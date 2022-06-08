Герои Украины: Инна Дерусова – спасала жизнь до последней минуты

После воздушного аса Александра Оксанченко сайт знакомит с боевым медиком Инной Дерусовой – первой женщиной, которой звание Героя Украины присвоили посмертно.

Сержантка была боевым медиком в составе 58-й отдельной мотопехотной бригады имени Ивана Выговского. Она пришла в ряды ВСУ еще в 2015 году и вместе со своей бригадой выполняла задачи в Золотом, Ореховом, Верхнеторецком, Авдеевке, Крымском, Торецком и Песках.

24 февраля 2022 года Инна Дерусова возвращалась из отпуска на место службы, однако задержалась на два дня в Ахтырке Сумской области. Тогда мирный город терпел многочисленные удары от оккупантов, было много раненых, жизнь которых спасала медик. За эти два дня ему удалось спасти более 10 военнослужащих. Однако 26 февраля медикиня погибла во время вражеских обстрелов, оказывая помощь раненому бойцу под огнем.

Как вспоминает ее собрат Петр Лысенко, она не только сама спасала жизнь, но и учила это делать других – немало пришедших на войну из гражданской жизни медиков получили свои знания от Инны Дерусовой.

"Надо было видеть, как уже через 2 недели из тех растерянных молодых девочек она делала настоящих боевых медиков, готовых к выполнению заданий на передовой. Инна вилась вокруг них, как тавочка, – рассказывает Петр. – А еще она изрядно гордилась своим сыном, Сашей, который в 2016 году, подписав контракт, также начал свой военный путь в подразделении, где служила его мать, и хотя он был творческим и мечтательным юношей, в гражданской жизни занимался тату, но уже через год стал одним из лучших минометчиков батальона. А несколько месяцев назад женился. Инна была на седьмом небе от счастья.

Звание Героя Украины Инне Дерусовой присвоили 12 марта 2022 года - за личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность военной присяге.

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