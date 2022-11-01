Историю военнослужащей рассказывает Еспресо .

Инна Короленко – солдат Сил территориальной обороны Вооруженных Сил Украины. В армии женщина с апреля этого года, хотя работу с военными начала с 2016-го. Тогда активно волонтерила несколько лет в военном госпитале во Львове. С началом полномасштабного вторжения отправилась в армию, потому что хочет защитить семью, присоединиться к украинскому сопротивлению и приблизить нашу победу.

"Я одесситка, – рассказывает Инна Короленко. – Приехала во Львов на учебу, здесь и осталась. 24 февраля проснулась под звуки воздушной тревоги и пыталась созвониться с родными в Одессе. Удалось это сделать вечером. А в Одессе к тому времени уже были первые прилеты. Вот когда я не могла связаться с родными – это был элемент очень большого страха Это был один из рычагов принятия решения. Когда ты не знаешь, что с твоей семьей, не уверена в завтрашнем дне… Поход в армию стал выходом этой энергии. Я пришла в армию и подписала документы – и успокоилась. Нашла место, где мне спокойно, где я знаю, что что-то делаю для страны, для победы и для своих людей".

Больше всего хочу выиграть войну, вернуться домой, обнять друзей, семью, сказать всем, что все закончилось

Когда Инна поняла, что не может больше просто смотреть новости, то вступила в ряды добровольцев (ДФТГ, – ред.). Стала связной – как человек, который разбирается в сетях. Проходила обучение, ездила на полигон, училась стрелять, ходить боевым шагом, запускать дроны и тому подобному. Через некоторое время увидела объявление, что в одной из бригад ВСУ есть должность главного лейтенанта.

"У меня были сутки на размышления. Решила подать документы, - продолжает Инна. - Так попала в Вооруженные Силы Украины. Но меня не взяли на должность главного лейтенанта, потому что у меня нет законченной военной кафедры и звания. Поэтому стала обычным солдатом-стрелком".

Первые задания женщина выполняла в 125-й бригаде Сил ТрО во Львове. Впрочем, впоследствии ее отправили в другой город на Западе Украины, где выполняла задачи по охране объектов.

"Есть бригады, где женщин не хотят брать из-за определенных убеждений, – отмечает Инна. – Уважаю эти убеждения, но женщины имеют такой склад ума, который мог бы пригодиться в Вооруженных Силах Украины. У меня уже вторая бригада и с рядовыми солдатами никогда не было проблем. Сейчас жду, чтобы меня перевели в другую бригаду, выполнять боевые задания на поле боя. Я пришла в армию не сидеть в тылу, не просто надеть форму, а с конкретной целью. Больше всего хочу выиграть войну, вернуться домой, обнять друзей, семью , сказать всем, что все закончилось, и вернуться в свою гражданскую профессию".

С собой в армии гусли и маленькие барабаны

А в гражданской жизни Инна работала с детьми. Была музыкальным терапевтом. Хотя оканчивала факультет международных отношений, но с этой профессией не сложилось. Нашла себя в психологии. К ней приходили дети, выбирали себе инструмент и учились играть на нем. Сейчас в ее арсенале 40 инструментов. В армию Инна тоже взяла с собой музыку и активно ее использует.

"Уже в армии у меня появился 41-й инструмент – гусли, – говорит Инна. Откопала их на каком-то аукционе. Когда забрала с почты, ребята смотрели на меня круглыми глазами, не могли понять, что это такое. Но потом научилась на них играть, а ребята пели".

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Инна убеждена, что музыка важна в армии, потому что помогает расслабиться, выплеснуть все, что накопилось внутри, и переключиться на что-то хорошее.

"А живой звук – это гораздо лучше, – отмечает женщина. – Я всегда на своих тренингах учу, что звук – это волна. Мы чувствуем, как музыка на нас влияет. Особенно наша народная музыка. Она самая лучшая. К примеру, лучшие моменты, которые характеризуют влияние музыки, были в госпитале, когда я волонтерила. Я в скверике играла на гитаре, даже врачи приходили. Они сначала слушали, а через несколько песен начинали петь.

Сейчас женщина ждет, чтобы ее перевели в боевую бригаду. Хочет выполнять боевые задания и приближать нашу победу. За несколько месяцев в армии смогла привыкнуть к военным законам, но после войны хочет вернуться к своей профессии.

"В гражданской жизни ты свободна и можешь делать все, что хочешь, – говорит Инна Короленко. – Не должна спрашивать у кого-то разрешения. А когда ты военный, особенно рядовой, то имеешь четкую картину указаний: как тебе действовать, как ходить, как разговаривать. Первые месяцы было немного тяжело. Сложно было понять, что я в армии. Но потом маленькими шагами нашла баланс. Сейчас гораздо проще".

Еспресо продолжает серию рассказов о Героях Украины, защищавших и защищающих страну от российских захватчиков. Больше историй читайте в нашей одноименной рубрике " Герои Украины ".

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