Герои Украины и кавалеры орденов с 1 января будут получать ежемесячные денежные выплаты
С 1 января в Украине вступил в силу закон о ежемесячных выплатах Героям с вручением "Золотой Звезды", рыцарям ордена Хмельницкого и кавалерам "За мужество"
Об этом сообщает заместитель министра обороны Украины Анна Маляр .
С 1 января вступил в силу закон Украины, устанавливающий ежемесячные выплаты денежной помощи людям, которым присвоено звание Героя Украины с вручением ордена "Золотая Звезда", рыцарям ордена "Богдана Хмельницкого" и кавалерам ордена "За мужество".
Вводится ежемесячная выплата денежной помощи по состоянию на 1 января 2023 установленных в размере:
- трех минимальных заработных плат – лицам, которым присвоено звание Герой Украины с вручением ордена "Золотая Звезда" (сейчас это 20 100 грн);
- двух минимальных заработных плат – рыцарям ордена "Богдана Хмельницкого" трех степеней (13 400 грн);
- одной минимальной заработной платы – кавалерам ордена "За мужество" трех степеней (полные кавалеры) (6 700 грн).
Также устанавливается ежемесячное пособие в размерах от трех до одной минимальной заработной платы членам семей умерших или награжденных украинцев, которым присвоили звание Герой Украины с вручением ордена "Золотая Звезда", рыцарей ордена "Богдана Хмельницкого" трех степеней (полные рыцари) и кавалеров ордена "За мужество" трех степеней (полные кавалеры).
По состоянию на 1 января этого года минимальная зарплата – 6700 грн, а прожиточный минимум для трудоспособных лиц – 2684 грн.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
40.01
Покупка 40.01Продажа 40.82
-
EUR
Покупка 41.66Продажа 42.75
- Актуальное
- Важное