рассказывает, что в 2018 году прах отца увезла похоронить на родину. После гибели сына решили там же похоронить и его.

При жизни Александр Корпан был награжден ведомственными наградами, среди которых памятный нагрудный знак командующего Воздушными силами ВСУ "Мастерство, честь, отвага", почетный нагрудный знак Главнокомандующего Вооруженными силами Украины "За достижения в военной службе", медаль "10 лет добросовестной службы" .

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