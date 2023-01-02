Герои Украины и кавалеры орденов с 1 января будут получать ежемесячные денежные выплаты

Об этом сообщает заместитель министра обороны Украины Анна Маляр .

С 1 января вступил в силу закон Украины, устанавливающий ежемесячные выплаты денежной помощи людям, которым присвоено звание Героя Украины с вручением ордена "Золотая Звезда", рыцарям ордена "Богдана Хмельницкого" и кавалерам ордена "За мужество".

Вводится ежемесячная выплата денежной помощи по состоянию на 1 января 2023 установленных в размере:

трех минимальных заработных плат – лицам, которым присвоено звание Герой Украины с вручением ордена "Золотая Звезда" (сейчас это 20 100 грн);

двух минимальных заработных плат – рыцарям ордена "Богдана Хмельницкого" трех степеней (13 400 грн);

одной минимальной заработной платы – кавалерам ордена "За мужество" трех степеней (полные кавалеры) (6 700 грн).

Также устанавливается ежемесячное пособие в размерах от трех до одной минимальной заработной платы членам семей умерших или награжденных украинцев, которым присвоили звание Герой Украины с вручением ордена "Золотая Звезда", рыцарей ордена "Богдана Хмельницкого" трех степеней (полные рыцари) и кавалеров ордена "За мужество" трех степеней (полные кавалеры).

По состоянию на 1 января этого года минимальная зарплата – 6700 грн, а прожиточный минимум для трудоспособных лиц – 2684 грн.