English Львов Главная
ru ua en
English Львов Главная
Борьба за свободу слова
Война с Россией: хроника
Главная Герои Украины Герои Украины. "Когда уничтожаю врага, возникает еще больше возмущения и злобы к нему", – боец 10 бригады "Эдельвейсов" Дидык
Эксклюзив

Герои Украины. "Когда уничтожаю врага, возникает еще больше возмущения и злобы к нему", – боец 10 бригады "Эдельвейсов" Дидык

Татьяна Яворськая
7 июля, 2022 четверг
19:50
Герои Украины

Прежде всего Родина, а собственное благополучие потом, потому что дети должны жить в мире и не видеть ракет, вражеской авиации и зверств оккупантов. Именно такими мыслями руководствуется украинский воин, главный сержант роты огневой поддержки 10 горно-штурмовой бригады, буковинец Виктор с позывным Дидык, который пошел воевать еще в 2014 году

С того времени воевал и на Попаснянском направлении в Луганской области, в 2016-м был главным сержантом взвода снайперов. В феврале 2018-го Виктор вместе со своей бригадой "эдельвейсов" освободил Екатериновку, стоял между Марьинкой и Красногоровкой, а под Донецком его бригада выполняла задание около восьми месяцев.

Сейчас военный снова на горячих и передовых позициях. Для Эспрессо он рассказал, как проходят военные будни, о чем мечтает и какой видит свою страну.

Понимал, что в стране беда и будет беда для наших потомков, если не будем бороться.

"В 2014 году, в третью волну мобилизации, пошел на службу. Глядя еще на события, которые происходили на Майдане, и с тех пор как вообще началось противостояние против России, я не хотел оставаться в стороне. Понимал, что в стране беда и будет беда еще и для наших потомков, если не будем бороться. Поэтому идти защищать землю – мой выбор осмысленный и мотивированный", – рассказывает военный.

В мирной жизни Виктор увлекался футболом, играл за команду своей деревни, по специальности – строитель. Рассказывает, что на этом ремесле всего учился самостоятельно. В свободное время совершенствовал свои умения, просматривал ролики на ютубе, как сделать изысканный пол или красивую лестницу. Специализировался на изделиях из дерева – это было его хобби. Имел много заказов и зарабатывал неплохие деньги, но по зову приоритетной стала оборона государства.

"Знаете, есть такая поговорка "когда будет срублено последнее дерево, когда будет отравлена последняя река, когда будет поймана последняя рыба - только тогда вы поймете, что деньги невозможно есть". Деньги - это только бумага, это те же беды. Главное сделать просто что-то хорошее человеку, а значит важно нести больше добра в этот мир.Пытаться проводить свою жизнь правильно.Сейчас для меня главное, чтобы наши дети жили в мирное время, чтобы они не видели того, что видим мы - ракет, "градов", авиации . Вот для меня главное", – объясняет воин.

Читайте также: Герои Украины. "Хоронила на свой день рождения", – вдова погибшего Андрея Литуна о героизме и несокрушимости мужчины

Вспоминает, когда во время службы приезжал в отпуск или на ротацию в родное село, люди часто спрашивали, когда война закончится. А он отвечал, что "идет к худшему".

"Я своими глазами видел, что война скоро не закончится. Видел, что идет к худшему, а не к лучшему. Меня спрашивали, а я высказывал свое мнение. Вот только люди в это не верили. Не хотели верить. Просто думали, что я так говорю, "чтобы разговоры говорить". А после 24 февраля многие сказали: "да, Витя, ты раньше правду говорил, что следует ждать более тяжелого". В 2014 -2015 годах были более жесткие бои, потом была такая окопная война. А сейчас все гораздо серьезнее – вся техника и авиация задействована", – продолжает Дидык.

Помню все детские листовки, которые нам сюда передают, и слезы накатываются – потому что какой-то ребенок просит, чтобы солдат выжил и желает солдату, чтобы он вернулся живым. Это чрезвычайно вдохновляет для защиты каждого клочка нашей земли.

В то же время военный добавляет, что там, на передовых позициях, ежедневно чувствуют поддержку рядовых украинцев и волонтеров. Рассказывает, что имеют все, что необходимо, но из-за интенсивных обстрелов автомобильная техника быстро выходит из строя, поэтому и в дальнейшем есть потребность в автомобилях. А самая большая поддержка, придающая веры и сил – детские рисунки и открытки.

"Помню все детские открытки, которые нам сюда передают, и слезы накатываются - потому что какой-то ребенок просит, чтобы солдат выжил и желает солдату, чтобы он вернулся живым. Это чрезвычайно вдохновляет для обороны каждого клочка нашей земли. Сражаясь с 2014 года, было много разных ситуаций, но всегда, когда уничтожаю врага, у меня идет еще больше возмущения и злобы к нему, а к украинскому народу наоборот – сила любви еще больше растет. Для орков прощения нет. Они пришли с оружием и от оружия погибнут", – отмечает военный.

Читайте также: Герои Украины: Василий Штефко – вернулся из морга и уничтожает оккупантов

Дидык, как и все украинцы, имел планы на будущее, воспитывал и помогал 18-летнему сыну, а сейчас все мечты сломала война. Несмотря на все, вместе с собратьями мужественно стоит на обороне Украины, желая украинскому народу хорошей судьбы, мира и покоя.

"Искренне хочу, чтобы каждый украинец носил в сердце любовь к своей Родине. Нет такого века, чтобы нашу родину не мордовали войнами. Есть цветущая страна, плодородные земли – надо ценить то, что мы имеем, чтобы не потерять".

Эспрессо продолжит серию рассказов о Героях Украины, защищавших и защищающих страну от российских захватчиков

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Статьи
Новости
Украина
военные силы Украины
новости Буковины
Военные новости
Читайте также:
Знищена техніка окупантів
6 июля, 2022 среда
Война очень скоро перейдет на территорию России и Белоруссии, - политический эксперт Свереда
Зеленський та Залужний
Автор
6 июля, 2022 среда
Не время для срач*й. Почему Зеленский и Залужный должны пожать друг другу руки
Медведєв
6 июля, 2022 среда
Медведев ответил ядерными угрозами на инициативу создать трибунал по преступлениям РФ в Украине
Киев
+21°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 34.44
    Покупка 34.44
    Продажа 35.32
  • EUR
    Покупка 35.04
    Продажа 36.37
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, четверг
7 июля
20:11
95% белорусов против участия их армии в войне против Украины на стороне России, - опрос
19:59
В июне пассажиропоток российских авиакомпаний упал на 16%
19:59
Молитесь, чтобы до Рош ха-Шана война в Украине закончилась. Посол в Израиле предупредил, что в этом году паломники не смогут приехать в Умань
19:58
Бизнес предлагает ввести мораторий на повышение железнодорожных тарифов во время войны
19:55
В Великобританию уже прибыли на обучение около 1500 украинских военных
19:49
Эксклюзив
Враг атакует Славянск с трех сторон, - экс-председатель Донецкой ВГА Жебривский
19:48
Правительство больше не будет выплачивать 6 500 гривен по программе еПоддержка
19:33
Глава японского МИД отказался ужинать с Лавровым
19:26
Джонсон после объявления об отставке позвонил Зеленскому
19:20
Обновлено
Россияне обстреляли Харьков, по меньшей мере три человека погибли
19:18
В Украине до конца года заработает таможенный безвиз с ЕС
19:15
На фото Вооруженные силы Украины
ВСУ отразили штурм и нанесли потери оккупантам на четырех направлениях, - Генштаб
19:10
На Днепропетровской областищине россияне обстреляли Апостоловскую ТГ, повреждены дома и сеть электропередач
18:57
Глава британских вооруженных сил встретился в Киеве с Валерием Залужным
18:56
На Черниговщине из реки вытащили два российских танка с членами экипажей
18:51
На фото Зеленский и Джонсон
"Не стремитесь уничтожить Россию": В Кремле отреагировали на отставку Джонсона
18:47
Повышения тарифов на электроэнергию не будет, - Шмыгаль
18:37
Падение цен ставит под угрозу экспорт железорудного сырья из Украины, – GMK Center
18:30
В МИД Венгрии назвали "коммунизмом" идею равномерного распределения газа между странами ЕС
18:30
Эксклюзив
Турция приняла половинчатое решение по кораблю "Жибек Жоли" с краденым украинским зерном, - журналистка Яресько
18:28
Генералу РФ, руководившему вторжением на Черниговщину, Сумщину и Харьковщину, сообщили о подозрении
18:26
Европейцам грозит отключение от сетей Facebook и Instagram, - Politico
18:03
Облегчит транспортировку украинского зерна: в Румынии отремонтировали железнодорожный путь в дунайский порт
17:59
Первая партия беспилотников "Армии дронов" отправилась на фронт, - Федоров
17:57
Россияне арестовали мэра временно оккупированного Купянска, предавшего Украину
17:49
"Территория Польши становится первоочередным объектом удара", - Беларусь пригрозила ответить на "провокации" Запада
17:48
В ЕС приняли решение пригласить Украину в "таможенный безвиз"
17:46
В родном городе Макса Левина презентовали выставку о медиапреступлениях России
17:28
"Горели российские танки, пылали…": в СБУ показали, как украинские дроны уничтожают вражескую технику
17:25
Зеленский призвал сенаторов США поддержать предоставление Украине современных систем ПВО
17:25
Эксклюзив
На фото Вооруженные силы Украины
Украинские защитники вносят коррективы в планы врага, - боец ВСУ Варченко
17:20
С начала полномасштабной войны 227 украинцев прибыли в Новую Зеландию
17:19
Израиль отменил для украинцев электронные разрешения на въезд
17:18
права
Европарламент разрешил украинским беженцам не менять водительские права
17:01
Место массовых захоронений возле Мариуполя с мая выросло вдвое, - Схемы
16:49
На фото Борис Джонсон и Владимир Зеленский
Настоящий друг Украины: Зеленский отреагировал на отставку Джонсона
16:42
На фото беженцы из Украины в Израиле
В Израиль прибыли 30 тыс. мигрантов из Украины с начала полномасштабной войны
16:41
Украинские военные зачистили Змеиный: на острове уничтожены 30 единиц российской техники и поднят государственный флаг
16:37
Обновлено
Россияне нанесли авиаудар по центру Краматорска, есть жертвы
16:35
Европарламент требует включить право на аборт в Хартию фундаментальных прав ЕС
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV