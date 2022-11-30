Историю бойца, сражающегося на фронте с начала полномасштабного вторжения России в Украину, рассказывает Еспресо.

Вернулся из-за границы, чтобы защищать Украину от врага

Воин Генерал – командир боевой машины пехоты в механизированном батальоне 24-й "королевской" бригады. Мужчина родом из Крыма. После прохождения срочной службы уехал за границу, а после полномасштабного российского вторжения вернулся, чтобы защищать Родину.

источник фото: 24-я бригада имени короля Данила

"Я вернулся добровольно, - отмечает Генерал. - Не получилось попасть в добровольческие батальоны, поэтому отправился в 24-ю отдельную механизированную бригаду Вооруженных сил Украины. Хотел быть полезным в этой войне и помочь бороться с врагом. Есть ребята, которые раньше воюют и им нужен отдых . А вместо них должен кто-то пополнять ряды украинского войска".

Генерал – не профессиональный военный. Он только проходил срочную службу. По его словам, очень пригодились знания, которые получил тогда. Умел пользоваться гранатометами, а впоследствии на передовой пришлось овладеть еще и британскими NLAW и американскими Javelin. Восьмого марта мужчина уже был в военкомате. Тогда его не взяли в армию, но он не оставлял попытки все же попасть на службу. Удалось только в конце апреля.

"Пять дней находился в части и отправился на позиции у Бахмута. Первые дни было очень тяжело, - отмечает Генерал. - Это непривычно для человека, который такого никогда не видел. Постоянные обстрелы, много погибших. Первые несколько дней даже не верили, что на войне. Наша бригада была в Попасной. Там продолжались очень жестокие бои и у нас были большие потери. Россияне имели большое преимущество".

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Первое серьезное сражение у Генерала было в поселке Камышеваха на Луганщине. Тогда подразделение мужчины имело противостояние с бойцами ЧВК Вагнера. По словам воина, не сдали ни одного метра украинской земли. Боролись до последнего.

источник фото: 24-я бригада имени короля Данила

"Мы показали себя на отлично, - говорит Генерал. - Не сдали наших позиций и не отодвинулись назад. Напротив, мы многих новых военных научили воевать и вагнеровцы имели колоссальные потери. Они хотели прорвать оборону, но им это не удалось. Мы разбили их и это было очень круто. Камышеваху сдали уже когда нас заменили".

После успешных боев Генерал стал командиром отделения боевой машины роты.

Впоследствии Генерал получил ранение и вынужден был вернуться на восстановление. После возвращения на фронт мужчину назначили командиром боевой машины пехоты. По словам воина, в должности он больше всего хочет, чтобы боевая машина работала на отлично, было доверие от подчиненных и все были как одно целое.

"Нас морально и физически готовили на оборону, а однажды представился случай штурма, - говорит Генерал. - Тогда погиб один человек только. Мы себя очень хорошо показали. У нас сменилось начальство и комбат дает большой пример, вдохновляет нас и поддерживает. Вначале говорили загадками. А сейчас командование говорит: ребята, едем на штурм. На самом деле это очень мотивирует. А наши победы дают силы продвигаться дальше, освобождать территории и выгонять врага из Украины".

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Сейчас мужчина делает все, чтобы как можно быстрее победить врага, ведь дома его ждет семья. Воин говорит, что хочет жить в свободной стране, чтобы ребенок и жена гордились.

Еспресо продолжает серию рассказов о Героях Украины, защищавших и защищающих страну от российских захватчиков. Больше историй читайте в нашей одноименной рубрике "Герои Украины"