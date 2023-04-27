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Герои Украины. "Мне говорили: крейзи мэн, – а я объяснял, что из Украины", – военнослужащий Роман Кашпур о марафоне и войне на протезе

Татьяна Яворськая
27 апреля, 2023 четверг
09:14
Общество

Роман Кашпур на войну ушел добровольцем в 19-летнем возрасте. В результате тяжелого ранения потерял ногу, но не боевой дух. Стал спортсменом на протезе, теперь сумел преодолеть дистанцию марафона в Лондоне. На достигнутом 26-летний атлет останавливаться не планирует и говорит, что главные победы еще впереди

Еспресо пообщался с Романом Кашпуром, военным разведчиком, ветераном АТО, и спросил, что мотивирует его к новым вершинам и как не потерять желания жить несмотря на увечья войны.

"Протез – только отметка на бумаге"

Родом защитник из Винницкой области. Кашпур дважды был победителем Всеукраинских соревнований "Игры Героев" и установил на протезе рекорд Украины, протащив самолет Ан-26 весом 17 тонн. Теперь в копилку побед добавился и лондонский марафон, на котором он преодолел 42-километровую дистанцию. Роман рассказывает, что протез – это лишь отметка на бумаге и он не является препятствием для достижения новых целей.

"До войны я не был связан с армией. Но когда уже в 2016 году было горячо, то не мог просто наблюдать. Проучился немного в университете и пошел добровольцем в "Правый сектор". Сначала был как волонтер, активист, но постоянно было ощущения, что делаю недостаточно. Потому что так уж есть: чтобы человек ни делал в жизни, этого всегда мало. Потому что поиск нового – это всегда развитие. Это стремление получить что-то большее заставило и мотивировало меня идти на фронт", – вспоминает тогдашние события Роман.

Говорит, что выбор пойти защищать страну был обдуманным и сознательным.

"Я не из зажиточной семьи. Всю жизнь я видел, как мои родители, бабушки, дедушки тяжело работали за мизерную пенсию. Поэтому не хочу такого будущего для своих детей, считаю это несправедливым и хочу менять это в нашей стране. Но немного погодя. Сейчас главное – защитить свой дом и все, что мне дорого, от российского врага. Поэтому еще в 19 лет решил идти на фронт", – рассказывает воин.

В 2017 году подписал контракт с ВСУ в 74-м отдельном разведывательном батальоне. И уже в этом подразделении, под командованием легендарного Александра Колодяжного (погиб в Марьинке в 2019 году во время спецоперации по вывозу с оккупированной территории Владимира Цемаха – одного из причастных к сбиванию "Боинга-777") проходил службу.

Роман с побратимами

Командир научил, как нужно работать над собой

На одном из заданий в Донецкой области Роман подорвался на противопехотной мине. После госпиталя и реабилитации начал активно заниматься спортом. Рассказывает, что хотя не раз был свидетелем, когда люди наступали на мины, а также понимал, что это может произойти в любой момент, сам к такому не был готов. А когда подорвался, то с первых минут настраивал себя, что нужно время и терпение.

"Я не смирился и не смирюсь с тем фактом, что я в чем-то могу быть ограничен. Не считаю себя таким. Да и, собственно говоря, сейчас мой весь посыл идет к тому, что человек, если у него есть руки, ноги, но он сломался психологически, - то это уже инвалидность. Поэтому в моем случае ампутация не оказалась приговором, а инвалидность остается только записью на бумаге. Все проблемы в голове. Они начинаются и заканчиваются там", - подчеркнул Кашпур.

Мужчина добавляет, что большую роль в его желании достигать новых целей и продолжать жить дальше полноценной жизнью, хоть и без ноги, сыграл уже покойный командир Колодяжный, вернувшийся на фронт после третьего ранения с пластиной в ноге, чтобы дальше воевать.

"Он в прямом смысле убежал на фронт, потому что боялся, чтобы его не комиссовали. Сначала начал бегать, заниматься спортом, а потом уже вводил разведгруппы вперед на задания. Каждое утро начиналось с обязательной зарядки и пробежки. Даже после своей смерти он оставил стимул жить дальше, а главное понимание, что жизнь не ограничивается, главное – желание", – признается он.

Уехал на передовую с протезом

Так же, как когда-то его командир сбежал на фронт, поступил и Роман Кашпур во время полномасштабного вторжения. Протез не помешал выполнению боевых задач.

24 февраля эвакуировал семью, а сам вернулся в Северную Салтовку в Харьков, в свое подразделение, которое впоследствии вошло в спецподразделение "Кракен".

"На войну нужно было идти. Я, конечно, осознавал, что уже не такой боец, как был когда-то, потому что протез - это все же искусственная конечность. Но все-таки первые полтора месяца продолжалась моя активная борьба - и штурм , и передовая. Ожидали колонны врага, которые должны заходить в город. Тогда меня больше всего поразило украинское единство, энтузиазм и героизм наших людей. Украинцы с голыми руками бросались на танки. Когда мы ехали на первый штурм от Харькова в марте, тогда еще о ленд-лизе никто ничего не слышал… Мы в прямом смысле на джипах, на пикапах ехали на танки, авиацию и превосходящие силы противника… Но все как один знали, почему рискуют, на что идут, и это лишь придавало уверенности в нашей победе. Этот украинский дух никому не сломать и не победить", – отмечает Роман.

Говорит, что помогала держаться семья и дети. И не только родные, а их у него двое, а дети всей страны.

"Весь мир должен понимать: на Украине Россия не остановится. Это вопрос уже безопасности всего мира. Мы сейчас являемся щитом. Осознание этого нам помогало. Мои побратимы так же говорили – что бы уже ни было, будем стоять до конца".

"Последние километры бежал, как зомби"

Спортом Роман занимался еще с юного возраста – Street workout (уличная силовая гимнастика), футбол, единоборства. После ранения – кроссфит, стронгмен и уже задумывался о марафоне.

"У меня в голове очень долго крутилась эта идея, но полномасштабная война немного отсрочила затею. Сейчас благодаря марафону пытаемся привлечь средства на протезы верхних конечностей для тяжелораненых воинов. Это была конкретная цель – собрать деньги для них", – добавил Кашпур.

Сейчас уже собрали 92 тысячи из 100 нужных, но будут продолжать привлекать инвесторов. Еще одна проблема, о которой спортсмен просит активно говорить во всех соцсетях и доносить до высшего руководства государства – внедрение специальных программ по обучению протезистов.

"Это большая проблема, потому что в Украине отсутствуют государственные программы для программ по обеспечению качества обучения протезистов. На такое количество раненых качество протезирования будет падать из-за нехватки высококвалифицированных специалистов. Как говорит мой протезист, если он делает 5 протезов в месяц, то это хорошо и качественно, но если начинает делать больше протезов, качество падает. Задача государства – финансирование и открытие школ по обеспечению этого узкоквалификационного образования".

К слову, полноценно тренировался со своим тренером Наталией Кручинской для марафона всего 3 месяца. Но радуется, что выполнил задание. Как атлета и спортсмена, признается, результат не устраивает, потому что "всегда можно лучше".

"Тяжелее всего стало после 37-го километра. Существует такое понятие, как "марафонская стена". Из-за того, что уже на 37-м километре организм исчерпал уже весь свой запас энергии, мне резко захотелось спать. Я еще пробежал до 39 километра, а дальше уже бежал, как зомби, видел только асфальт перед собой. Ни разу не остановился. Участники марафона говорили мне "Крейзи мэн" во время бега. А я пытался всем объяснить, что хочу, просто потому, что из Украины".

Убежден: его настоящий хардкорный марафон еще впереди, потому что есть еще чем удивить. А всем украинцам и украинкам, травмированным в войне, Роман Кашпур советует набраться терпения, чтобы полностью восстановиться. А после реабилитации искать себя в новой сфере.

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