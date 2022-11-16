Историю воина, воюющего на фронте с 2014 года, рассказывает "Эспрессо".

Покинул успешный бизнес за границей, чтобы защищать Украину от россиян

Иван Билык с позывным Язь командир отделения в механизированном батальоне 24 бригады имени короля Даниила. Впервые мужчина отправился на фронт в 2014 году. Тогда он оставил хорошую работу за границей, успешную жизнь и вступил в ряды Вооруженных сил Украины.

"Можно сидеть за границей и всем объяснять, что ты прекрасный украинец. А есть другой вариант – собрать сумку и идти защищать Украину", – убежден он.

Иван Билык – не профессиональный военный, но проходил срочную службу в 80-й десантно-штурмовой бригаде.

"У меня был очень хороший опыт срочной службы, - рассказывает Иван Билык. - Тогда делали экспериментальные батальоны без "дедовщины" и были очень хорошие инструкторы. Бывало за ночь производили очень много выстрелов из стрелкового оружия и несколько выстрелов из гранатометов. Стрелковый комплект оружия тогда я весь овладел".

Воин в гражданской жизни жил между Польшей и Швецией. Занимался перевозками, имел свою небольшую фирму такси за границей. Был достаточно успешным, но все оставил, приехал из-за границы и пришел в военкомат.

"Есть ощущение патриотизма, — говорит Иван Билык. - Когда я приехал в Швецию, начал сильно удивляться. У них почти в каждом доме есть флагшток с флагом. Я смотрю на них и понимаю, что люди сами построили себе государство. На тот момент мне стало понятно, чтобы нам так жить, нужно вырваться из-под этого русского ига. Очень многое я понял в Швеции: патриотизм людей, видение, что можно жить у себя дома, а не где-нибудь. В 2014-м году я шел в войско с патриотизмом, я надеялся, что у нас все скоро получится. К сожалению, так не произошло".

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Тогда защитник воевал почти во всех точках Донецкой и Луганской областей. Волноваха, Довжанск, Зеленополье – наиболее известные позиции воина 24-ки. Иван Билык рассказывает, что тогда были очень сложные бои. Один из таких на 32 блокпосте, длившийся с 13 по 28 октября 2014 года. Тогда украинские защитники прорвали российское кольцо, чтобы доставить боекомплекты и еду для собратьев.

"У них были очень хорошо закреплены позиции по левом фланге, — вспоминает Язь. - Они разбили наш левый фланг, а с правого — выстояли. Мы ушли с самого утра, россияне не ожидали этого и нам удалось нанести им быстрый удар. Первую линию их разбили наголову. У нас было шестичасовое сражение. В определенный момент мы закрепились, довезли питание и боеприпасы и потом была команда отойти".

Россияне имели огромное преимущество во всем. А все точки, которые не могли взять, перетирали в пепел

Через год Иван демобилизовался и снова вернулся за границу в свою гражданскую профессию. Признается, уже тогда подметил, что особо активных боевых действий не будет. Но 24 февраля этого года планы поменялись. Во время полномасштабного вторжения воин снова вернулся на Родину, чтобы сражаться с россиянами.

"Тогда в Украину никто почти не шел, наоборот, все уезжали, — отмечает Иван. - Приехал домой, на следующий день сразу явился в военкомат и сразу поехал в бригаду. Тогда можно было бы говорить, мол, что я там поменяю, от меня одного ничего не зависит. Но я понял, что так может сказать каждый и никто не приедет. Совесть моя не позволила мне сказать нет. Вы можете проживать за границей, но позже может случиться, что вам некуда будет вернуться".

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Когда началось полномасштабное вторжение России в Украину, воин попал в Попасную. Несколько месяцев там шли очень сложные бои. По словам Ивана Билыка, враг преобладал количеством пехоты и артиллерии. Город превращали в пепел.

"Стоит дом, а они разрушали его и все дома рядом, — говорит Язь. - Им неважно были ли там гражданские, они перемалывали землю с бетоном. Было тяжело, были пехотные бои. Трудно было также потому, что продолжались короткие пехотные бои и россияне отходили, а потом начинали насыпать артиллерией, я дважды заходил в Попасную, первый раз мы вышли с позиции и должны были закрепиться на другой точке, но в это время нас начали обстреливать и начался стрелковый бой. Возле меня раздался взрыв, я потерял сознание и проснулся ночью. Прижало куском стены и я попал в госпиталь".

Во время освобождения Херсона случился переломный момент в этой войне

Несколько месяцев в госпитале и воин снова отправился на передовую. Иван вернулся на позиции в то время, когда продолжалось контрнаступление на Харьковщине. Бригада мужчины в то время была на Херсонщине, поэтому он вернулся оборонять этот участок фронта. По словам мужчины, тогда на позициях Юга стояли наиболее боевые российские части, потому что ожидали наступления ВСУ.

"Помните период, когда наши СМИ массово говорили, что первый массовый удар будет на Херсонщине? Россияне поверили в это и на Юге стояли российские специалисты — говорит воин. - Поэтому все это сработало, они не ждали нас на Харьковщине. Очень грамотная работа командиров и Генерального Штаба. Русских обвели вокруг пальца и нанесли удар. Тогда последовал принцип домино. Русские начали перекидывать войска с Херсонщины, а затем такой же удар был там. Настал переломный момент, когда мы поняли, что не такой страшный враг, как его малюют. Их много, но они боятся и не делают резких движений; у них есть гораздо больше вооружения, чем у нас, механизированных частей, но они не используют свои возможности из-за страха, они потеряли доверие к своему командованию. Было понятно, что они уже не будут такими, как зимой.

Во время контрнаступления Иван участвовал в освобождении населенных пунктов в Херсонской области. Несмотря на преимущество врага в оружии и людях, воины выполняли очень сложную работу и могли удержать достаточно большие участки фронта.

"Мы в количестве тридцати людей удерживали два километра фронта, — рассказывает Язь. — Это тяжело для такого количества, но нам удавалось. Я был приятно удивлен. Россияне пытались делать нам разные пакости, но мы им давали прикурить. У нас было хорошее взаимодействие между подразделениями. К примеру, в момент, когда они начали к нам подгонять технику или диверсионно-разведывательные группы, мы их сразу правильно отрабатывали минометами. Мы не делали переполох — увидели и начали сразу насыпать с большого расстояния, а выдерживали этот момент хладнокровия, подпускали поближе, тогда приводили координаты и начинали отрабатывать по ним минометной батареей, которая очень хорошо себя проявила в этих моментах".

По мнению Ивана Билыка, большая проблема россиян, что у них разные национальности. Поэтому в их рядах хаос. Это очень серьезный минус, который не поможет им вести активные боевые действия. Кроме того, они пытались повлиять на людей страхом. Но это тоже обернулось и вызвало негатив на оккупированных территориях.

"Это уже надоело. Есть желание дать россиянам по зубам, чтобы они откатились в свои степи и не сунулись к нам. Построить забор и забыть о них. Мы дома и боремся, чтобы жить в свободной и независимой Украине", — убежден Иван Билык.

Эспрессо продолжает серию рассказов о Героях Украины, защищавших и защищающих страну от российских захватчиков. Больше историй читайте в нашей одноименной рубрике "Герои Украины".

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