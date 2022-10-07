Еспресо расскажет о Геннадии Матуляке, которого президент Украины наградил государственным знаком Герой Украины, посмертно. 24 февраля пилот уничтожал вражеские колонны над Херсонщиной и родной Николаевщиной. Погиб во второй день полномасштабной войны России против Украины в Киевской области, в воздушном бою с оккупантами.

"На генетическом уровне в Геннадии было заложено, что Россия – враг"

Любовь к авиации Геннадию привил отец. Он также был военным – техником самолета. Родился герой в Николаевской области, затем семья на 5 лет переехала в Германию. Там он и влюбился в небо. Забирался ребенком на крышу дома и наблюдал за самолетами. Мечтал быть лётчиком-истребителем. В 16 лет поступил в военное училище, имел специализацию "авиация и космонавтика".

Жена Геннадия Ольга Матуляк – также военная, старшй офицер ВСУ. По ее словам давно понимали, что будет что-то гораздо большее, чем в 2014 году.

"Наши корни – с Западной Украины. И мой отец, и отец мужа были уроженцами Прикарпатья. Наверное, у нас уже на генетическом уровне заложено понимание, чем есть Россия. Геннадий любил свою страну, отлично знал украинский язык, а нашу дочь Софийку научил песне "Батько наш Бандера". Признаюсь, дома у нас не было сине-желтого флага, зато был красно-черный флаг ОУН. Так же у Геннадия было устойчивое понимание, что россияне не могут быть нам "братьями", – рассказывает Ольга.

Женилась пара в 2017 году. Геннадий очень хотел создать семью, мечтал о дочери, которая ему снилась перед женитьбой. Жена говорит, что летчик очень мечтал о дочери, но всю беременность провел в ротациях. С тех пор, как Россия прибегла к аннексии украинских территорий, Геннадий выполнял боевые задания в зоне в зоне АТО/ООС.

"Той ночью муж поднял всю эскадрилью"

О том, что будет полномасштабная война, в семье Матуляков знали. Просто до конца не хотели верить в это. Еще в январе летчик сказал жене собрать тревожные чемоданы себе и ребенку, быть готовой в любой момент к любому развитию событий. Оля рассказывает, что сначала в шутку восприняла указание мужа, но вещи для ребенка все-таки собрала. А уже в феврале спаковала и свой чемодан.

"Там были вещи первой необходимости без документов. 22 февраля Геннадий позвонил и сказал "готовься", потому что что-то будет и будет большое. Предупредил наших родителей, когда все начнется отвезти нашу Софийку и старшего сына от первого брака на запад страны", – вспоминает Ольга Матуляк.

Говорит, что 23 февраля они с мужем разъехались по своим частям. Ольга задержалась до 2-х ночи, но потом военным разрешили уехать домой.

"Когда вернулась, то уже мужу позвонили и сказали, что в их части объявили тревогу - надо поднимать дежурное звено самолетов в воздух. В ту ночь муж поднял всю эскадрилью. Когда началась война, в небо подняли почти все самолеты и во время вывода из-под удара не погиб ни один летчик. Ребята с первых минут работали на все 100 процентов - первыми полетели уничтожать колонны со стороны Крыма", - рассказывает военная. И добавляет, что из воинской части мужа в Николаеве звание Герой Украины имеют четверо ребят, которые, к сожалению, уже погибли.

"Через короткое время в городе уже услышали взрывы. Далее последовал короткий звонок мужа со словами "Оля, началось. Нас обстреливают". Когда позвонил во второй раз, то сказал, что в него чуть не попали", – вспоминает вдова.

Ольга работала военным психологом, поэтому знала, как вести себя в критических ситуациях. В те минуты, говорит, делала все по четкому ранее отработанному алгоритму. Вспоминает, что среди горожан особой паники тоже не было, только тяжело было вызвать такси.

"Николаев - это такой город, где большое скопление военных. Все вели себя очень спокойно. На следующее утро муж в телефонном разговоре еще сказал, что уже через два часа они могут быть в городе. Но не были - ребята пошли на выполнение приказа. После этой отработки. погибли два наших летчика. Поэтому, когда я слышу, что россияне заблудились, то знаю точно – это полный бред. Там были подготовленные элитные подразделения", – объясняет военная.

Жена Геннадия вспоминает, что муж ей звонил по телефону после каждого отработанного вылета и каждый раз говорил, как сильно ее любит, словно чувствуя, что они больше никогда не увидятся и не будут вместе.

"Он понимал, что каждый звонок может быть последним. 24 февраля вечером позвонил и сказал: "Ты должна хорошо отдохнуть, потому что у тебя завтра будет очень тяжелый день", – рассказывает Ольга.

О смерти мужа написала незнакомая девушка в фейсбуке

25 февраля лётчик погиб в небе над Киевщиной в воздушном бою. Фотография с его найденным паспортом в те дни облетела все соцсети. Документ нашли местные жители на месте падения самолета, которым управлял Матуляк.

"Утром на следующий день не звонила ему, потому что понимала, что это война, ждала звонка от него. Но он так и не позвонил. Когда набрала – телефон уже был выключен. Я надеялась, что просто нет связи. В 14 часов на фейсбук мне написала девушка и спросила, военный ли мой муж Геннадий Матуляк. Прислала фото паспорта. Мы созвонились и она сказала, что Геннадий погиб, он сгорел и его похоронили. То есть в 14 часов он уже был похоронен. Я не понимала, почему все так случилось и почему поисково-спасательная группа не искала его. Но потому, что это был только второй день войны, оккупация, никто не знал, что делать. Как мне рассказывали местные, председателю сельсовета было безразлично и она даже не помогала найти гроб. Первый день они просто похоронили тело под обломками самолета, потом прислали видео и это даже не выглядело как погребение, просто накрыли тело и комментарии на видео: "А здесь мы похоронили солдатика, присыпали земличкой", - со слезами продолжает рассказ женщина.

Достойно провести мужчину в последний путь удалось 16 апреля.

"После того, как узнала о гибели мужа, мне приснился сон, что я буду хоронить Геннадия трижды. Так и случилось. После того, как его якобы похоронили под обломками самолета, местные вытесали самодельный гроб (потому что не было возможности найти другой) и перезахоронили его. Во второй раз. Поставили крест и написали имя и даты рождения-смерти. Фамилии не писали, потому что боялись, что оккупанты, узнав, что там воин, будут глумиться над телом".

Официально из воинской части супруге о гибели мужа так и не сообщили. Семья узнала о смерти из указа президента Зеленского о присвоении звания Героя Украины подполковнику Матуляку – посмертно.

"Те несколько дней надеялись, что местные ошиблись, что это легенда, что кто-то другой там похоронен, ведь паспорт уцелел. Кроме того, нам никто из части не давал четкого ответа, выходил он на связь или не выходил. Но когда уже увидела обращение президента и фамилию своего мужа, где его награждают орденом, поняли, что это – правда", – добавляет военная.

Женщина вспоминает, что Геннадий уделял внимание своим снам – верил в их символизм и знал, как их толковать. Несколько месяцев перед полномасштабной войной во сне кричал, а ей от этого крика становилось страшно.

Не хотел рассказывать, что снилось. Но как-то признался – снилось, что он в воздушном бою сгорел. Так и случилось. Говорят товарищи, что еще успел выполнить боевое задание – уничтожил скопление техники вблизи Гостомеля. Успел катапультироваться, но потом самолет взорвался второй раз, поэтому тело у него почти целое, только нет ноги. Очень боялась поехать, чтобы найти ее. Морально не была готова увидеть места, где погиб муж", - говорит Оля.

Геннадий Матуляк в тот день спас всю деревню. Начал выводить самолет и даже успел потянуть катапульту, но произошло второе попадание. Местные своими глазами видели, как пилот спасает сотни жизней. Машина упала в нескольких километрах от населенного пункта, в лесу.

Дочь хочет быть как папа – ездить на мотоцикле и летать

Ольга Матуляк скорбит о каждом погибшем летчике. Говорит, что их в Украине очень мало, а гибнут сейчас один за другим. Вспоминает теперь уже Героев Украины Александров - Кукурбу и Корпана - с которыми работала как психолог.

"Наш последний разговор с Сашей Кукурбой. Он прислал фото, где написал на одной из ракет "За Геннадия Матуляка". А я ему ответила: "Береги себя, потому что тебе еще быть командиром и "ставить Софийку на крыло". Он ответил, что обещает, а через неделю погиб.

О муже вспоминает, что у него было немало интересных хобби. К примеру, мечтал открыть парикмахерский салон, играл в хоккей и очень любил мотоциклы.

"В гараж я заходить не могу. Там куча хоккейной формы, новый мотоцикл, на котором он наездил всего 50 километров. 4-летняя дочь тоже полюбила мотоциклы. Буду учиться ездить теперь я и когда-нибудь буду учить ее. Даже не знаю, хочу ли, но должна – в знак памяти о муже", – говорит вдова.

Ни детям, ни родителям, когда Геннадий погиб, сначала ничего не говорили. Надеялись, что это неправда. Но уже после указа президента рассказали, чтобы они не узнали из Интернета.

"Сын узнал из инстаграмма, для него это – чрезвычайная трагедия. А Софийка сказала мне, что папа заблудился в лесу. Она понимает, что папа – ангел, что она уже больше никогда не сможет его обнять".

Софийка была на похоронах отца. Мама объяснила – чтобы отец стал ангелом, нужно отдать его тело Богу. Сейчас девочка говорит, что хочет быть как папа – лётчиком. Сказала, что будет летать ради отца. Ольга говорит, что не знает, удастся ли дочери воплотить мечту. Хотя характер у ребенка сильный, папин.

Фото из семейного архива

Еспресо продолжает серию рассказов о Героях Украины, защищавших и защищающих страну от российских захватчиков. Больше историй читайте в нашей одноименной рубрике "Герои Украины" .

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