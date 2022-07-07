Герои Украины. "Когда уничтожаю врага, возникает еще больше возмущения и злобы к нему", – боец 10 бригады "Эдельвейсов" Дидык
Прежде всего Родина, а собственное благополучие потом, потому что дети должны жить в мире и не видеть ракет, вражеской авиации и зверств оккупантов. Именно такими мыслями руководствуется украинский воин, главный сержант роты огневой поддержки 10 горно-штурмовой бригады, буковинец Виктор с позывным Дидык, который пошел воевать еще в 2014 году
С того времени воевал и на Попаснянском направлении в Луганской области, в 2016-м был главным сержантом взвода снайперов. В феврале 2018-го Виктор вместе со своей бригадой "эдельвейсов" освободил Екатериновку, стоял между Марьинкой и Красногоровкой, а под Донецком его бригада выполняла задание около восьми месяцев.
Сейчас военный снова на горячих и передовых позициях. Для Эспрессо он рассказал, как проходят военные будни, о чем мечтает и какой видит свою страну.
Понимал, что в стране беда и будет беда для наших потомков, если не будем бороться.
"В 2014 году, в третью волну мобилизации, пошел на службу. Глядя еще на события, которые происходили на Майдане, и с тех пор как вообще началось противостояние против России, я не хотел оставаться в стороне. Понимал, что в стране беда и будет беда еще и для наших потомков, если не будем бороться. Поэтому идти защищать землю – мой выбор осмысленный и мотивированный", – рассказывает военный.
В мирной жизни Виктор увлекался футболом, играл за команду своей деревни, по специальности – строитель. Рассказывает, что на этом ремесле всего учился самостоятельно. В свободное время совершенствовал свои умения, просматривал ролики на ютубе, как сделать изысканный пол или красивую лестницу. Специализировался на изделиях из дерева – это было его хобби. Имел много заказов и зарабатывал неплохие деньги, но по зову приоритетной стала оборона государства.
"Знаете, есть такая поговорка "когда будет срублено последнее дерево, когда будет отравлена последняя река, когда будет поймана последняя рыба - только тогда вы поймете, что деньги невозможно есть". Деньги - это только бумага, это те же беды. Главное сделать просто что-то хорошее человеку, а значит важно нести больше добра в этот мир.Пытаться проводить свою жизнь правильно.Сейчас для меня главное, чтобы наши дети жили в мирное время, чтобы они не видели того, что видим мы - ракет, "градов", авиации . Вот для меня главное", – объясняет воин.
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Вспоминает, когда во время службы приезжал в отпуск или на ротацию в родное село, люди часто спрашивали, когда война закончится. А он отвечал, что "идет к худшему".
"Я своими глазами видел, что война скоро не закончится. Видел, что идет к худшему, а не к лучшему. Меня спрашивали, а я высказывал свое мнение. Вот только люди в это не верили. Не хотели верить. Просто думали, что я так говорю, "чтобы разговоры говорить". А после 24 февраля многие сказали: "да, Витя, ты раньше правду говорил, что следует ждать более тяжелого". В 2014 -2015 годах были более жесткие бои, потом была такая окопная война. А сейчас все гораздо серьезнее – вся техника и авиация задействована", – продолжает Дидык.
Помню все детские листовки, которые нам сюда передают, и слезы накатываются – потому что какой-то ребенок просит, чтобы солдат выжил и желает солдату, чтобы он вернулся живым. Это чрезвычайно вдохновляет для защиты каждого клочка нашей земли.
В то же время военный добавляет, что там, на передовых позициях, ежедневно чувствуют поддержку рядовых украинцев и волонтеров. Рассказывает, что имеют все, что необходимо, но из-за интенсивных обстрелов автомобильная техника быстро выходит из строя, поэтому и в дальнейшем есть потребность в автомобилях. А самая большая поддержка, придающая веры и сил – детские рисунки и открытки.
"Помню все детские открытки, которые нам сюда передают, и слезы накатываются - потому что какой-то ребенок просит, чтобы солдат выжил и желает солдату, чтобы он вернулся живым. Это чрезвычайно вдохновляет для обороны каждого клочка нашей земли. Сражаясь с 2014 года, было много разных ситуаций, но всегда, когда уничтожаю врага, у меня идет еще больше возмущения и злобы к нему, а к украинскому народу наоборот – сила любви еще больше растет. Для орков прощения нет. Они пришли с оружием и от оружия погибнут", – отмечает военный.
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Дидык, как и все украинцы, имел планы на будущее, воспитывал и помогал 18-летнему сыну, а сейчас все мечты сломала война. Несмотря на все, вместе с собратьями мужественно стоит на обороне Украины, желая украинскому народу хорошей судьбы, мира и покоя.
"Искренне хочу, чтобы каждый украинец носил в сердце любовь к своей Родине. Нет такого века, чтобы нашу родину не мордовали войнами. Есть цветущая страна, плодородные земли – надо ценить то, что мы имеем, чтобы не потерять".
Эспрессо продолжит серию рассказов о Героях Украины, защищавших и защищающих страну от российских захватчиков
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